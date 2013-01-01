#property description "L'indicateur affiche les bougies d'une période supérieure sur les bougies actuelles."

//--- paramètres de l'indicateur

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 16

#property indicator_plots 8

//---- plot 1

#property indicator_label1 "BearBody"

#property indicator_color1 clrSeaGreen,clrSeaGreen

//---- plot 2

#property indicator_label2 "BearBodyEnd"

#property indicator_color2 clrSeaGreen,clrSeaGreen

//---- plot 3

#property indicator_label3 "BearShadow"

#property indicator_color3 clrSalmon,clrSalmon

//---- plot 4

#property indicator_label4 "BearShadowEnd"

#property indicator_color4 clrSalmon,clrSalmon

//---- plot 5

#property indicator_label5 "BullBody"

#property indicator_color5 clrOlive,clrOlive

//---- plot 6

#property indicator_label6 "BullBodyEnd"

#property indicator_color6 clrOlive,clrOlive

//---- plot 7

#property indicator_label7 "BullShadow"

#property indicator_color7 clrSkyBlue,clrSkyBlue

//---- plot 8

#property indicator_label8 "BullShadowEnd"

#property indicator_color8 clrSkyBlue,clrSkyBlue

//--- constantes prédéfinies

#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0

//--- paramètres d'entrée

input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod=PERIOD_H4; // Période de calcul de l'indicateur

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // Date de début de l'analyse

//--- buffers de l'indicateur pour les bougies baissières

double ExtBearBodyFirst[];

double ExtBearBodySecond[];

double ExtBearBodyEndFirst[];

double ExtBearBodyEndSecond[];

double ExtBearShadowFirst[];

double ExtBearShadowSecond[];

double ExtBearShadowEndFirst[];

double ExtBearShadowEndSecond[];

//--- buffers de l'indicateur pour les bougies haussières

double ExtBullBodyFirst[];

double ExtBullBodySecond[];

double ExtBullBodyEndFirst[];

double ExtBullBodyEndSecond[];

double ExtBullShadowFirst[];

double ExtBullShadowSecond[];

double ExtBullShadowEndFirst[];

double ExtBullShadowEndSecond[];

//--- variables globales

datetime ExtTimeBuff[]; // buffer de la période supérieure

int ExtSize=0; // taille du buffer

int ExtCount=0; // indice dans le buffer

int ExtStartPos=0; // position initiale pour le calcul de l'indicateur

bool ExtStartFlag=true; // flag supplémentaire pour conserver la position initiale

datetime ExtCurrentTime[1]; // dernière heure de la génération de la barre de la période supérieure

datetime ExtLastTime; // dernière heure de la période supérieure pour laquelle le calcul est effectué

bool ExtBearFlag=true; // flag pour définir l'ordre d'écriture des données dans les buffers baissiers de l'indicateur

bool ExtBullFlag=true; // flag pour définir l'ordre d'écriture des données dans les buffers haussiers de l'indicateur

int ExtIndexMax=0; // indice de l'élément maximum du tableau

int ExtIndexMin=0; // indice de l'élément minimum du tableau

int ExtDirectionFlag=0; // direction du mouvement des prix pour la bougie courante

//--- décalage entre les prix open et close de la bougie pour un dessin correct

const double ExtEmptyBodySize=0.2*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);

//+------------------------------------------------------------------+

//| Remplissage de la partie basique de la bougie |

//+------------------------------------------------------------------+

void FillCandleMain(const double &open[],const double &close[],

const double &high[],const double &low[],

const int start,const int last,const int fill_index,

int &index_max,int &index_min)

{

//--- trouve l'indice des éléments maximum et minimum des tableaux

index_max=ArrayMaximum(high,ExtStartPos,last-start+1); // maximum des High

index_min=ArrayMinimum(low,ExtStartPos,last-start+1); // minimum des Low

//--- définit combien de barre de la période actuelle doivent être remplies

int count=fill_index-start+1;

//--- si le prix de clôture de la première barre est supérieur à celui de la dernière barre, la bougie est baissière

if(open[start]>close[last])

{

//--- si la bougie était haussière avant, efface les valeurs des buffers haussiers de l'indicateur

if(ExtDirectionFlag!=-1)

ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,start,count);

//--- bougie baissière

ExtDirectionFlag=-1;

//--- génère la bougie

FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,open[start],

close[last],high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBearFlag);

//--- sort de la fonction

return;

}

//--- si le prix de clôture de la première barre est inférieur à celui de la dernière barre, la bougie est haussière

if(open[start]<close[last])

{

//--- si la bougie était baissière avant, efface les valeurs des buffers baissiers de l'indicateur

if(ExtDirectionFlag!=1)

ClearCandle(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,start,count);

//--- bougie haussière

ExtDirectionFlag=1;

//--- génère la bougie

FormCandleMain(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,close[last],

open[start],high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBullFlag);

//--- sort de la fonction

return;

}

//--- si vous arrivez dans cette partie de la fonction, le prix d'ouverture de la première barre est égal au

//--- prix de clôture de la dernière barre ; une telle bougie est considérée comme baissière

//--- si la bougie était haussière avant, efface les valeurs des buffers haussiers de l'indicateur

if(ExtDirectionFlag!=-1)

ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,start,count);

//--- bougie baissière

ExtDirectionFlag=-1;

//--- si les prix de clôture et d'ouverture sont égaux, utilise le décalage pour un affichage correct

if(high[index_max]!=low[index_min])

FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,open[start],

open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBearFlag);

else

FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,

open[start],open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],

high[index_max]-ExtEmptyBodySize,start,count,ExtBearFlag);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Remplit la fin de la bougie |

//+------------------------------------------------------------------+

void FillCandleEnd(const double &open[],const double &close[],

const double &high[],const double &low[],

const int start,const int last,const int fill_index,

const int index_max,const int index_min)

{

//--- ne dessine pas dans le cas d'une barre seule

if(last-start==0)

return;

//--- si le prix de clôture de la première barre est supérieur à celui de la dernière barre, la bougie est baissière

if(open[start]>close[last])

{

//--- génère la fin de la bougie

FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,

open[start],close[last],high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBearFlag);

//--- sort de la fonction

return;

}

//--- si le prix de clôture de la première barre est inférieur à celui de la dernière barre, la bougie est haussière

if(open[start]<close[last])

{

//--- génère la fin de la bougie

FormCandleEnd(ExtBullBodyEndFirst,ExtBullBodyEndSecond,ExtBullShadowEndFirst,ExtBullShadowEndSecond,

close[last],open[start],high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBullFlag);

//--- sort de la fonction

return;

}

//--- si vous arrivez dans cette partie de la fonction, le prix d'ouverture de la première barre est égal au

//--- prix de clôture de la dernière barre ; une telle bougie est considérée comme baissière

//--- génère la fin de la bougie

if(high[index_max]!=low[index_min])

FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,open[start],

open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBearFlag);

else

FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,open[start],

open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],high[index_max]-ExtEmptyBodySize,fill_index,ExtBearFlag);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction d'initialisation de l'indicateur personnalisé |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- vérifie la période de l'indicateur

if(!CheckPeriod((int)Period(),(int)InpPeriod))

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

//--- affiche les prix au premier plan

ChartSetInteger(0,CHART_FOREGROUND,0,1);

//--- lie les buffers de l'indicateur

SetIndexBuffer(0,ExtBearBodyFirst);

SetIndexBuffer(1,ExtBearBodySecond);

SetIndexBuffer(2,ExtBearBodyEndFirst);

SetIndexBuffer(3,ExtBearBodyEndSecond);

SetIndexBuffer(4,ExtBearShadowFirst);

SetIndexBuffer(5,ExtBearShadowSecond);

SetIndexBuffer(6,ExtBearShadowEndFirst);

SetIndexBuffer(7,ExtBearShadowEndSecond);

SetIndexBuffer(8,ExtBullBodyFirst);

SetIndexBuffer(9,ExtBullBodySecond);

SetIndexBuffer(10,ExtBullBodyEndFirst);

SetIndexBuffer(11,ExtBullBodyEndSecond);

SetIndexBuffer(12,ExtBullShadowFirst);

SetIndexBuffer(13,ExtBullShadowSecond);

SetIndexBuffer(14,ExtBullShadowEndFirst);

SetIndexBuffer(15,ExtBullShadowEndSecond);

//--- définit certaines propriétés pour créer l'indicateur

for(int i=0;i<8;i++)

{

PlotIndexSetInteger(i,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_FILLING); // type de construction graphique

PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_STYLE,STYLE_SOLID); // style de ligne

PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_WIDTH,1); // largeur de ligne

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction d'itération de l'indicateur personnalisé |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- dans le cas où aucune barre n'est encore calculée

if(prev_calculated==0)

{

//--- récupère l'heure d'arrivée de la barre de la plus grande période

if(!GetTimeData())

return(0);

}

//--- définit l'indexation directe

ArraySetAsSeries(time,false);

ArraySetAsSeries(high,false);

ArraySetAsSeries(low,false);

ArraySetAsSeries(open,false);

ArraySetAsSeries(close,false);

//--- variable de départ pour le calcul des barres

int start=prev_calculated;

//--- si la barre est générée, recalcule la valeur de l'indicateur

if(start!=0 && start==rates_total)

start--;

//--- boucle de calcul des valeurs de l'indicateur

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

//--- remplit i éléments des buffers de l'indicateur avec des valeurs vides

FillIndicatorBuffers(i);

//--- effectue le calcul des barres commençant à la date InpDateStart

if(time[i]>=InpDateStart)

{

//--- définit la position à partir de laquelle les valeurs sont affichées pour la première fois

if(ExtStartFlag)

{

//--- stocke le numéro de la barre initiale

ExtStartPos=i;

//--- définit la première date de la période supérieure excédant time[i]

while(time[i]>=ExtTimeBuff[ExtCount])

if(ExtCount<ExtSize-1)

ExtCount++;

//--- change la valeur du flag afin de ne pas exécuter ce bloc à nouveau

ExtStartFlag=false;

}

//--- vérifie s'il reste des éléments dans le tableau

if(ExtCount<ExtSize)

{

//--- attend que la valeur time actuelle atteigne celle de la période supérieure

if(time[i]>=ExtTimeBuff[ExtCount])

{

//--- dessine la partie principale de la bougie (sans remplir la zone entre les deux dernières barres)

FillCandleMain(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-2,ExtIndexMax,ExtIndexMin);

//--- remplit la fin de la bougie (la zone entre les deux dernières barres)

FillCandleEnd(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-1,ExtIndexMax,ExtIndexMin);

//--- décale la position initiale pour dessiner la prochaine bougie

ExtStartPos=i;

//--- augmente le compteur du tableau

ExtCount++;

}

else

continue;

}

else

{

//--- réinitialise les valeurs du tableau

ResetLastError();

//--- récupère la dernière date depuis la période supérieure

if(CopyTime(Symbol(),InpPeriod,0,1,ExtCurrentTime)==-1)

{

Print("Erreur de copie des données, code = ",GetLastError());

return(0);

}

//--- si la nouvelle date est plus tard, stoppe la génération des bougies

if(ExtCurrentTime[0]>ExtLastTime)

{

//--- efface la zone entre les deux dernières barres dans les buffers principaux de l'indicateur

ClearEndOfBodyMain(i-1);

//--- remplit la zone avec les buffers supplémentaires de l'indicateur

FillCandleEnd(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-1,ExtIndexMax,ExtIndexMin);

//--- décale la position initiale pour dessiner la prochaine bougie

ExtStartPos=i;

//--- réinitialise le flag de diraction du prix

ExtDirectionFlag=0;

//--- stocke la nouvelle dernière date

ExtLastTime=ExtCurrentTime[0];

}

else

{

//--- génère la bougie

FillCandleMain(open,close,high,low,ExtStartPos,i,i,ExtIndexMax,ExtIndexMin);

}

}

}

}

//--- retourne la valeur de prev_calculated pour le prochain appel

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Vérifie la validité de la période spécifiée de l'indicateur |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CheckPeriod(int current_period,int high_period)

{

//--- la période de l'indicateur ne devrait pas être supérieure à la période du graphique sur lequel il est affiché

if(current_period>=high_period)

{

Print("Erreur ! La valeur de la période de l'indicateur devrait excéder la valeur de la période actuelle !");

return(false);

}

//--- si la période de l'indicateur est une semaine ou un mois, la période est correcte

if(high_period>32768)

return(true);

//--- convertit les valeurs de la période en minutes

if(high_period>30)

high_period=(high_period-16384)*60;

if(current_period>30)

current_period=(current_period-16384)*60;

//--- la période de l'indicateur devrait être un multiple de la période sur laquelle il est affiché

if(high_period%current_period!=0)

{

Print("Erreur ! La valeur de la période de l'indicateur devrait être un multiple de la valeur de la période actuelle !");

return(false);

}

//--- la période de l'indicateur devrait excéder la période sur laquelle il est affiché par 3 fois ou plus

if(high_period/current_period<3)

{

Print("Erreur ! La période de l'indicateur devrait excéder la période actuelle par 3 fois ou plus !");

return(false);

}

//--- la période de l'indicateur est correcte pour la période actuelle

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Récupère les données time de la période supérieure |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetTimeData(void)

{

//--- réinitialise la valeur d'erreur

ResetLastError();

//--- copie toutes les données pour l'heure actuelle

if(CopyTime(Symbol(),InpPeriod,InpDateStart,TimeCurrent(),ExtTimeBuff)==-1)

{

//--- récupère le code d'erreur

int code=GetLastError();

//--- affiche le message d'erreur

PrintFormat("Erreur de copie des données ! %s",code==4401

? "L'historique est toujours en cours de chargement !"

: "Code = "+IntegerToString(code));

//--- retourne false pour effectuer une tentative répétée de téléchargement des données

return(false);

}

//--- récupère la taille du tableau

ExtSize=ArraySize(ExtTimeBuff);

//--- définit l'indice de la boucle pour le tableau à zéro

ExtCount=0;

//--- définit la position de la bougie actuelle à zéro

ExtStartPos=0;

ExtStartFlag=true;

//--- stocke la dernière valeur time de la période supérieure

ExtLastTime=ExtTimeBuff[ExtSize-1];

//--- exécution réussie

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------+

//| La fonction forme la partie principale de la bougie. Suivant la valeur |

//| du flag, la fonction définit quelles données et quels tableaux seront |

//| utilisés pour un affichage correct. |

//+--------------------------------------------------------------------------+

void FormCandleMain(double &body_fst[],double &body_snd[],

double &shadow_fst[],double &shadow_snd[],

const double fst_value,const double snd_value,

const double fst_extremum,const double snd_extremum,

const int start,const int count,const bool flag)

{

//--- vérifie la valeur du flag

if(flag)

{

//--- génère le corps de la bougie

FormMain(body_fst,body_snd,fst_value,snd_value,start,count);

//--- génère l'ombre de la bougie

FormMain(shadow_fst,shadow_snd,fst_extremum,snd_extremum,start,count);

}

else

{

//--- génère le corps de la bougie

FormMain(body_fst,body_snd,snd_value,fst_value,start,count);

//--- génère l'ombre de la bougie

FormMain(shadow_fst,shadow_snd,snd_extremum,fst_extremum,start,count);

}

}

//+-------------------------------------------------------------------------------+

//| La fonction forme la fin de la bougie. Suivant la valeur du flag, |

//| la fonction définit quelles données et quels tableaux seront |

//| utilisés pour un affichage correct. |

//+-------------------------------------------------------------------------------+

void FormCandleEnd(double &body_fst[],double &body_snd[],

double &shadow_fst[],double &shadow_snd[],

const double fst_value,const double snd_value,

const double fst_extremum,const double snd_extremum,

const int end,bool &flag)

{

//--- vérifie la valeur du flag

if(flag)

{

//--- génère la fin du corps de la bougie

FormEnd(body_fst,body_snd,fst_value,snd_value,end);

//--- génère la fin de l'ombre de la bougie

FormEnd(shadow_fst,shadow_snd,fst_extremum,snd_extremum,end);

//--- change la valeur du flag à son opposé

flag=false;

}

else

{

//--- génère la fin du corps de la bougie

FormEnd(body_fst,body_snd,snd_value,fst_value,end);

//--- génère la fin de l'ombre de la bougie

FormEnd(shadow_fst,shadow_snd,snd_extremum,fst_extremum,end);

//--- change la valeur du flag à son opposé

flag=true;

}

}

//+---------------------------------------------------------------------------------+

//| Efface la fin de la bougie (la zone entre les deux dernières |

//| barres) |

//+---------------------------------------------------------------------------------+

void ClearEndOfBodyMain(const int ind)

{

ClearCandle(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,ind,1);

ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,ind,1);

}

//+--------------------------------------------------------------------------+

//| Efface la bougie |

//+--------------------------------------------------------------------------+

void ClearCandle(double &body_fst[],double &body_snd[],double &shadow_fst[],

double &shadow_snd[],const int start,const int count)

{

//--- vérification

if(count!=0)

{

//--- remplit les buffers de l'indicateur avec des valeurs vides

ArrayFill(body_fst,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

ArrayFill(body_snd,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

ArrayFill(shadow_fst,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

ArrayFill(shadow_snd,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

}

}

//+--------------------------------------------------------------------------+

//| Génère la partie principale de la bougie |

//+--------------------------------------------------------------------------+

void FormMain(double &fst[],double &snd[],const double fst_value,

const double snd_value,const int start,const int count)

{

//--- vérification

if(count!=0)

{

//--- remplit les buffers de l'indicateur avec les valeurs

ArrayFill(fst,start,count,fst_value);

ArrayFill(snd,start,count,snd_value);

}

}

//+-----------------------------------------------------------------------------+

//| Génère la fin de la bougie |

//+-----------------------------------------------------------------------------+

void FormEnd(double &fst[],double &snd[],const double fst_value,

const double snd_value,const int last)

{

//--- remplit les buffers de l'indicateur avec les valeurs

ArrayFill(fst,last-1,2,fst_value);

ArrayFill(snd,last-1,2,snd_value);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Remplit l'élément i des buffers avec des valeurs vides |

//+------------------------------------------------------------------+

void FillIndicatorBuffers(const int i)

{

//--- définit une valeur vide dans la cellule des buffers de l'indicateur

ExtBearBodyFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearBodySecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearShadowFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearShadowSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearBodyEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearBodyEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearShadowEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearShadowEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullBodyFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullBodySecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullShadowFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullShadowSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullBodyEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullBodyEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullShadowEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullShadowEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

}