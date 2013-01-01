//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileReadFloat.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 2

#property indicator_plots 1

//---- plot Label1

#property indicator_label1 "CloseLine"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_LINE

#property indicator_color1 clrRed,clrBlue

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 2

//--- les paramètres pour la lecture des données

input string InpFileName="Close.bin"; // le nom du fichier

input string InpDirectoryName="Data"; // le nom du répertoire

//--- les variables globales

int ind=0;

int size=0;

double close_buff[];

datetime time_buff[];

//--- indicator buffers

double buff[];

double color_buff[];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

int def_size=100;

//--- allouons la mémoire pour les tableaux

ArrayResize(close_buff,def_size);

ArrayResize(time_buff,def_size);

//--- ouvrons le fichier

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_BIN);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat(Le fichier %s est ouvert pour la lecture",InpFileName);

PrintFormat("La voie vers le fichier: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- lisons les données du fichier

while(!FileIsEnding(file_handle))

{

//--- lisons la signification du temps et du prix

time_buff[size]=(datetime)FileReadDouble(file_handle);

close_buff[size]=(double)FileReadFloat(file_handle);

size++;

//--- augmenons les tailles des tableaux s'ils sont remplis

if(size==def_size)

{

def_size+=100;

ArrayResize(close_buff,def_size);

ArrayResize(time_buff,def_size);

}

}

//--- fermons le fichier

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Les données sont lues, le fichier %s est fermé",InpFileName);

}

else

{

PrintFormat("On n' a pas réussi à ouvrir le fichier %s, le code de l'erreur = %d",InpFileName,GetLastError());

return(INIT_FAILED);

}

//--- le rattachement des tableaux aux tampons d'indicateur

SetIndexBuffer(0,buff,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,color_buff,INDICATOR_COLOR_INDEX);

//---- l'établissement des valeurs de l'indicateur, qui ne seront pas vus sur le graphique

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

ArraySetAsSeries(time,false);

//--- le cycle pour les barres non-traitées

for(int i=prev_calculated;i<rates_total;i++)

{

//--- par défaut 0

buff[i]=0;

color_buff[i]=0; // la couleur rouge par défaut

//--- la vérification s'il y a encore des données

if(ind<size)

{

for(int j=ind;j<size;j++)

{

//--- si les dates correspondent, utilisons la valeur du fichier

if(time[i]==time_buff[j])

{

//--- recevrons le prix

buff[i]=close_buff[j];

//--- si le prix actuel est plus que le précédente, la couleur est bleue

if(buff[i-1]>buff[i])

color_buff[i]=1;

//--- augmentons le compteur

ind=j+1;

break;

}

}

}

}

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}