ArrayFill

La fonction remplit un tableau avec une valeur spécifiée.

void ArrayFill(

void& array[],

int start,

int count,

void value

);

Paramètres

array[]

[out] Tableau de type simple (char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, bool, color, datetime, float, double).

start

[in] Indice de départ. Dans ce cas, le flag AS_SERIES spécifié est ignoré.

count

[in] Nombre d'éléments à remplir.

value

[in] Valeur avec laquelle le tableau sera rempli.

Valeur de Retour

Aucune valeur de retour.

Note

Lorsque la fonction ArrayFill() est appelée, la direction de l'indexation (de gauche à droite) est toujours implicite. Cela signifie que le changement d'ordre d'accès aux éléments du tableau avec la fonction ArraySetAsSeries() est ignoré.

Un tableau à plusieurs dimensions est vu comme n'ayant qu'une seule dimension lorsqu'il est traité par la fonction ArrayFill(). Par exemple, array[2][4] est traité comme array[8]. Vous pouvez donc spécifier l'indice de l'élément de départ à 5 pour travailler sur ce tableau. L'appel à ArrayFill(array, 5, 2, 3.14) pour array[2][4] remplit les éléments array[1][1] et array[1][2] avec 3,14.

Exemple :