StringToColor 

StringToColor

Convertit la chaîne du type "R,G,B" ou la chaîne, contenant le nom de la couleur, à la valeur du type color.

color  StringToColor(
   string  color_string      // représentation de la chaîne de couleur
   );

Paramètres

color_string

[in]  La représentation de chaîne de la couleur comme "R,G,B" ou le nom d'un des couleurs Web prédéterminés.

La valeur rendue

La valeur de la couleur.

 

Exemple:

   color str_color=StringToColor("0,127,0");
   Print(str_color);
   Print((string)str_color);
//--- on change la couleur un peu
   str_color=StringToColor("0,128,0");
   Print(str_color);
   Print((string)str_color);

Voir aussi

ColorToString, ColorToARGB