- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayIsSeries
La fonction vérifie si un tableau est une timeseries.
|
bool ArrayIsSeries(
Paramètres
array[]
[in] Tableau à vérifier.
Valeur de Retour
Retourne true si le tableau vérifié est une timeseries, sinon retourne false. L'ordre d'accès aux éléments des tableaux passés en paramètres à la fonction OnCalculate() doit être vérifié avec ArrayGetAsSeries().
Exemple :
|
#property indicator_chart_window
Voir aussi