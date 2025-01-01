- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
Retourne la valeur d'une propriété de type integer pour un objet ou un dispositif OpenCL
|
long CLGetInfoInteger(
Paramètres
handle
[in] Le handler sur l'objet OpenCL ou le numéro du dispositif OpenCL. Le numérotation des dispositifs OpenCL commence à zéro
prop
[in] L'identifiant de la propriété demandée dans l'énumération ENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER et pour laquelle vous souhaitez obtenir la valeur.
Valeur de retour
La valeur de la propriété en cas de succès ou -1 en cas d'erreur Pour obtenir des informations sur l'erreur, utilisez la fonction GetLastError().
|
Identifiant
|
Description
|
Type
|
CL_DEVICE_COUNT
|
Le nombre de dispositifs avec le support d'OpenCL. Cette propriété ne nécessite pas de spécifier le premier paramètre, à savoir que vous pouvez passer une valeur nulle pour le paramètre handle.
|
int
|
CL_DEVICE_TYPE
|
Le type du dispositif
|
CL_DEVICE_VENDOR_ID
|
L'identifiant unique du vendeur
|
uint
|
CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS
|
Le nombre de tâches calculées parallèlement sur le périphérique OpenCL. Un groupe de travail travaille sur une tâche de calcul. La valeur minimale est de 1
|
uint
|
CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENCY
|
La fréquence maximale en MHz du périphérique .
|
uint
|
CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE
|
La taille de la mémoire globale du dispositif en octets
|
ulong
|
CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE
|
La taille de la mémoire locale des données traitées en octets
|
uint
|
CL_BUFFER_SIZE
|
Taille actuelle du buffer OpenCL en octets
|
ulong
|
CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE
|
Le nombre total de groupe de travail locaux disponibles pour le périphérique OpenCL.
|
ulong
|
CL_KERNEL_WORK_GROUP_SIZE
|
Le nombre total de groupe de travail locaux disponibles pour le programme OpenCL.
|
ulong
|
CL_KERNEL_LOCAL_MEM_SIZE
|
La taille de la mémoire locale (en octets) utilisée par un programme OpenCL pour résoudre toutes les taches parallèles dans un groupe. Utilisez CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE pour récupérer la valeur disponible maximum
|
ulong
|
CL_KERNEL_PRIVATE_MEM_SIZE
|
La taille minimum de la mémoire privée (en octets) utilisée par chaque tâche du noyau du programme OpenCL.
|
ulong
|
CL_LAST_ERROR
|
La valeur de la dernière erreur OpenCL
|
int
L'énumération ENUM_CL_DEVICE_TYPE contient les types possibles des périphériques supportant OpenCL. Vous pouvez récupérer le type du périphérique par son numéro ou le handle de l'objet OpenCL à l'aide de l'appel CLGetInfoInteger(handle_or_deviceN, CL_DEVICE_TYPE).
|
Identifiant
|
Description
|
CL_DEVICE_ACCELERATOR
|
Accélérateur OpenCL dédiés (par exemple l'IBM CELL Blade).
|
CL_DEVICE_CPU
|
Le périphérique OpenCL qui est le processeur hôte. Le processeur hôte exécute les implémentations OpenCL et est mono ou multi coeurs.
|
CL_DEVICE_GPU
|
Le dispositif OpenCL basé sur la carte vidéo.
|
CL_DEVICE_DEFAULT
|
Le dispositif OpenCL par défaut. Le dispositif CL_DEVICE_TYPE_CUSTOM ne peut pas être le dispositif par défaut.
|
CL_DEVICE_CUSTOM
|
Les accélérateurs spécialisés ne supportent pas les programmes écrits en OpenCL C.
Exemple :
|
void OnStart()