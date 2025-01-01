DocumentationSections
Les opérations avec les graphiques

Les fonctions définissant les propriétés du graphique (ChartSetInteger, ChartSetDouble, ChartSetString) sont asynchrone et sont utilisées pour envoyer des commandes de mise à jour au graphique. Si ces fonctions sont exécutées avec succès, la commande est ajoutée dans la queue commune des évènements du graphique. Les changements de propriété du graphique sont implémentées avec la prise en charge de la queue des évènements de ce graphique.

Ne vous attendez donc pas à une mise à jour immédiate du graphique après un appel à des fonctions asynchrones. Utilisez la fonction ChartRedraw() pour forcer la mise à jour de l'apparence du graphique et de ses propriétés.

Fonction

Action

ChartApplyTemplate

Applique au graphique indiqué le modèle du fichier indiqué

ChartSaveTemplate

Enregistre les paramètres actuels du graphique dans un modèle avec le nom spécifié

ChartWindowFind

Retourne le numéro de sous- fenêtre, dans laquelle il y a un indicateur

ChartTimePriceToXY

Convertit les coordonnées du graphique de la représentation graphique du temps/prix pour les axes X et Y

ChartXYToTimePrice

Convertit les coordonnées X et Y du graphique en valeurs - le temps et le prix

ChartOpen

Ouvre un nouveau graphique avec le symbole indiqué et la période

ChartClose

Ferme le graphique indiqué

ChartFirst

Retourne l'identificateur du premier graphique du terminal de client

ChartNext

Retourne l'identificateur du graphique, suivant de l'indiqué

ChartSymbol

Retourne le nom du symbole du graphique indiqué

ChartPeriod

Retourne la valeur  de la période du graphique indiqué

ChartRedraw

Appelle la copie forcée du graphique indiqué

ChartSetDouble

Spécifie la valeur du type double de la propriété correspondante du graphique indiqué

ChartSetInteger

Spécifie la valeur du type entier (datetime, int, color, bool ou char) de la propriété correspondante du graphique indiqué

ChartSetString

Spécifie la valeur du type string de la propriété correspondante du graphique indiqué

ChartGetDouble

Retourne la valeur de la propriété correspondante du graphique indiqué

ChartGetInteger

Retourne la valeur entière  de la propriété correspondante du graphique indiqué

ChartGetString

Retourne la valeur de chaîne de la propriété correspondante du graphique indiqué

ChartNavigate

Réalise le décalage du graphique indiqué au nombre indiqué de barres par rapport à la position indiquée du graphique

ChartID

Retourne l'identificateur du graphique courant

ChartIndicatorAdd

Ajoute l'indicateur avec le handle indiqué sur la fenêtre indiquée du graphique

ChartIndicatorDelete

Supprime l'indicateur avec le nom spécifié de la fenêtre indiquée du graphique

ChartIndicatorGet

Retourne le handle de l'indicateur avec le nom court indiqué sur la fenêtre indiquée du graphique

ChartIndicatorName

Retourne le nom court de l'indicateur selon le numéro dans la liste des indicateurs sur la fenêtre indiquée du graphique

ChartIndicatorsTotal

Retourne le nombre de tous indicateurs qui sont attachés à la fenêtre indiquée du graphique

ChartWindowOnDropped

Retourne le numéro de sous-fenêtre du graphique,  sur laquelle on jette l'expert donné, le script, l'objet ou l'indicateur par la souris

ChartPriceOnDropped

Retourne la coordonnée de prix correspondant au point, dans laquelle on jette par la souris l'expert donné ou le script

ChartTimeOnDropped

Retourne la coordonnée temporaire correspondant au point, dans laquelle on jette par la souris l'expert donné ou le script

ChartXOnDropped

Retourne  la coordonnée selon l'axe X, correspondant au point, dans lequel l'expert donné ou le script a été tombé par la souris

ChartYOnDropped

Retourne  la coordonnée selon l'axe Y, correspondant au point, dans lequel l'expert donné ou le script a été tombé par la souris

ChartSetSymbolPeriod

Change les valeurs du symbole et la période du graphique indiqué

ChartScreenShot

Fournit un screenshot du graphique de son état actuel dans un format de GIF, PNG ou BMP en fonction de l'extension spécifiée