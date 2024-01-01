DocumentationSections
SendFTP

   

Envoie le fichier à l'adresse indiquée dans la fenêtre des réglages de l'onglet "FTP".

bool  SendFTP(
   string  filename,          // nom du fichier à envoyer
   string  ftp_path=NULL      // chemin sur le serveur ftp
   );

Paramètres

filename

[in]   Le nom du fichier à envoyer.

ftp_path=NULL

[in]   Le répertoire FTP. Si le répertoire n'est pas indiqué, on utilise le répertoire décrit dans la configuration.

Valeur de Retour

Retourne false en cas d'échec, true sinon.

Note

Le fichier envoyé doit se trouver dans le dossier répertoire_du terminal\MQL5\files ou dans un sous-dossier. L'envoi n'est pas effectué si l'adresse FTP et/ou le mot de passe d'accès ne sont pas spécifiés dans la configuration du terminal.

La fonction SendFTP() ne fonctonne pas dans le Testeur de Stratégie.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      SendFTP.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com
#property version     "1.00"
 
#define   FILENAME  "SomeFile.bin"
#define   PATH      NULL
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(void)
  {
//--- vérifie la permission d'envoyer des fichiers à l'adresse FTP configurée dans le terminal
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_FTP_ENABLED))
     {
      Print("Error. The client terminal does not have permission to send messages to the FTP-address");
      return;
     }
//--- envoie le fichier
   ResetLastError();
   if(!SendFTP(FILENAMEPATH))
      Print("SendFTP() failed. Error ",GetLastError());
  }