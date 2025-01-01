- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXShaderCreate
Crée un shader du type spécifié.
|
int DXShaderCreate(
Paramètres
context
[in] Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().
shader_type
[out] Une valeur de l'énumération ENUM_DX_SHADER_TYPE.
source
[in] Code source du shader en HLSL 5.
entry_point
[in] Point d'entrée - nom d'une fonction dans le code source.
compile_error
[in] Chaîne de caractères pour récupérer les erreurs de compilation.
Valeur de Retour
Handle du shader ou INVALID_HANDLE en cas d'erreur. Pour obtenir le code d'erreur, utilisez la fonction GetLastError().
Note
Un handle créé qui n'est plus utilisé doit être libéré explicitement avec la fonction DXRelease().
|
ID
|
Valeur
|
Description
|
DX_SHADER_VERTEX
|
0
|
Shader du sommet
|
DX_SHADER_GEOMETRY
|
1
|
Shader de la géométrie
|
DX_SHADER_PIXEL
|
2
|
Shader du pixel