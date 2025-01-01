DocumentationSections
Référence MQL5VérificationIsStopped 

IsStopped

Vérifie l'arrêt forcé d'un programme mql5.

bool  IsStopped();

Valeur de retour

Retourne true si la variable du système _StopFlag contient une valeur différente de 0. Une valeur différente de zéro est écrite dans _StopFlag, si un programme mql5 a reçu l'ordre de terminer son opération Dans ce cas, vous devez immédiatement terminer le programme, sinon le programme sera terminé de force de l'extérieur au bout de 3 secondes.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- dans une boucle infinie avec un contrôle du stop
   while(!IsStopped())
     {
      //--- affiche l'heure locale du PC sur le graphique
      Comment("Time Local: "TimeToString(TimeLocal(), TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
      Sleep(16);
     }
   Print("The StopFlag is set. The program will be stopped.");
 
//--- nettoyage
   Comment("");
  }