DXShaderSetLayout

Définit la mise en page du sommet pour le shader du sommet.

bool DXShaderSetLayout(

int shader,

const DXVertexLayout& layout[]

);

Paramètres

shader

[in] Handle du shader d'un sommet créé avec DXShaderCreate().

layout[]

[in] Tableau des descriptions des champs du sommet. La description est définie avec la structure DXVertexLayout :

struct DXVertexLayout

{

string semantic_name; // La sémantique HLSL associée avec cet élément dans la signature d'un shader d'entrée.

uint semantic_index; // L'indice sémantique pour l'élément. Un indice sémantique modifie une sémantique, avec un numéro d'indice entier. Un indice sémantique n'est nécessaire que dans le cas où il y a plus d'un élément avec la même sémantique

ENUM_DX_FORMAT format; // le type de donnée de l'élément.

};

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().

Note

La mise en page doit correspondre au type des sommets dans un buffer de sommet spécifié. Elle doit aussi correspondre au type d'entrée des sommets utilisés au point d'entrée dans le code du shader du sommet.

Le buffer de sommet d'un shader est défini avec DXBufferSet().

La structure DXVertexLayout est une version de la structure MSDN D3D11_INPUT_ELEMENT_DESC.