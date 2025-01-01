StringToColor

Convertit la chaîne du type "R,G,B" ou la chaîne, contenant le nom de la couleur, à la valeur du type color.

color StringToColor(

string color_string

);

Paramètres

color_string

[in] La représentation de chaîne de la couleur comme "R,G,B" ou le nom d'un des couleurs Web prédéterminés.

La valeur rendue

La valeur de la couleur.

Exemple:

color str_color=StringToColor("0,127,0");

Print(str_color);

Print((string)str_color);

//--- on change la couleur un peu

str_color=StringToColor("0,128,0");

Print(str_color);

Print((string)str_color);

Voir aussi

ColorToString, ColorToARGB