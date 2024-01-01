SendFTP

Envoie le fichier à l'adresse indiquée dans la fenêtre des réglages de l'onglet "FTP".

bool SendFTP(

string filename,

string ftp_path=NULL

);

Paramètres

filename

[in] Le nom du fichier à envoyer.

ftp_path=NULL

[in] Le répertoire FTP. Si le répertoire n'est pas indiqué, on utilise le répertoire décrit dans la configuration.

Valeur de Retour

Retourne false en cas d'échec, true sinon.

Note

Le fichier envoyé doit se trouver dans le dossier répertoire_du terminal\MQL5\files ou dans un sous-dossier. L'envoi n'est pas effectué si l'adresse FTP et/ou le mot de passe d'accès ne sont pas spécifiés dans la configuration du terminal.

La fonction SendFTP() ne fonctonne pas dans le Testeur de Stratégie.

Exemple :