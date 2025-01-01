- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
Définit la mise en page du sommet pour le shader du sommet.
|
bool DXShaderSetLayout(
Paramètres
shader
[in] Handle du shader d'un sommet créé avec DXShaderCreate().
layout[]
[in] Tableau des descriptions des champs du sommet. La description est définie avec la structure DXVertexLayout :
|
struct DXVertexLayout
Valeur de Retour
Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().
Note
La mise en page doit correspondre au type des sommets dans un buffer de sommet spécifié. Elle doit aussi correspondre au type d'entrée des sommets utilisés au point d'entrée dans le code du shader du sommet.
Le buffer de sommet d'un shader est défini avec DXBufferSet().
La structure DXVertexLayout est une version de la structure MSDN D3D11_INPUT_ELEMENT_DESC.