iAO 

iAO

Rend le handle de l'indicateur Awesome oscillator. Seulement un tampon.

int  iAO(
   string           symbol,     // nom du symbole
   ENUM_TIMEFRAMES  period      // période
   );

Paramètres

symbol

[in]  Le nom symbolique de l'instrument dont les données devraient être utilisées pour calculer l'indicateur. NULL signifie le symbole actuel.

period

[in]  La valeur de la période peut être une des valeurs de l'énumération ENUM_TIMEFRAMES, 0 signifit le temps trame courant.

La valeur rendue

Rend le handle de l'indicateur technique indiqué, en cas de l'échec rend INVALID_HANDLE. Pour la désallocation de la mémoire de l'ordinateur de l' indicateur non plus utilisé plus il y a la fonction IndicatorRelease(), auquelle est transmis le handle de cet indicateur.

Exemple:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     Demo_iAO.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "L'indicateur montre comment il faut recevoir les données"
#property description "des tampons d'indicateur pour l'indicateur technique iAO."
#property description "Le symbole et le temps trame sur lequel l'indicateur est calculé,"
#property description "sont spécifiés par les paramètres symbol et period."
#property description "Le moyen de la création du handle est spécifié par le paramètre 'type' (le type de la fonction)."
 
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   1
//--- la construction iAO
#property indicator_label1  "iAO"
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_HISTOGRAM
#property indicator_color1  clrGreen,clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//+------------------------------------------------------------------+
//| L'énumération des moyens de la création du handle                |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
  {
   Call_iAO,               // utiliser iAO
   Call_IndicatorCreate    // utiliser IndicatorCreate
  };
//--- les paramètres d'entrée
input Creation             type=Call_iAO;          // le type de la fonction 
input string               symbol=" ";             // le symbole 
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_CURRENT;  // le temps trame
//--- les tampons d'indicateur
double         iAOBuffer[];
double         iAOColors[];
//--- la variable pour stocker le handle de l'indicateur iAO
int    handle;
//--- la variable pour le stockage
string name=symbol;
//---le nom de l'indicateur sur le graphique
string short_name;
//--- stockerons le nombre de valeurs dans l'indicateur Awesome Oscillator
int    bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- le rattachement des tableaux aux tampons d'indicateur
   SetIndexBuffer(0,iAOBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,iAOColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- définissons avec le symbole sur lequel l'indicateur est construit
   name=symbol;
//--- supprimons les espaces de la gauche et de la droite
   StringTrimRight(name);
   StringTrimLeft(name);
//--- si la longueur de la chaîne name est nulle après cela
   if(StringLen(name)==0)
     {
      //--- prenons le symbole du graphique, où on a lancé l'indicateur
      name=_Symbol;
     }
//--- créons le handle de l'indicateur
   if(type==Call_iAO)
      handle=iAO(name,period);
   else
      handle=IndicatorCreate(name,period,IND_AO);
//--- si on n'a pas réussi à créer le handle
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- informons sur l'échec et déduisons le numéro d'erreur
      PrintFormat("On n'a pas réussi à créer le handle de l'indicateur iAO pour la paire %s/%s, le code de l'erreur %d",
                  name,
                  EnumToString(period),
                  GetLastError());
      //--- le travail de l'indicateur est terminé avant terme
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- montrons sur quelle paire le symbole/temps trame l'indicateur Awesome Oscillator a été calculé
   short_name=StringFormat("iAO(%s/%s)",name,EnumToString(period));
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- l'exécution normale de l'initialisation de l'indicateur
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- le nombre de valeurs copiées de l'indicateur iAO
   int values_to_copy;
//--- apprenons le nombre de valeurs calculées dans l'indicateur
   int calculated=BarsCalculated(handle);
   if(calculated<=0)
     {
      PrintFormat("BarsCalculated() a rendu %d, le code de l'erreur %d",calculated,GetLastError());
      return(0);
     }
//--- si c'est un premier lancement des calculs de notre indicateur ou a changé le nombre de valeurs dans l'indicateur iAO
//--- ou s'il est nécessaire de calculer l'indicateur pour deux ou plus de barres (cela signifie que quelque chose a changé dans l'histoire)
   if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
     {
      //--- si le tableau iAOBuffer est plus grand, que les valeurs dans l'indicateur iAO sur la paire symbol/period, copions pas tout 
      //--- autrement copions moins que la taille des tampons d'indicateur
      if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
      else                       values_to_copy=calculated;
     }
   else
     {
      //--- signifie que notre indicateur est calculé non pour la première fois et dès le moment du dernier appel OnCalculate())
      //--- pour le calcul a été ajouté pas plus d'une barre
      values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
     }
//--- remplissons les tableaux iAOBuffer et iAOColors par les valeurs de l'indicateur Awesome Oscillator
//--- si FillArraysFromBuffer a rendu false, signifie que les données ne sont pas prêts - terminons le travail
   if(!FillArraysFromBuffer(iAOBuffer,iAOColors,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- formerons le message
   string comm=StringFormat("%s ==>  a été mise à jour des valeurs de l'indicateur %s: %d",
                            TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
                            short_name,
                            values_to_copy);
//--- déduisons le message de service sur le graphique
   Comment(comm);
//--- retiendrons le nombre de valeurs dans l'indicateur Accelerator Oscillator
   bars_calculated=calculated;
//--- rendons la valeur prev_calculated pour un appel suivant
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Remplissons les tampons d'indicateur de l'indicateur iAO         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffer(double &values[],        // le tampon d'indicateur des valeurs Awesome Oscillator
                          double &color_indexes[], // le tampon coloré (pour la conservation des index de la couleur)
                          int ind_handle,          // le handle de l'indicateur iAO
                          int amount               // le nombre de valeurs copiées
                          )
  {
//--- oblitérons le code de l'erreur
   ResetLastError();
//--- remplissons la partie du tableau iAOBuffer par les valeurs du tampon d'indicateur sous l'index 0
   if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,values)<0)
     {
      //--- si le copiage n'a pas réussi, annonçons le code de l'erreur
      PrintFormat("On n'a pas réussi à copier les données de l'indicateur iAO, le code de l'erreur %d",GetLastError());
      //--- terminerons avec le résultat nul - cela signifie que l'indicateur sera considéré comme non calculé
      return(false);
     }
//--- maintenant nous copions les index des couleurs
   if(CopyBuffer(ind_handle,1,0,amount,color_indexes)<0)
     {
      //--- si le copiage n'a pas réussi, annonçons le code de l'erreur
      PrintFormat("On n'a pas réussi à copier les valeurs des couleurs de l'indicateur iAO, le code de l'erreur %d",GetLastError());
      //--- terminerons avec le résultat nul - cela signifie que l'indicateur sera considéré comme non calculé
      return(false);
     }
//--- tout a réussi
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator deinitialization function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(handle);
//--- effaçons le graphique à la suppression de l'indicateur
   Comment("");
  }