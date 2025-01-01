//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du script |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- crée ou ouvre une base de données

string filename="symbols.sqlite";

int db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE);

if(db==INVALID_HANDLE)

{

Print("DB: échec de l'ouverture de ", filename, avec le code ", GetLastError());

return;

}

else

Print("Base de données :", filename, " ouvert avec succès");

//--- supprime la table SYMBOLS si elle existe

if(DatabaseTableExists(db, "SYMBOLS"))

{

//--- supprime la table

if(!DatabaseExecute(db, "DROP TABLE SYMBOLS"))

{

Print("Impossible de supprimer la table SYMBOLS avec le code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

}

//--- crée la table SYMBOLS

if(!DatabaseExecute(db, "CREATE TABLE SYMBOLS("

"NAME TEXT NOT NULL,"

"DESCRIPTION TEXT ,"

"PATH TEXT ,"

"SPREAD INT ,"

"POINT REAL NOT NULL,"

"DIGITS INT NOT NULL,"

"JSON BLOB );"))

{

Print("DB : ", filename, " échec de 'create table' avec le code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- affiche la liste de tous les champs de la table TICKS

if(DatabasePrint(db, "PRAGMA TABLE_INFO(SYMBOLS)", 0)<0)

{

PrintFormat("Echec de DatabasePrint(\"PRAGMA TABLE_INFO(SYMBOLS)\"), code d'erreur=%d à la ligne %d", GetLastError(), __LINE__);

DatabaseClose(db);

return;

}



//--- crée une requête paramétrée pour ajouter des symboles à la table SYMBOLS

string sql="INSERT INTO SYMBOLS (NAME,DESCRIPTION,PATH,SPREAD,POINT,DIGITS,JSON)"

" VALUES (?1,?2,?3,?4,?5,?6,?7);"; // paramètres de la requête

int request=DatabasePrepare(db, sql);

if(request==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("DatabasePrepare() a échoué avec le code=%d", GetLastError());

Print("Requête SQL : ", sql);

DatabaseClose(db);

return;

}



//--- parcours tous les symboles et les ajoute à la table SYMBOLS

int symbols=SymbolsTotal(false);

bool request_error=false;

DatabaseTransactionBegin(db);

for(int i=0; i<symbols; i++)

{

//--- définit les valeurs des paramètres avant d'ajouter un symbole

ResetLastError();

string symbol=SymbolName(i, false);

if(!DatabaseBind(request, 0, symbol))

{

PrintFormat("DatabaseBind() a échoué à la ligne %d avec le code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

//--- si l'appel précédent DatabaseBind () a réussi, définit le paramètre suivant

if(!DatabaseBind(request, 1, SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_DESCRIPTION)))

{

PrintFormat("DatabaseBind() a échoué à la ligne %d avec le code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

if(!DatabaseBind(request, 2, SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_PATH)))

{

PrintFormat("DatabaseBind() a échoué à la ligne %d avec le code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

if(!DatabaseBind(request, 3, SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_SPREAD)))

{

PrintFormat("DatabaseBind() a échoué à la ligne %d avec le code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

if(!DatabaseBind(request, 4, SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_POINT)))

{

PrintFormat("DatabaseBind() a échoué à la ligne %d avec le code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

if(!DatabaseBind(request, 5, SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS)))

{

PrintFormat("DatabaseBind() a échoué à la ligne %d avec le code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

if(!DatabaseBind(request, 6, GetSymBolAsJson(symbol)))

{

PrintFormat("DatabaseBind() a échoué à la ligne %d avec le code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}



//--- exécute une requête d'insertion de l'entrée et recherche l'erreur

if(!DatabaseRead(request)&&(GetLastError()!=ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA))

{

PrintFormat("DatabaseRead() a échoué avec le code=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

else

PrintFormat("%d: %s ajouté", i+1, symbol);

//--- réinitialise la requête avant la prochaine mise à jour des paramètres

if(!DatabaseReset(request))

{

PrintFormat("DatabaseReset() a échoué avec le code=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

} //--- tous les symboles ont été parcourus



//--- statuts des transactions

if(request_error)

{

PrintFormat("Table SYMBOLS : échec de l'ajout de %d symboles", symbols);

DatabaseTransactionRollback(db);

DatabaseClose(db);

return;

}

else

{

DatabaseTransactionCommit(db);

PrintFormat("Table SYMBOLS : %d symboles ajoutés",symbols);

}



//--- sauvegarde la table SYMBOLS dans un fichier CSV

string csv_filename="symbols.csv";

if(DatabaseExport(db, "SELECT * FROM SYMBOLS", csv_filename,

DATABASE_EXPORT_HEADER|DATABASE_EXPORT_INDEX|DATABASE_EXPORT_QUOTED_STRINGS, ";"))

Print("Base de données : la table SYMBOLS a été sauvée dans ", csv_filename);

else

Print("Base de données : DatabaseExport(\"SELECT * FROM SYMBOLS\") a échoué avec le code ", GetLastError());



//--- ferme le fichier de base de données et information

DatabaseClose(db);

PrintFormat("Base de données : %s créée et fermée", filename);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retourne la spécification d'un symbole au format JSON |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetSymBolAsJson(string symbol)

{

//--- indents

string indent1=Indent(1);

string indent2=Indent(2);

string indent3=Indent(3);

//---

int digits=(int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);

string json="{"+

"

"+indent1+"\"ConfigSymbols\":["+

"

"+indent2+"{"+

"

"+indent3+"\"Symbol\":\""+symbol+"\","+

"

"+indent3+"\"Path\":\""+SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_PATH)+"\","+

"

"+indent3+"\"CurrencyBase\":\""+SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_CURRENCY_BASE)+"\","+

"

"+indent3+"\"CurrencyProfit\":\""+SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT)+"\","+

"

"+indent3+"\"CurrencyMargin\":\""+SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_CURRENCY_MARGIN)+"\","+

"

"+indent3+"\"ColorBackground\":\""+ColorToString((color)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_BACKGROUND_COLOR))+"\","+

"

"+indent3+"\"Digits\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS))+"\","+

"

"+indent3+"\"Point\":\""+DoubleToString(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_POINT), digits)+"\","+

"

"+indent3+"\"TickBookDepth\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH))+"\","+

"

"+indent3+"\"ChartMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_CHART_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"TradeMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_EXEMODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"TradeCalcMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"OrderMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_ORDER_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"CalculationMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"ExecutionMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_EXEMODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"ExpirationMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_EXPIRATION_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"FillFlags\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_FILLING_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"ExpirFlags\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_EXPIRATION_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"Spread\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_SPREAD))+"\","+

"

"+indent3+"\"TickValue\":\""+StringFormat("%G", (SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)))+"\","+

"

"+indent3+"\"TickSize\":\""+StringFormat("%G", (SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)))+"\","+

"

"+indent3+"\"ContractSize\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE)))+"\","+

"

"+indent3+"\"StopsLevel\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL))+"\","+

"

"+indent3+"\"VolumeMin\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN)))+"\","+

"

"+indent3+"\"VolumeMax\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX)))+"\","+

"

"+indent3+"\"VolumeStep\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP)))+"\","+

"

"+indent3+"\"VolumeLimit\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP)))+"\","+

"

"+indent3+"\"SwapMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_SWAP_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"SwapLong\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_SWAP_LONG)))+"\","+

"

"+indent3+"\"SwapShort\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_SWAP_SHORT)))+"\","+

"

"+indent3+"\"Swap3Day\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS))+"\""+

"

"+indent2+"}"+

"

"+indent1+"]"+

"

}";

return(json);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Forme une indentation composée d'espaces |

//+------------------------------------------------------------------+

string Indent(const int number, const int characters=3)

{

int length=number*characters;

string indent=NULL;

StringInit(indent, length, ' ');

return indent;

}

/*

Résultat :

Base de données : symbols.sqlite ouverte avec succès

#| cid name type notnull dflt_value pk

-+-------------------------------------------

1| 0 NAME TEXT 1 0

2| 1 DESCRIPTION TEXT 0 0

3| 2 PATH TEXT 0 0

4| 3 SPREAD INT 0 0

5| 4 POINT REAL 1 0

6| 5 DIGITS INT 1 0

7| 6 JSON BLOB 0 0

1: EURUSD ajouté

2: GBPUSD ajouté

3: USDCHF ajouté

...

82: USDCOP ajouté

83: USDARS ajouté

84: USDCLP ajouté

Table SYMBOLS : 84 symboles ajoutés

Base de données : table SYMBOLS sauvée dans symbols.csv

Base de données : symbols.sqlite créée et fermée

*/

