DXShaderCreate

Crée un shader du type spécifié.

int  DXShaderCreate(
   int                  context,          // handle du contexte graphique   
   ENUM_DX_SHADER_TYPE  shader_type,      // type du shader 
   const string         source,           // code source du shader
   const string         entry_point,      // point d'entrée
   string&              compile_error     // message du compilateur en cas d'erreur
   );

Paramètres

context

[in]  Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().

shader_type

[out]  Une valeur de l'énumération ENUM_DX_SHADER_TYPE.

source

[in]  Code source du shader en HLSL 5.

entry_point

[in]  Point d'entrée - nom d'une fonction dans le code source.

compile_error

[in]  Chaîne de caractères pour récupérer les erreurs de compilation.

Valeur de Retour

Handle du shader ou INVALID_HANDLE en cas d'erreur. Pour obtenir le code d'erreur, utilisez la fonction GetLastError().

Note

Un handle créé qui n'est plus utilisé doit être libéré explicitement avec la fonction DXRelease().

ENUM_DX_SHADER_TYPE

ID

Valeur

Description

DX_SHADER_VERTEX

0

Shader du sommet

DX_SHADER_GEOMETRY

1

Shader de la géométrie

DX_SHADER_PIXEL

2

Shader du pixel