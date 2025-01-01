DocumentationSections
Renvoie l'heure GMT, qui est calculée en tenant compte du changement d'heure d'été par l'heure locale de l'ordinateur sur lequel le terminal client est exécuté. Il existe 2 variantes de la fonction.

Appel sans paramètres

datetime  TimeGMT();

Appel avec un paramètre du type MqlDateTime

datetime  TimeGMT(
   MqlDateTime&  dt_struct      // variable du type de la structure
   );

Paramètres

dt_struct

[out]  Variable du type MqlDateTime.

Valeur de Retour

Valeur du type datetime

Note

Si la variable du type MqlDateTime a été transmise comme paramètre, elle est remplie de façon correspondante.

Pour utiliser les compteurs et la minuterie à haute précision, il faut utiliser la fonction GetTickCount() qui retourne la valeur en millisecondes.

Lors des tests dans le Testeur de Stratégie, TimeGMT() est toujours égal à l'heure du serveur simulée TimeTradeServer().

Exemple :

void OnStart()
  {
//--- déclare la variable MqlDateTime à remplir avec des données de date/heure et récupère l'heure locale et GMT du PC
   MqlDateTime tm={};
   datetime    time1=TimeLocal();            // première forme de l'appel : heure locale du PC
   datetime    time2=TimeGMT(tm);            // deuxième forme de l'appel: GMT calculée à partir de l'heure locale du PC en remplissant la structure MqlDateTime
   int         shift=int(time1-time2)/3600;  // décalage horaire local par rapport à GMT
   
//--- affiche l'heure locale et GMT avec les données de la structure MqlDateTime remplie dans le journal
   PrintFormat("Time Local: %s\nTime GMT: %s\n- Year: %u\n- Month: %02u\n- Day: %02u\n"+
               "- Hour: %02u\n- Min: %02u\n- Sec: %02u\n- Day of Year: %03u\n- Day of Week: %u (%s)\nLocal time offset relative to GMT: %+d",
               (string)time1, (string)time2tm.yeartm.montm.daytm.hourtm.mintm.sectm.day_of_yeartm.day_of_week,
               EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)tm.day_of_week), shift);
  /*
  Résultat :
   Time Local2024.04.18 19:37:23
   Time GMT2024.04.18 12:37:23
   - Year2024
   - Month04
   - Day18
   - Hour12
   - Min37
   - Sec23
   - Day of Year108
   - Day of Week4 (THURSDAY)
   Local time offset relative to GMT: +7
  */
  }