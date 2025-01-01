DXContextCreate

Crée un contexte gaphique pour le rendu des cadres de la taille spécifiée.

int DXContextCreate(

uint width,

uint height

);

Paramètres

width

[in] Largeur du cadre en pixels.

height

[in] Hauteur du cadre en pixels.

Valeur de Retour

Le handle sur le contexte créé ou INVALID_HANDLE en cas d'erreur. Pour obtenir le code d'erreur, utilisez la fonction GetLastError().

Note

Tous les objets graphiques créés avec les fonctions DXBufferCreate, DXInputCreate, DXShaderCreate et DXTextureCreate ne peuvent être utilisés qu'avec le contexte graphique dans lequel ils ont été créés.

La taille d'un cadre peut ensuite être changée avec DXContextSetSize().

Un handle créé qui n'est plus utilisé doit être libéré explicitement avec la fonction DXRelease().