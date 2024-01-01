DocumentationSections
Référence MQL5 

SendMail

 

   Envoie le message électronique à l'adresse indiquée dans l'onglet "Email" de la configuration du terminal.

bool  SendMail(
   string  subject,       // titre
   string  some_text      // texte du message
   );

Paramètres

subject

[in]  Le titre du message.

some_text

[in]  Le corps du message.

Valeur de Retour

Retourne true si le message est envoyé, false sinon.

Note

L'envoi peut être interdit dans la configuration du terminal, ou aucune adresse de courrier électronique n'est indiquée. Pour obtenir plus d'information sur l'erreur obtenue, il est nécessaire d'appeler la fonction GetLastError().

La fonction SendMail() ne fonctionne pas dans le Testeur de Stratégie.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     SendMail.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com
#property version     "1.00"
 
#define   SUBJECT   "Test SendMail"
#define   TEXT      "Text for SendMail() function"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(void)
  {
//--- vérifie la permission d'envoyer des emails dans le terminal
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_EMAIL_ENABLED))
     {
      Print("Error. The client terminal does not have permission to send email messages");
      return;
     }
//--- envoie l'mail
   ResetLastError();
   if(!SendMail(SUBJECTTEXT))
      Print("SendMail() failed. Error ",GetLastError());
  }