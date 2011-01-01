ObjectSetInteger

Spécifie la valeur de la propriété correspondante de l'objet. La propriété de l'objet doit être du type datetime, int, color, bool ou char. Il y a 2 variantes de la fonction.

Version sans modificateur

bool ObjectSetInteger(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER prop_id,

long prop_value

);

Version avec modificateur

bool ObjectSetInteger(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int prop_modifier,

long prop_value

);

Paramètres

chart_id

[in] L'identificateur du graphique. 0 signifie le graphique courant.

name

[in] Le nom de l'objet.

prop_id

[in] L'identificateur de la propriété de l'objet. La valeur peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER.

prop_modifier

[in] Le modificateur de la propriété indiquée. La plupart des propriétés ne nécessite pas de modificateur. Signifie le numéro du niveau pour les outils de Fibonacci et pour l'objet Fourchette d'Andrews. La numérotation des niveaux commence à 0.

prop_value

[in] La valeur de la propriété.

Valeur de Retour

Retourne true seulement si la commande de changement de la propriété de l'objet graphique est envoyée avec succès au graphique, sinon retourne false. Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'erreur, il est nécessaire d'appeler la fonction GetLastError().

Note

La fonction utilise un appel asynchrone, ce qui signifie que la fonction n'attend pas la fin de l'exécution de la commande qui a été ajoutée dans la queue du graphique spécifié. Au lieu de cela, elle retourne le contrôle immédiatement.

Pour vérifier le résultat de l'exécution de la commande, vous pouvez utiliser une fonction demandant les propriétés de l'objet. Vous devriez cependant conserver à l'esprit que ce genre de fonctions est ajoutée à la fin de la queue de ce graphique, et qu'elles attendent le résultat de l'exécution, et peuvent donc être consommatrices en terme de temps. Cette caractéristique doit être prise en compte lors de l'utilisation d'un grand nombre d'objets sur un graphique.

Exemple de création du tableau des couleurs Web

//+------------------------------------------------------------------+

//| Table of Web Colors|

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp |

//| https://www.metaquotes.net |

//+------------------------------------------------------------------+

#define X_SIZE 140 // la largeur de l'objet OBJ_EDIT

#define Y_SIZE 33 // la largeur de l'objet OBJ_EDIT

//+------------------------------------------------------------------+

//| Le tableau des couleurs Web |

//+------------------------------------------------------------------+

color ExtClr[140]=

{

clrAliceBlue,clrAntiqueWhite,clrAqua,clrAquamarine,clrAzure,clrBeige,clrBisque,clrBlack,clrBlanchedAlmond,

clrBlue,clrBlueViolet,clrBrown,clrBurlyWood,clrCadetBlue,clrChartreuse,clrChocolate,clrCoral,clrCornflowerBlue,

clrCornsilk,clrCrimson,clrCyan,clrDarkBlue,clrDarkCyan,clrDarkGoldenrod,clrDarkGray,clrDarkGreen,clrDarkKhaki,

clrDarkMagenta,clrDarkOliveGreen,clrDarkOrange,clrDarkOrchid,clrDarkRed,clrDarkSalmon,clrDarkSeaGreen,

clrDarkSlateBlue,clrDarkSlateGray,clrDarkTurquoise,clrDarkViolet,clrDeepPink,clrDeepSkyBlue,clrDimGray,

clrDodgerBlue,clrFireBrick,clrFloralWhite,clrForestGreen,clrFuchsia,clrGainsboro,clrGhostWhite,clrGold,

clrGoldenrod,clrGray,clrGreen,clrGreenYellow,clrHoneydew,clrHotPink,clrIndianRed,clrIndigo,clrIvory,clrKhaki,

clrLavender,clrLavenderBlush,clrLawnGreen,clrLemonChiffon,clrLightBlue,clrLightCoral,clrLightCyan,

clrLightGoldenrod,clrLightGreen,clrLightGray,clrLightPink,clrLightSalmon,clrLightSeaGreen,clrLightSkyBlue,

clrLightSlateGray,clrLightSteelBlue,clrLightYellow,clrLime,clrLimeGreen,clrLinen,clrMagenta,clrMaroon,

clrMediumAquamarine,clrMediumBlue,clrMediumOrchid,clrMediumPurple,clrMediumSeaGreen,clrMediumSlateBlue,

clrMediumSpringGreen,clrMediumTurquoise,clrMediumVioletRed,clrMidnightBlue,clrMintCream,clrMistyRose,clrMoccasin,

clrNavajoWhite,clrNavy,clrOldLace,clrOlive,clrOliveDrab,clrOrange,clrOrangeRed,clrOrchid,clrPaleGoldenrod,

clrPaleGreen,clrPaleTurquoise,clrPaleVioletRed,clrPapayaWhip,clrPeachPuff,clrPeru,clrPink,clrPlum,clrPowderBlue,

clrPurple,clrRed,clrRosyBrown,clrRoyalBlue,clrSaddleBrown,clrSalmon,clrSandyBrown,clrSeaGreen,clrSeashell,

clrSienna,clrSilver,clrSkyBlue,clrSlateBlue,clrSlateGray,clrSnow,clrSpringGreen,clrSteelBlue,clrTan,clrTeal,

clrThistle,clrTomato,clrTurquoise,clrViolet,clrWheat,clrWhite,clrWhiteSmoke,clrYellow,clrYellowGreen

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| La création et l'initialisation de l'objet OBJ_EDIT |

//+------------------------------------------------------------------+

void CreateColorBox(int x,int y,color c)

{

//--- générerons le nom pour un nouvel objet selon le nom de la couleur

string name="ColorBox_"+(string)x+"_"+(string)y;

//--- créons un nouvel objet OBJ_EDIT

if(!ObjectCreate(0,name,OBJ_EDIT,0,0,0))

{

Print("On n'a pas réussi à créer l'objet: '",name,"'");

return;

}

//--- spécifions les coordonnées du point d'ancrage, la largeur et la hauteur en pixels

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,x*X_SIZE);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,y*Y_SIZE);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XSIZE,X_SIZE);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YSIZE,Y_SIZE);

//---définissons la couleur du texte pour l'objet

if(clrBlack==c) ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clrWhite);

else ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clrBlack);

//--- définissons la couleur du fond

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BGCOLOR,c);

//--- définissons le texte de l'objet OBJ_EDIT correspondant à la couleur du fond

ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,(string)c);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| La fonction du lancement du script à exécuter |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- créons le tableau des blocs colorés 7x20

for(uint i=0;i<140;i++)

CreateColorBox(i%7,i/7,ExtClr[i]);

}

Voir aussi

Les types des objets, les propriétés des objets