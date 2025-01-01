DocumentationSections
Crée et affiche la fenêtre des messages. La fenêtre des messages contient le message et le titre, n'importe quelle combinaison des signes prédéterminés et les boutons de commande.

int  MessageBox(
   string  text,             // texte du message
   string  caption=NULL,     // titre de la fenêtre
   int     flags=0           // définit l'ensemble des boutons dans la fenêtre
   );

Paramètres

text

[in]  Le texte contenant le message à afficher.

caption=NULL

[in]  Le texte non obligatoire pour l'affichage dans le titre de la fenêtre du message. Si ce paramètre vide, le nom de l'expert sera affichée dans le titre de la fenêtre.

flags=0

[in]  Les drapeaux non obligatoires définissant l'aspect et le comportement de la fenêtre de dialogue. Les drapeaux peuvent être une combinaison de drapeaux.

Valeur de Retour

Si la fonction est accomplie avec succès, la valeur retournée sera l'un des codes de retour de MessageBox().

Note

La fonction ne peut pas être utilisée dans les indicateurs personnalisés car l'appel de MessageBox() suspend le thread d'exécution pendant tout le temps en attendant la réponse de l'utilisateur. Étant donné que tous les indicateurs pour chaque symbole sont exécutés dans un seul thread, une telle suspension rend le fonctionnement de tous les graphiques sur toutes les périodes pour ce symbole impossible.

La fonction MessageBox () ne fonctionne pas dans le Testeur de Stratégie.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+
//| L'EA affiche la MessageBox avec une demande supplémentaire       |
//| après avoir atteint le nombre de transactions non rentables      |
//| Attendre le nombre de barres spécifié et afficher MessageBox     |
//| avec une demande pour continuer à travailler.                    |
//| Pour vérifier, nous devons ouvrir et fermer manuellement         |
//| plusieurs positions avec une perte, puisque l'EA ne contrôle pas |
//| ses propres "positions" par le magic number.                     |
//+------------------------------------------------------------------+
 
//--- paramètres d'entrée
input uint InpMaxLossDeals      =  3;    // Nombre maximum de transactions perdantes
input uint InpInactivityNumBars =  5;    // Nombre de barres d'inactivité de l'Expert Advisor
 
//--- variables globales
bool     ExtFirstStart=true;             // Flag du 1er lancement
bool     ExtFlag=true;                   // Flag pour permettre à l'EA de fonctionner
uint     ExtNumLoss;                     // Nombre de transactions consécutives non rentables 
datetime ExtTimeLastLoss;                // Heure de la dernière transaction pour clôturer une position perdante 
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- obtient le nombre de transactions perdantes consécutives et l'heure de la dernière transaction pour clôturer la position
   ExtNumLoss=GetNumLosingTradesInRow(ExtTimeLastLoss);
 
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   Comment("");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- détermine combien de barres se sont écoulées depuis la dernière position perdante fermée de la série
   int bars_remaining=iBarShift(Symbol(),PERIOD_CURRENT,ExtTimeLastLoss);
 
//--- si c'est le premier lancement
   if(ExtFirstStart)
     {
      //--- Si un nombre spécifié de barres est déjà passé après une série de positions non rentables, active l'indicateur d'opération de l'EA
      if(bars_remaining>(int)InpInactivityNumBars)
         ExtFlag=true;
      ExtFirstStart=false;
     }
 
//--- si le flag d'opération de l'EA est désactivé
   if(!ExtFlag)
     {
      Comment(StringFormat("The advisor is stopped for %d bars. Num Loss positions: %u, Time last loss: %s",
                          (InpInactivityNumBars-bars_remaining),ExtNumLoss,TimeToString(ExtTimeLastLoss,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)));
      //--- si un nombre spécifié de barres est passé après une série de positions non rentables
      if(bars_remaining>(int)InpInactivityNumBars)
        {
         //--- affiche la fenêtre MessageBox avec le texte et le titre de la fenêtre spécifiés
         //--- la fenêtre de requête comporte deux boutons Oui/Non et une icône avec un point d'interrogation.
         //--- le bouton Oui est sélectionné par défaut.
         string mb_text="The specified number of bars of EA inactivity have passed.\n Continue its work?";
         string mb_caption="Please note";
         int    mb_id=MessageBox(mb_text,mb_caption,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_DEFBUTTON1);
         //--- si le code de retour de MessageBox est le bouton Oui enfoncé, définit l'indicateur d'opération de l'EA
         if(mb_id==IDYES)
           {
            ExtFlag=true;
            return;
           }
        }
      //--- le flag d'opération de l'EA est désactivé, quitte OnTick()
      return;
     }
 
//---  le flag d'opération de l'EA est défini - l'EA fonctionne comme prévu par le code ci-dessous
   Comment(StringFormat("The advisor is working. Num Loss positions: %u, Time last loss: %s, Elapsed Bars: %d",
           ExtNumLoss,TimeToString(ExtTimeLastLoss,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),bars_remaining));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| TradeTransaction function                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransactiontrans,
                        const MqlTradeRequestrequest,
                        const MqlTradeResultresult)
  {
//--- si le type de transaction ajoute une transaction à l'historique
   if(trans.type==TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)
     {
      //--- obtient un ticket d'offre et sélectionne une offre dans la liste par ticket
      ulong deal_ticket=trans.deal;
      if(HistoryDealSelect(deal_ticket))
        {
         //--- s'il s'agit d'une transaction de sortie de marché, obtient le nombre de transactions perdantes consécutives et l'heure de la dernière transaction.
         ENUM_DEAL_ENTRY entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);
         if(entry==DEAL_ENTRY_OUT || entry==DEAL_ENTRY_INOUT || entry==DEAL_ENTRY_OUT_BY)
            ExtNumLoss=GetNumLosingTradesInRow(ExtTimeLastLoss);
        }
     }
 
//--- si le nombre de transactions perdantes d'affilée est supérieur à la valeur spécifiée et que l'indicateur d'opération de l'EA est activé
   if(ExtNumLoss>=InpMaxLossDeals && ExtFlag)
     {
      //--- affiche la fenêtre MessageBox avec le texte et le titre de la fenêtre spécifiés
      //--- la fenêtre de requête comporte deux boutons Oui/Non et une icône avec un point d'exclamation.
      //--- le bouton Non est sélectionné par défaut.
      string mb_text="The number of losing trades has reached the specified maximum. The advisor is stopped.\n Continue its work?";
      string mb_caption="Attention!";
      int    mb_id=MessageBox(mb_text,mb_caption,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_DEFBUTTON2);
      //--- si le code de retour de MessageBox est le bouton Non enfoncé, désactive l'indicateur d'opération de l'EA
      if(mb_id==IDNO)
         ExtFlag=false;
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retourne le nombre de transactions consécutives non rentables    |
//| et l'heure de la dernière transaction pour clôturer la position  |
//+------------------------------------------------------------------+
uint GetNumLosingTradesInRow(datetime &time_last_deal)
  {
//--- sélection de l'historique entier
   if(!HistorySelect(0,TimeCurrent()))
      return(0);
 
//--- obtient le ticket suivant grâce à la liste des transactions historiques en boucle
   uint res=0;
   uint total=HistoryDealsTotal();
   for(int i=(int)total-1i>=0i--)
     {
      ulong deal_ticket=HistoryDealGetTicket(i);
      if(deal_ticket>0)
        {
         //--- si la transaction ne vise pas à quitter la position, passe à la suivante
         ENUM_DEAL_ENTRY entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);
         if(entry!=DEAL_ENTRY_OUT && entry!=DEAL_ENTRY_OUT_BY && entry!=DEAL_ENTRY_INOUT)
            continue;
         //--- si le résultat de la clôture d'une position génère un profit, on interrompt la boucle
         if(!IsClosePositionWithLoss(deal_ticket))
            break;
         //--- augmente le compteur de transactions perdantes consécutives
         res++;
         //--- écrit la durée maximale de transaction dans une variable (en recherchant la dernière)
         datetime deal_time=(datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME);
         if(deal_time>time_last_deal)
            time_last_deal=deal_time;
        }
     }
 
//--- renvoie le nombre de pertes consécutives
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retourne le flag de clôture d'une position avec une perte        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsClosePositionWithLoss(const ulong deal_ticket)
  {
//--- obtient les valeurs des propriétés affectant le profit du trade
   double profit=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PROFIT);
   double comission=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_COMMISSION);
   double swap=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_SWAP);
   double fee=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_FEE);
 
//--- retourne le flag indiquant que la valeur totale des propriétés demandées est négative
   return(profit+comission+swap+fee<0);
  }