- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
Les opérations avec les graphiques
Les fonctions définissant les propriétés du graphique (ChartSetInteger, ChartSetDouble, ChartSetString) sont asynchrone et sont utilisées pour envoyer des commandes de mise à jour au graphique. Si ces fonctions sont exécutées avec succès, la commande est ajoutée dans la queue commune des évènements du graphique. Les changements de propriété du graphique sont implémentées avec la prise en charge de la queue des évènements de ce graphique.
Ne vous attendez donc pas à une mise à jour immédiate du graphique après un appel à des fonctions asynchrones. Utilisez la fonction ChartRedraw() pour forcer la mise à jour de l'apparence du graphique et de ses propriétés.
|
Fonction
|
Action
|
Applique au graphique indiqué le modèle du fichier indiqué
|
Enregistre les paramètres actuels du graphique dans un modèle avec le nom spécifié
|
Retourne le numéro de sous- fenêtre, dans laquelle il y a un indicateur
|
Convertit les coordonnées du graphique de la représentation graphique du temps/prix pour les axes X et Y
|
Convertit les coordonnées X et Y du graphique en valeurs - le temps et le prix
|
Ouvre un nouveau graphique avec le symbole indiqué et la période
|
Ferme le graphique indiqué
|
Retourne l'identificateur du premier graphique du terminal de client
|
Retourne l'identificateur du graphique, suivant de l'indiqué
|
Retourne le nom du symbole du graphique indiqué
|
Retourne la valeur de la période du graphique indiqué
|
Appelle la copie forcée du graphique indiqué
|
Spécifie la valeur du type double de la propriété correspondante du graphique indiqué
|
Spécifie la valeur du type entier (datetime, int, color, bool ou char) de la propriété correspondante du graphique indiqué
|
Spécifie la valeur du type string de la propriété correspondante du graphique indiqué
|
Retourne la valeur de la propriété correspondante du graphique indiqué
|
Retourne la valeur entière de la propriété correspondante du graphique indiqué
|
Retourne la valeur de chaîne de la propriété correspondante du graphique indiqué
|
Réalise le décalage du graphique indiqué au nombre indiqué de barres par rapport à la position indiquée du graphique
|
Retourne l'identificateur du graphique courant
|
Ajoute l'indicateur avec le handle indiqué sur la fenêtre indiquée du graphique
|
Supprime l'indicateur avec le nom spécifié de la fenêtre indiquée du graphique
|
Retourne le handle de l'indicateur avec le nom court indiqué sur la fenêtre indiquée du graphique
|
Retourne le nom court de l'indicateur selon le numéro dans la liste des indicateurs sur la fenêtre indiquée du graphique
|
Retourne le nombre de tous indicateurs qui sont attachés à la fenêtre indiquée du graphique
|
Retourne le numéro de sous-fenêtre du graphique, sur laquelle on jette l'expert donné, le script, l'objet ou l'indicateur par la souris
|
Retourne la coordonnée de prix correspondant au point, dans laquelle on jette par la souris l'expert donné ou le script
|
Retourne la coordonnée temporaire correspondant au point, dans laquelle on jette par la souris l'expert donné ou le script
|
Retourne la coordonnée selon l'axe X, correspondant au point, dans lequel l'expert donné ou le script a été tombé par la souris
|
Retourne la coordonnée selon l'axe Y, correspondant au point, dans lequel l'expert donné ou le script a été tombé par la souris
|
Change les valeurs du symbole et la période du graphique indiqué
|
Fournit un screenshot du graphique de son état actuel dans un format de GIF, PNG ou BMP en fonction de l'extension spécifiée