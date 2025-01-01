DXShaderCreate

Crée un shader du type spécifié.

int DXShaderCreate(

int context,

ENUM_DX_SHADER_TYPE shader_type,

const string source,

const string entry_point,

string& compile_error

);

Paramètres

context

[in] Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().

shader_type

[out] Une valeur de l'énumération ENUM_DX_SHADER_TYPE.

source

[in] Code source du shader en HLSL 5.

entry_point

[in] Point d'entrée - nom d'une fonction dans le code source.

compile_error

[in] Chaîne de caractères pour récupérer les erreurs de compilation.

Valeur de Retour

Handle du shader ou INVALID_HANDLE en cas d'erreur. Pour obtenir le code d'erreur, utilisez la fonction GetLastError().

Note

Un handle créé qui n'est plus utilisé doit être libéré explicitement avec la fonction DXRelease().

ENUM_DX_SHADER_TYPE