Référence MQL5 Fonctions sur les Fichiers FileFindNext 

FileFindNext

Continue la recherche commencée par la fonction FileFindFirst().

bool  FileFindNext(
   long      search_handle,         // handle de la recherche
   string&   returned_filename      // le nom du fichier trouvé ou du sous-répertoire
   );

Paramètres

search_handle

[in]  Le handle de la recherche,  reçu par la fonction FileFindFirst().

returned_filename

[out] Le nom du fichier suivant trouvé ou du répertoire. Only the file name is returned (including the extension), the directories and subdirectories are not included no matter if they are specified or not in the search filter.

La valeur rendue

Rend true en cas du succès, autrement rend false.

Exemple:

//--- affichons la fenêtre des paramètres d'entrée pendant le lancement du script
#property script_show_inputs
//--- le filtre
input string InpFilter="*";
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string file_name;
   int    i=1;
//--- la réception du handle de la recherche dans la racine du dossier local
   long search_handle=FileFindFirst(InpFilter,file_name);
//--- vérifions si la fonction FileFindFirst() a travaillé avec succès
   if(search_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- dans le cycle vérifions si les chaînes transmises sont les noms des fichiers ou des répertoires 
      do
        {
         ResetLastError();
         //--- si c'est le fichier, la fonction rendra true, et si c'est le répertoire, la fonction génère l'erreur ERR_FILE_IS_DIRECTORY
         FileIsExist(file_name);
         PrintFormat("%d : %s name = %s",i,GetLastError()==ERR_FILE_IS_DIRECTORY ? "Directory" : "File",file_name);
         i++;
        }
      while(FileFindNext(search_handle,file_name));
      //--- fermons le handle de la recherche
      FileFindClose(search_handle);
     }
   else
      Print("Files not found!");
  }

Voir aussi

FileFindFirst, FileFindClose