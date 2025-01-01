Référence MQL5Fonctions de ConversionStringToColor
StringToColor
Convertit la chaîne du type "R,G,B" ou la chaîne, contenant le nom de la couleur, à la valeur du type color.
color StringToColor(
Paramètres
color_string
[in] La représentation de chaîne de la couleur comme "R,G,B" ou le nom d'un des couleurs Web prédéterminés.
La valeur rendue
La valeur de la couleur.
Exemple:
color str_color=StringToColor("0,127,0");
