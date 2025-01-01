DocumentationSections
La fonction remplit un tableau avec une valeur spécifiée.

void  ArrayFill(
   void&  array[],       // tableau
   int    start,         // indice de départ
   int    count,         // nombre d'éléments à remplir
   void   value          // valeur
   );

Paramètres

array[]

[out]  Tableau de type simple (char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, bool, color, datetime, float, double).

start

[in]  Indice de départ. Dans ce cas, le flag AS_SERIES spécifié est ignoré.

count

[in]  Nombre d'éléments à remplir.

value

[in]  Valeur avec laquelle le tableau sera rempli.

Valeur de Retour

Aucune valeur de retour.

Note

Lorsque la fonction ArrayFill() est appelée, la direction de l'indexation (de gauche à droite) est toujours implicite. Cela signifie que le changement d'ordre d'accès aux éléments du tableau avec la fonction ArraySetAsSeries() est ignoré.

Un tableau à plusieurs dimensions est vu comme n'ayant qu'une seule dimension lorsqu'il est traité par la fonction ArrayFill(). Par exemple, array[2][4] est traité comme array[8]. Vous pouvez donc spécifier l'indice de l'élément de départ à 5 pour travailler sur ce tableau. L'appel à ArrayFill(array, 5, 2, 3.14) pour array[2][4] remplit les éléments array[1][1] et array[1][2] avec 3,14.

Exemple :

void OnStart()
  {
//--- déclare un tableau dynamique
   int a[];
//--- définit la taille
   ArrayResize(a,10);
//--- remplit les 5 premiers éléments avec 123
   ArrayFill(a,0,5,123);
//--- remplit les 5 éléments suivants avec 456
   ArrayFill(a,5,5,456);
//--- affiche les valeurs
   for(int i=0;i<ArraySize(a);i++) printf("a[%d] = %d",i,a[i]);
  }