TimeGMT

Renvoie l'heure GMT, qui est calculée en tenant compte du changement d'heure d'été par l'heure locale de l'ordinateur sur lequel le terminal client est exécuté. Il existe 2 variantes de la fonction.

Appel sans paramètres

datetime TimeGMT();

Appel avec un paramètre du type MqlDateTime

datetime TimeGMT(

MqlDateTime& dt_struct

);

Paramètres

dt_struct

[out] Variable du type MqlDateTime.

Valeur de Retour

Valeur du type datetime

Note

Si la variable du type MqlDateTime a été transmise comme paramètre, elle est remplie de façon correspondante.

Pour utiliser les compteurs et la minuterie à haute précision, il faut utiliser la fonction GetTickCount() qui retourne la valeur en millisecondes.

Lors des tests dans le Testeur de Stratégie, TimeGMT() est toujours égal à l'heure du serveur simulée TimeTradeServer().

Exemple :