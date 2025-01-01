StringFill

Remplit la chaîne indiquée selon la place par les symboles indiqués.

bool StringFill(

string& string_var,

ushort character

);

Paramètres

string_var

[in][out] La chaîne, qui sera remplie par le symbole indiqué.

character

[in] Le symbole, par qui on remplira la chaîne.

La valeur rendue

En cas de l'exécution fructueuse rend true, autrement false. Pour la réception du code de l'erreur il faut appeler la fonction GetLastError().

Note

Le remplissage de la chaîne selon la place signifie que les symboles sont insérés directement dans la chaîne sans opérations intermédiaires de la création de la nouvelle chaîne et le copiage. Cela permet de diminuer le temps de travail avec la chaîne dans cette fonction.

Exemple:

void OnStart()

{

string str;

StringInit(str,20,'_');

Print("str = ",str);

StringFill(str,0);

Print("str = ",str,": StringBufferLen(str) = ", StringBufferLen(str));

}

// Résultat

// str = ____________________

// str = : StringBufferLen(str) = 20

//

Voir aussi

StringBufferLen, StringLen, StringInit