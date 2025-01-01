- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayFill
La fonction remplit un tableau avec une valeur spécifiée.
|
void ArrayFill(
Paramètres
array[]
[out] Tableau de type simple (char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, bool, color, datetime, float, double).
start
[in] Indice de départ. Dans ce cas, le flag AS_SERIES spécifié est ignoré.
count
[in] Nombre d'éléments à remplir.
value
[in] Valeur avec laquelle le tableau sera rempli.
Valeur de Retour
Aucune valeur de retour.
Note
Lorsque la fonction ArrayFill() est appelée, la direction de l'indexation (de gauche à droite) est toujours implicite. Cela signifie que le changement d'ordre d'accès aux éléments du tableau avec la fonction ArraySetAsSeries() est ignoré.
Un tableau à plusieurs dimensions est vu comme n'ayant qu'une seule dimension lorsqu'il est traité par la fonction ArrayFill(). Par exemple, array[2][4] est traité comme array[8]. Vous pouvez donc spécifier l'indice de l'élément de départ à 5 pour travailler sur ce tableau. L'appel à ArrayFill(array, 5, 2, 3.14) pour array[2][4] remplit les éléments array[1][1] et array[1][2] avec 3,14.
Exemple :
|
void OnStart()