EnumToString
La transformation de la valeur de l'énumération de n'importe quel type à la représentation de texte.
string EnumToString(
Paramètres
value
[in] La valeur de l'énumération de tout type.
La valeur rendue
Une chaîne contenant la représentation de texte de la valeur. Pour recevoir l'information sur l'erreur, il faut appeler la fonction GetLastError().
Note
La fonction peut définir dans la variable _LastError les valeurs suivantes des erreurs:
- ERR_INTERNAL_ERROR — l'erreur de l'environnement de l'exécution
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY - pas assez de mémoire pour terminer l'opération
- ERR_INVALID_PARAMETER - Il est impossible de permettre le nom de la valeur de l'énumération
Exemple:
enum interval // l'énumération des constantes nommées
