void OnStart()

{

//--- crée un tableau à 4 dimensions

double array[][5][2][4];

//--- définit la taille de la dimension zéro

ArrayResize(array,10,10);

//--- écrit les dimensions

int temp;

for(int i=0;i<4;i++)

{

//--- récupère la taille de la dimension i

temp=ArrayRange(array,i);

//--- affichage

PrintFormat("dim = %d, range = %d",i,temp);

}

//--- Résultat

// dim = 0, range = 10

// dim = 1, range = 5

// dim = 2, range = 2

// dim = 3, range = 4

}