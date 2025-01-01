- FileSelectDialog
FileFindNext
Continue la recherche commencée par la fonction FileFindFirst().
|
bool FileFindNext(
Paramètres
search_handle
[in] Le handle de la recherche, reçu par la fonction FileFindFirst().
returned_filename
[out] Le nom du fichier suivant trouvé ou du répertoire. Only the file name is returned (including the extension), the directories and subdirectories are not included no matter if they are specified or not in the search filter.
La valeur rendue
Rend true en cas du succès, autrement rend false.
Exemple:
|
//--- affichons la fenêtre des paramètres d'entrée pendant le lancement du script
