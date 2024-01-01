//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FolderClean.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- la description

#property description "Le script montre un exemple de l'utilisation FolderClean()."

#property description "D'abord on crée les fichiers dans le dossier indiqué à l'aide de la fonction FileOpen()."

#property description "Puis, avant la suppression des fichiers on déduit l'avertissement MessageBox()."



//--- Nous montrons la fenêtre des paramètres d'entrée au lancement du script

#property script_show_inputs

//--- les paramètres d'entrée

input string foldername="demo_folder"; // créons le dossier dans MQL5/Files/

input int files=5; // Combien de fichiers nous créons et nous supprimons

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string name="testfile";

//--- d'abord nous ouvrirons ou nous créons les fichiers dans le dossier des données de notre terminal

for(int N=0;N<files;N++)

{

//--- collectons le nom du fichier comme 'demo_folder\testfileN.txt'

string filemane=StringFormat("%s\\%s%d.txt",foldername,name,N);

//--- ouvrons le fichier avec le drapeau sur l'enregistrement, dans ce cas le dossier ' demo_folder ' sera automatiquement créé

int handle=FileOpen(filemane,FILE_WRITE);

//--- connaissons, autant la fonction a été accompli avec succès FileOpen()

if(handle==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("On n'a pas réussi à créer le fichier %s. Le code de l'erreur ",filemane,GetLastError());

ResetLastError();

}

else

{

PrintFormat("Le fichier %s est ouvert avec succès",filemane);

//--- nous n'avons plus besoin du fichier ouvert, il faut le fermer obligatoirement

FileClose(handle);

}

}



//---vérifions combien de fichiers sont dans le dossier

int k=FilesInFolder(foldername+"\\*.*",0);

PrintFormat("Au total%s on a trouvé %d fichiers",foldername,k);



//--- déduisons la boîte de dialogue et demanderons à l'utilisateur

int choice=MessageBox(StringFormat("Vous allez supprimer %s %d fichiers du dossier, continuer?",foldername,k),

"La suppression des fichiers du dossier",

MB_YESNO|MB_ICONQUESTION); // il y aura deux boutons - "Yes" et "No"

ResetLastError();



//--- accomplirons les actions en fonction de la variante choisie

if(choice==IDYES)

{

//--- commençons à supprimer

PrintFormat("La tentative de supprimer tous les fichiers du dossier %s",foldername);

if(FolderClean(foldername,0))

PrintFormat("Les fichiers sont supprimés avec succès, %s fichiers %d sont réstés dans le dossier",

foldername,

FilesInFolder(foldername+"\\*.*",0));

else

PrintFormat("On n'a pas réussi à supprimer les fichiers du dossier %s. Le code de l'erreur %d",foldername,GetLastError());

}

else

PrintFormat("La suppression est annulée");

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| rend le nombre de fichiers dans le dossier |

//+------------------------------------------------------------------+

int FilesInFolder(string path,int flag)

{

int count=0;

long handle;

string filename;

//---

handle=FileFindFirst(path,filename,flag);

//--- Si quand même un fichier est trouvé, nous cherchons les autres

if(handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- déduisons le nom du fichier

PrintFormat("le fichier %s est trouvé",filename);

//--- accroissons le compteur des fichiers/dossiers trouvés

count++;

//--- commençons le balayage de tous les fichiers/dossiers

while(FileFindNext(handle,filename))

{

PrintFormat("le fichier %s a été trouvé",filename);

count++;

}

//--- fermons obligatoirement le handle de la recherche à la fin

FileFindClose(handle);

}

else // on n'a pas réussi à recevoir le handle

{

PrintFormat("On n'a pas réussi à faire la recherche des fichiers dans le dossier %s",path);

}

//--- rendons le résultat

return count;

}