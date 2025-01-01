CLGetInfoInteger

Retourne la valeur d'une propriété de type integer pour un objet ou un dispositif OpenCL

long CLGetInfoInteger(

int handle,

ENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER prop

);

Paramètres

handle

[in] Le handler sur l'objet OpenCL ou le numéro du dispositif OpenCL. Le numérotation des dispositifs OpenCL commence à zéro

prop

[in] L'identifiant de la propriété demandée dans l'énumération ENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER et pour laquelle vous souhaitez obtenir la valeur.

Valeur de retour

La valeur de la propriété en cas de succès ou -1 en cas d'erreur Pour obtenir des informations sur l'erreur, utilisez la fonction GetLastError().

ENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER

Identifiant Description Type CL_DEVICE_COUNT Le nombre de dispositifs avec le support d'OpenCL. Cette propriété ne nécessite pas de spécifier le premier paramètre, à savoir que vous pouvez passer une valeur nulle pour le paramètre handle. int CL_DEVICE_TYPE Le type du dispositif ENUM_CL_DEVICE_TYPE CL_DEVICE_VENDOR_ID L'identifiant unique du vendeur uint CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS Le nombre de tâches calculées parallèlement sur le périphérique OpenCL. Un groupe de travail travaille sur une tâche de calcul. La valeur minimale est de 1 uint CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENCY La fréquence maximale en MHz du périphérique . uint CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE La taille de la mémoire globale du dispositif en octets ulong CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE La taille de la mémoire locale des données traitées en octets uint CL_BUFFER_SIZE Taille actuelle du buffer OpenCL en octets ulong CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE Le nombre total de groupe de travail locaux disponibles pour le périphérique OpenCL. ulong CL_KERNEL_WORK_GROUP_SIZE Le nombre total de groupe de travail locaux disponibles pour le programme OpenCL. ulong CL_KERNEL_LOCAL_MEM_SIZE La taille de la mémoire locale (en octets) utilisée par un programme OpenCL pour résoudre toutes les taches parallèles dans un groupe. Utilisez CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE pour récupérer la valeur disponible maximum ulong CL_KERNEL_PRIVATE_MEM_SIZE La taille minimum de la mémoire privée (en octets) utilisée par chaque tâche du noyau du programme OpenCL. ulong CL_LAST_ERROR La valeur de la dernière erreur OpenCL int

L'énumération ENUM_CL_DEVICE_TYPE contient les types possibles des périphériques supportant OpenCL. Vous pouvez récupérer le type du périphérique par son numéro ou le handle de l'objet OpenCL à l'aide de l'appel CLGetInfoInteger(handle_or_deviceN, CL_DEVICE_TYPE).

ENUM_CL_DEVICE_TYPE

Identifiant Description CL_DEVICE_ACCELERATOR Accélérateur OpenCL dédiés (par exemple l'IBM CELL Blade). CL_DEVICE_CPU Le périphérique OpenCL qui est le processeur hôte. Le processeur hôte exécute les implémentations OpenCL et est mono ou multi coeurs. CL_DEVICE_GPU Le dispositif OpenCL basé sur la carte vidéo. CL_DEVICE_DEFAULT Le dispositif OpenCL par défaut. Le dispositif CL_DEVICE_TYPE_CUSTOM ne peut pas être le dispositif par défaut. CL_DEVICE_CUSTOM Les accélérateurs spécialisés ne supportent pas les programmes écrits en OpenCL C.

Exemple :