//+------------------------------------------------------------------+

//| L'EA affiche la MessageBox avec une demande supplémentaire |

//| après avoir atteint le nombre de transactions non rentables |

//| Attendre le nombre de barres spécifié et afficher MessageBox |

//| avec une demande pour continuer à travailler. |

//| Pour vérifier, nous devons ouvrir et fermer manuellement |

//| plusieurs positions avec une perte, puisque l'EA ne contrôle pas |

//| ses propres "positions" par le magic number. |

//+------------------------------------------------------------------+



//--- paramètres d'entrée

input uint InpMaxLossDeals = 3; // Nombre maximum de transactions perdantes

input uint InpInactivityNumBars = 5; // Nombre de barres d'inactivité de l'Expert Advisor



//--- variables globales

bool ExtFirstStart=true; // Flag du 1er lancement

bool ExtFlag=true; // Flag pour permettre à l'EA de fonctionner

uint ExtNumLoss; // Nombre de transactions consécutives non rentables

datetime ExtTimeLastLoss; // Heure de la dernière transaction pour clôturer une position perdante



//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- obtient le nombre de transactions perdantes consécutives et l'heure de la dernière transaction pour clôturer la position

ExtNumLoss=GetNumLosingTradesInRow(ExtTimeLastLoss);



return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

Comment("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- détermine combien de barres se sont écoulées depuis la dernière position perdante fermée de la série

int bars_remaining=iBarShift(Symbol(),PERIOD_CURRENT,ExtTimeLastLoss);



//--- si c'est le premier lancement

if(ExtFirstStart)

{

//--- Si un nombre spécifié de barres est déjà passé après une série de positions non rentables, active l'indicateur d'opération de l'EA

if(bars_remaining>(int)InpInactivityNumBars)

ExtFlag=true;

ExtFirstStart=false;

}



//--- si le flag d'opération de l'EA est désactivé

if(!ExtFlag)

{

Comment(StringFormat("The advisor is stopped for %d bars. Num Loss positions: %u, Time last loss: %s",

(InpInactivityNumBars-bars_remaining),ExtNumLoss,TimeToString(ExtTimeLastLoss,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)));

//--- si un nombre spécifié de barres est passé après une série de positions non rentables

if(bars_remaining>(int)InpInactivityNumBars)

{

//--- affiche la fenêtre MessageBox avec le texte et le titre de la fenêtre spécifiés

//--- la fenêtre de requête comporte deux boutons Oui/Non et une icône avec un point d'interrogation.

//--- le bouton Oui est sélectionné par défaut.

string mb_text="The specified number of bars of EA inactivity have passed.

Continue its work?";

string mb_caption="Please note";

int mb_id=MessageBox(mb_text,mb_caption,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_DEFBUTTON1);

//--- si le code de retour de MessageBox est le bouton Oui enfoncé, définit l'indicateur d'opération de l'EA

if(mb_id==IDYES)

{

ExtFlag=true;

return;

}

}

//--- le flag d'opération de l'EA est désactivé, quitte OnTick()

return;

}



//--- le flag d'opération de l'EA est défini - l'EA fonctionne comme prévu par le code ci-dessous

Comment(StringFormat("The advisor is working. Num Loss positions: %u, Time last loss: %s, Elapsed Bars: %d",

ExtNumLoss,TimeToString(ExtTimeLastLoss,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),bars_remaining));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| TradeTransaction function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans,

const MqlTradeRequest& request,

const MqlTradeResult& result)

{

//--- si le type de transaction ajoute une transaction à l'historique

if(trans.type==TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)

{

//--- obtient un ticket d'offre et sélectionne une offre dans la liste par ticket

ulong deal_ticket=trans.deal;

if(HistoryDealSelect(deal_ticket))

{

//--- s'il s'agit d'une transaction de sortie de marché, obtient le nombre de transactions perdantes consécutives et l'heure de la dernière transaction.

ENUM_DEAL_ENTRY entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);

if(entry==DEAL_ENTRY_OUT || entry==DEAL_ENTRY_INOUT || entry==DEAL_ENTRY_OUT_BY)

ExtNumLoss=GetNumLosingTradesInRow(ExtTimeLastLoss);

}

}



//--- si le nombre de transactions perdantes d'affilée est supérieur à la valeur spécifiée et que l'indicateur d'opération de l'EA est activé

if(ExtNumLoss>=InpMaxLossDeals && ExtFlag)

{

//--- affiche la fenêtre MessageBox avec le texte et le titre de la fenêtre spécifiés

//--- la fenêtre de requête comporte deux boutons Oui/Non et une icône avec un point d'exclamation.

//--- le bouton Non est sélectionné par défaut.

string mb_text="The number of losing trades has reached the specified maximum. The advisor is stopped.

Continue its work?";

string mb_caption="Attention!";

int mb_id=MessageBox(mb_text,mb_caption,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_DEFBUTTON2);

//--- si le code de retour de MessageBox est le bouton Non enfoncé, désactive l'indicateur d'opération de l'EA

if(mb_id==IDNO)

ExtFlag=false;

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retourne le nombre de transactions consécutives non rentables |

//| et l'heure de la dernière transaction pour clôturer la position |

//+------------------------------------------------------------------+

uint GetNumLosingTradesInRow(datetime &time_last_deal)

{

//--- sélection de l'historique entier

if(!HistorySelect(0,TimeCurrent()))

return(0);



//--- obtient le ticket suivant grâce à la liste des transactions historiques en boucle

uint res=0;

uint total=HistoryDealsTotal();

for(int i=(int)total-1; i>=0; i--)

{

ulong deal_ticket=HistoryDealGetTicket(i);

if(deal_ticket>0)

{

//--- si la transaction ne vise pas à quitter la position, passe à la suivante

ENUM_DEAL_ENTRY entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);

if(entry!=DEAL_ENTRY_OUT && entry!=DEAL_ENTRY_OUT_BY && entry!=DEAL_ENTRY_INOUT)

continue;

//--- si le résultat de la clôture d'une position génère un profit, on interrompt la boucle

if(!IsClosePositionWithLoss(deal_ticket))

break;

//--- augmente le compteur de transactions perdantes consécutives

res++;

//--- écrit la durée maximale de transaction dans une variable (en recherchant la dernière)

datetime deal_time=(datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME);

if(deal_time>time_last_deal)

time_last_deal=deal_time;

}

}



//--- renvoie le nombre de pertes consécutives

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retourne le flag de clôture d'une position avec une perte |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsClosePositionWithLoss(const ulong deal_ticket)

{

//--- obtient les valeurs des propriétés affectant le profit du trade

double profit=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PROFIT);

double comission=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_COMMISSION);

double swap=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_SWAP);

double fee=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_FEE);



//--- retourne le flag indiquant que la valeur totale des propriétés demandées est négative

return(profit+comission+swap+fee<0);

}