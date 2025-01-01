DocumentationSections
La fonction retourne le nombre d'éléments dans une certaine dimension du tableau.

int  ArrayRange(
   const void&   array[],      // tableau à utiliser
   int           rank_index    // indice de la dimension
   );

Paramètres

array[]

[in]  Tableau à vérifier.

rank_index

[in]  Indice de la dimension.

Valeur de Retour

Nombre d'éléments dans la dimension sélectionnée du tableau.

Note

Puisque les indices commencent à zéro, le nombre de dimensions du tableau est plus grand de 1 que l'indice de la dernière dimension.

Exemple :

void OnStart()
  {
//--- crée un tableau à 4 dimensions
   double array[][5][2][4];
//--- définit la taille de la dimension zéro
   ArrayResize(array,10,10);
//--- écrit les dimensions
   int temp;
   for(int i=0;i<4;i++)
     {
      //--- récupère la taille de la dimension i
      temp=ArrayRange(array,i);
      //--- affichage
      PrintFormat("dim = %d, range = %d",i,temp);
     }
//--- Résultat
// dim = 0, range = 10
// dim = 1, range = 5
// dim = 2, range = 2
// dim = 3, range = 4
  }