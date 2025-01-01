DocumentationSections
Référence MQL5Fonctions sur les TableauxArrayIsSeries 

ArrayIsSeries

La fonction vérifie si un tableau est une timeseries.

bool  ArrayIsSeries(
   const void&  array[]    // tableau à vérifier
   );

Paramètres

array[]

[in]  Tableau à vérifier.

Valeur de Retour

Retourne true si le tableau vérifié est une timeseries, sinon retourne false. L'ordre d'accès aux éléments des tableaux passés en paramètres à la fonction OnCalculate() doit être vérifié avec ArrayGetAsSeries().

Exemple :

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//---- dessin de Label1
#property indicator_label1  "Label1"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- buffers de l'indicateur
double         Label1Buffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction d'initialisation de l'indicateur personnalisé           |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
//--- mapping des buffers de l'indicateur
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction d'itération de l'indicateur personnalisé                |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   if(ArrayIsSeries(open))
      Print("open[] est une timeseries");
   else
      Print("open[] n'est pas une timeseries !!!");
//--- retourne la valeur de prev_calculated pour le prochain appel
   return(rates_total);
  }

Voir aussi

Accès aux timeseries et aux indicateurs