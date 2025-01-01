Comment

Déduit le commentaire défini par l'utilisateur, à un angle gauche supérieur du graphique.

void Comment(

argument,

...

);

Paramètres

...

[in] N'importe quelles valeurs divisées par les virgules. Pour placer l'information sur plusieurs lignes, on peut utiliser le symbole du retour chariot "

" ou "\r

". Le nombre de paramètres ne peut pas excéder 64. La longueur totale du message (y compris les symboles invisibles) ne peut pas excéder 2045 symboles (les symboles superflus seront coupés à la sortie.

Valeur de Retour

Aucune

Note

On ne peut pas transmettre de tableaux à la fonction Comment(). Les tableaux doivent être imprimés par éléments.

Les données du type double sont écrites à 16 chiffres décimaux après le point. De plus, les données peuvent être écrites au format traditionnel ou scientifique — suivant le format le plus compact. Les données du type float sont écrites avec 5 chiffres décimaux après le point. Pour l'affichage des nombres réels avec une autre exactitude ou dans un format spécifié, il est nécessaire d'utiliser la fonction DoubleToString().

Les données du type bool sont écrites sous la forme des chaînes de caractères "true" et "false". Les dates sont écrites au format YYYY.MM.DD HH:MI:SS. Pour les dates dans un autre format, il est nécessaire d'utiliser la fonction TimeToString(). Les données du type color sont écrites au format R,G,B, ou avec le nom de la couleur, si cette couleur existe dans l'ensemble des couleurs.

La fonction Comment() ne fonctione pas pendant l'optimisation dans le Strategy Tester.

Exemple :

void OnTick()

{

//---

double Ask,Bid;

int Spread;

Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

Spread=SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD);

//--- Ecrit les valeurs sur trois lignes

Comment(StringFormat("Prix

Ask = %G

Bid = %G

Spread = %d",Ask,Bid,Spread));

}

Voir aussi

ChartSetString, ChartGetString