//--- énumérations

enum ENUM_INTERSECT_DIRECTION

{

INTERSECT_DIRECTION_NONE= 0, // aucun croisement

INTERSECT_DIRECTION_UP = 1, // croisement à la hausse

INTERSECT_DIRECTION_DOWN=-1, // croisement à la baisse

};



//--- paramètres d'entrée

input uint InpPeriod = 10; // période de la moyenne mobile

input int InpShift = 0; // décalage de la moyenne mobile

input ENUM_MA_METHOD InpMethod = MODE_SMA; // méthode de la moyenne mobile

input ENUM_APPLIED_PRICE InpPrice = PRICE_CLOSE; // prix utilisé par la moyenne mobile



//--- variables globales

int ExtMaHandle;

int ExtMaPeriod;

double ExtData[2];

MqlRates ExtRates[2];



//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- la période de calcul de la moyenne mobile sera égale à la valeur par défaut (10) si zéro est spécifié dans le paramètre d'entrée

ExtMaPeriod=int(InpPeriod<1 ? 10 : InpPeriod);

//--- crée un handle pour l'indicateur de moyenne mobile avec les paramètres spécifiés

ExtMaHandle=iMA(Symbol(),PERIOD_CURRENT,ExtMaPeriod,InpShift,InpMethod,InpPrice);

ResetLastError();

if(ExtMaHandle==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("Failed to create iMA() handle. Error code: %d",GetLastError());

return(INIT_FAILED);

}



//--- pour récupérer l'heure de la dernière mise à jour des prix

datetime tick_time=TickTime();

//--- pour calculer les données de moyenne mobile et les données de prix des deux dernières barres

if(GetData(ExtMaHandle,ExtData,ExtRates) && tick_time!=0)

{

//--- si le prix est au-dessus de la moyenne mobile

if(ExtRates[1].close>ExtData[1])

{

//--- crée le texte du message et affiche l'alerte

string message=StringFormat("Bar time: %s. The price is above the moving average",TimeToString(ExtRates[1].time));

Alert(message+" at "+TimeToString(tick_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));

/*

Résultat :

Alert: Bar time: 2024.02.16 18:00. The price is above the moving average at 2024.02.16 18:47:43

*/

}

else

{

//--- si le prix est en-dessous de la moyenne mobile

if(ExtRates[1].close<ExtData[1])

{

//--- crée le message et affiche l'alerte

string message=StringFormat("Bar time: %s. The price is below the moving average.",TimeToString(ExtRates[1].time));

Alert(message+" at "+TimeToString(tick_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));

/*

Résultat :

Alert: Bar time: 2024.02.16 19:00. The price is below the moving average at 2024.02.16 19:33:14

*/

}

else

{

//--- crée le message et affiche l'alerte

string message=StringFormat("Bar time: %s. The price and moving average are equal.",TimeToString(ExtRates[1].time));

Alert(message+" at "+TimeToString(tick_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));

/*

Résultat :

Alert: Bar time: 2024.02.16 20:00. The price and moving average are equal at 2024.02.16 20:12:22

*/

}

}

}



//--- succès

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

ResetLastError();

//--- pour calculer les données de moyenne mobile et les données de prix des deux dernières barres

if(!GetData(ExtMaHandle,ExtData,ExtRates))

return;

//--- pour obtenir la direction du prix croisant la moyenne mobile sur la barre actuelle

ENUM_INTERSECT_DIRECTION intersect=GetIntersectDirection(ExtData,ExtRates);



//--- variable pour sauvegarder le message précédent

static string message_prev="";



//--- si le prix a franchi la moyenne mobile sur la barre actuelle vers le haut

if(intersect==INTERSECT_DIRECTION_UP)

{

//--- pour obtenir l'heure du tick à laquelle le croisement a eu lieu

datetime tick_time=TickTime();

if(tick_time==0)

return;

//--- crée le texte du message

string message=StringFormat("Bar time: %s. The price crossed the MA from bottom to top",TimeToString(ExtRates[1].time));

//--- si le message précédent n'est pas égal à celui en cours, affiche l'alerte avec le message et l'heure du tick

if(message!=message_prev)

{

Alert(message+" at "+TimeToString(tick_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));

message_prev=message;

/*

Résultat :\

Alert: Bar time: 2024.02.16 09:00. The price crossed the MA from bottom to top at 2024.02.16 09:20:35

*/

}

}



//--- si le prix a franchi la moyenne mobile sur la barre actuelle vers le bas

if(intersect==INTERSECT_DIRECTION_DOWN)

{

//--- pour obtenir l'heure du tick à laquelle le croisement a eu lieu

datetime tick_time=TickTime();

if(tick_time==0)

return;

//--- crée le texte du message

string message=StringFormat("Bar time: %s. The price crossed the MA from top to bottom",TimeToString(ExtRates[1].time));

//--- si le message précédent n'est pas égal à celui en cours, affiche l'alerte avec le message et l'heure du tick

if(message!=message_prev)

{

Alert(message+" at "+TimeToString(tick_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));

message_prev=message;

/*

Résultat :\

Alert: Bar time: 2024.02.16 10:00. The price crossed the MA from top to bottom at 2024.02.16 10:42:15

*/

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Met les prix et les donnes la moyenne mobile dans des tableaux |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetData(int handle,double &ma_data[],MqlRates &price_data[])

{

ResetLastError();

//--- récupère les données de la moyenne mobile des deux dernières barres

if(CopyBuffer(handle,0,0,2,ma_data)!=2)

{

PrintFormat("CopyBuffer() failed. Error code: %d",GetLastError());

return(false);

}

//--- récupère les données des prix pour les deux dernières barres

if(CopyRates(Symbol(),PERIOD_CURRENT,0,2,price_data)!=2)

{

PrintFormat("CopyRates() failed. Error code: %d",GetLastError());

return(false);

}



return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Renvoie la direction du prix croisant la moyenne mobile |

//+------------------------------------------------------------------+

ENUM_INTERSECT_DIRECTION GetIntersectDirection(double &ma_data[],MqlRates &price_data[])

{

double ma0=ma_data[1];

double ma1=ma_data[0];

double close0=price_data[1].close;

double close1=price_data[0].close;



if(close1<=ma1 && close0>ma0)

return(INTERSECT_DIRECTION_UP);

else

{

if(close1>=ma1 && close0<ma0)

return(INTERSECT_DIRECTION_DOWN);

else

return(INTERSECT_DIRECTION_NONE);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retourne l'heure du tick en secondes |

//+------------------------------------------------------------------+

datetime TickTime()

{

MqlTick tick={};



ResetLastError();

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))

{

PrintFormat("SymbolInfoTick() failed. Error code: %d",GetLastError());

return(0);

}



return(tick.time);

}