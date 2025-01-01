|
//--- énumérations
enum ENUM_INTERSECT_DIRECTION
{
INTERSECT_DIRECTION_NONE= 0, // aucun croisement
INTERSECT_DIRECTION_UP = 1, // croisement à la hausse
INTERSECT_DIRECTION_DOWN=-1, // croisement à la baisse
};
//--- paramètres d'entrée
input uint InpPeriod = 10; // période de la moyenne mobile
input int InpShift = 0; // décalage de la moyenne mobile
input ENUM_MA_METHOD InpMethod = MODE_SMA; // méthode de la moyenne mobile
input ENUM_APPLIED_PRICE InpPrice = PRICE_CLOSE; // prix utilisé par la moyenne mobile
//--- variables globales
int ExtMaHandle;
int ExtMaPeriod;
double ExtData[2];
MqlRates ExtRates[2];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- la période de calcul de la moyenne mobile sera égale à la valeur par défaut (10) si zéro est spécifié dans le paramètre d'entrée
ExtMaPeriod=int(InpPeriod<1 ? 10 : InpPeriod);
//--- crée un handle pour l'indicateur de moyenne mobile avec les paramètres spécifiés
ExtMaHandle=iMA(Symbol(),PERIOD_CURRENT,ExtMaPeriod,InpShift,InpMethod,InpPrice);
ResetLastError();
if(ExtMaHandle==INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("Failed to create iMA() handle. Error code: %d",GetLastError());
return(INIT_FAILED);
}
//--- pour récupérer l'heure de la dernière mise à jour des prix
datetime tick_time=TickTime();
//--- pour calculer les données de moyenne mobile et les données de prix des deux dernières barres
if(GetData(ExtMaHandle,ExtData,ExtRates) && tick_time!=0)
{
//--- si le prix est au-dessus de la moyenne mobile
if(ExtRates[1].close>ExtData[1])
{
//--- crée le texte du message et affiche l'alerte
string message=StringFormat("Bar time: %s. The price is above the moving average",TimeToString(ExtRates[1].time));
Alert(message+" at "+TimeToString(tick_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
/*
Résultat :
Alert: Bar time: 2024.02.16 18:00. The price is above the moving average at 2024.02.16 18:47:43
*/
}
else
{
//--- si le prix est en-dessous de la moyenne mobile
if(ExtRates[1].close<ExtData[1])
{
//--- crée le message et affiche l'alerte
string message=StringFormat("Bar time: %s. The price is below the moving average.",TimeToString(ExtRates[1].time));
Alert(message+" at "+TimeToString(tick_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
/*
Résultat :
Alert: Bar time: 2024.02.16 19:00. The price is below the moving average at 2024.02.16 19:33:14
*/
}
else
{
//--- crée le message et affiche l'alerte
string message=StringFormat("Bar time: %s. The price and moving average are equal.",TimeToString(ExtRates[1].time));
Alert(message+" at "+TimeToString(tick_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
/*
Résultat :
Alert: Bar time: 2024.02.16 20:00. The price and moving average are equal at 2024.02.16 20:12:22
*/
}
}
}
//--- succès
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
ResetLastError();
//--- pour calculer les données de moyenne mobile et les données de prix des deux dernières barres
if(!GetData(ExtMaHandle,ExtData,ExtRates))
return;
//--- pour obtenir la direction du prix croisant la moyenne mobile sur la barre actuelle
ENUM_INTERSECT_DIRECTION intersect=GetIntersectDirection(ExtData,ExtRates);
//--- variable pour sauvegarder le message précédent
static string message_prev="";
//--- si le prix a franchi la moyenne mobile sur la barre actuelle vers le haut
if(intersect==INTERSECT_DIRECTION_UP)
{
//--- pour obtenir l'heure du tick à laquelle le croisement a eu lieu
datetime tick_time=TickTime();
if(tick_time==0)
return;
//--- crée le texte du message
string message=StringFormat("Bar time: %s. The price crossed the MA from bottom to top",TimeToString(ExtRates[1].time));
//--- si le message précédent n'est pas égal à celui en cours, affiche l'alerte avec le message et l'heure du tick
if(message!=message_prev)
{
Alert(message+" at "+TimeToString(tick_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
message_prev=message;
/*
Résultat :\
Alert: Bar time: 2024.02.16 09:00. The price crossed the MA from bottom to top at 2024.02.16 09:20:35
*/
}
}
//--- si le prix a franchi la moyenne mobile sur la barre actuelle vers le bas
if(intersect==INTERSECT_DIRECTION_DOWN)
{
//--- pour obtenir l'heure du tick à laquelle le croisement a eu lieu
datetime tick_time=TickTime();
if(tick_time==0)
return;
//--- crée le texte du message
string message=StringFormat("Bar time: %s. The price crossed the MA from top to bottom",TimeToString(ExtRates[1].time));
//--- si le message précédent n'est pas égal à celui en cours, affiche l'alerte avec le message et l'heure du tick
if(message!=message_prev)
{
Alert(message+" at "+TimeToString(tick_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
message_prev=message;
/*
Résultat :\
Alert: Bar time: 2024.02.16 10:00. The price crossed the MA from top to bottom at 2024.02.16 10:42:15
*/
}
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Met les prix et les donnes la moyenne mobile dans des tableaux |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetData(int handle,double &ma_data[],MqlRates &price_data[])
{
ResetLastError();
//--- récupère les données de la moyenne mobile des deux dernières barres
if(CopyBuffer(handle,0,0,2,ma_data)!=2)
{
PrintFormat("CopyBuffer() failed. Error code: %d",GetLastError());
return(false);
}
//--- récupère les données des prix pour les deux dernières barres
if(CopyRates(Symbol(),PERIOD_CURRENT,0,2,price_data)!=2)
{
PrintFormat("CopyRates() failed. Error code: %d",GetLastError());
return(false);
}
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Renvoie la direction du prix croisant la moyenne mobile |
//+------------------------------------------------------------------+
ENUM_INTERSECT_DIRECTION GetIntersectDirection(double &ma_data[],MqlRates &price_data[])
{
double ma0=ma_data[1];
double ma1=ma_data[0];
double close0=price_data[1].close;
double close1=price_data[0].close;
if(close1<=ma1 && close0>ma0)
return(INTERSECT_DIRECTION_UP);
else
{
if(close1>=ma1 && close0<ma0)
return(INTERSECT_DIRECTION_DOWN);
else
return(INTERSECT_DIRECTION_NONE);
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retourne l'heure du tick en secondes |
//+------------------------------------------------------------------+
datetime TickTime()
{
MqlTick tick={};
ResetLastError();
if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
{
PrintFormat("SymbolInfoTick() failed. Error code: %d",GetLastError());
return(0);
}
return(tick.time);
}