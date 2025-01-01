Les opérations avec les graphiques

Les fonctions définissant les propriétés du graphique (ChartSetInteger, ChartSetDouble, ChartSetString) sont asynchrone et sont utilisées pour envoyer des commandes de mise à jour au graphique. Si ces fonctions sont exécutées avec succès, la commande est ajoutée dans la queue commune des évènements du graphique. Les changements de propriété du graphique sont implémentées avec la prise en charge de la queue des évènements de ce graphique.

Ne vous attendez donc pas à une mise à jour immédiate du graphique après un appel à des fonctions asynchrones. Utilisez la fonction ChartRedraw() pour forcer la mise à jour de l'apparence du graphique et de ses propriétés.