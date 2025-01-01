- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayRange
La fonction retourne le nombre d'éléments dans une certaine dimension du tableau.
|
int ArrayRange(
Paramètres
array[]
[in] Tableau à vérifier.
rank_index
[in] Indice de la dimension.
Valeur de Retour
Nombre d'éléments dans la dimension sélectionnée du tableau.
Note
Puisque les indices commencent à zéro, le nombre de dimensions du tableau est plus grand de 1 que l'indice de la dernière dimension.
Exemple :
|
void OnStart()