SendMail

Envoie le message électronique à l'adresse indiquée dans l'onglet "Email" de la configuration du terminal.

bool SendMail(

string subject,

string some_text

);

Paramètres

subject

[in] Le titre du message.

some_text

[in] Le corps du message.

Valeur de Retour

Retourne true si le message est envoyé, false sinon.

Note

L'envoi peut être interdit dans la configuration du terminal, ou aucune adresse de courrier électronique n'est indiquée. Pour obtenir plus d'information sur l'erreur obtenue, il est nécessaire d'appeler la fonction GetLastError().

La fonction SendMail() ne fonctionne pas dans le Testeur de Stratégie.

Exemple :