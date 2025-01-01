DocumentationSections
Utilisation de DirectX

Les fonctions et shaders DirectX 11 sont conçus pour la visualisation 3D directement sur un graphique des prix.

La création de graphiques 3D nécessite un contexte graphique (DXContextCreate) avec la taille d'image correspondante. En outre, il est nécessaire de préparer les buffers de vertex et d'index (DXBufferCreate), ainsi que de créer les sommets et les shaders de pixel (DXShaderCreate). C'est tout ce qu'il suffit pour afficher des graphiques en couleur.

Le niveau graphique suivant nécessite les entrées (DXInputSet) pour passer des paramètres de rendus supplémentaires aux shaders. Ceci permet de définir le placement de la caméra et des objets 3D, de décrire les sources de lumière et d'implémenter le contrôle de la souris et du clavier.

Les fonctions MQL5 intégrées vous permettent donc de créer des graphiques 3D animés directement dans MetaTrader 5 sans devoir utiliser des outils externes. Votre carte vidéo doit supporter DX 11 et Shader Model 5.0 pour que les fonctions puissent être utilisées.

Pour commencer à travailler avec la bibliothèque, lisez simplement l'article Comment créer des graphiques 3D à l'aide de DirectX dans MetaTrader 5.

Fonction

Action

DXContextCreate

Crée un contexte gaphique pour le rendu des cadres de la taille spécifiée

DXContextSetSize

Change la taille du cadre du contexte graphique créé avec DXContextCreate()

DXContextGetSize

Retourne la taille du cadre d'un contexte graphique créé avec DXContextCreate()

DXContextClearColors

Applique la couleur spécifiée à tous les pixels pour le buffer de rendu

DXContextClearDepth

Efface le buffer de profondeur

DXContextGetColors

Retourne l'image de la taille et du décalage spécifiés pour un contexte graphique

DXContextGetDepth

Retourne le buffer de profondeur du cadre rendu

DXBufferCreate

Crée le buffer d'un type spécifié basé sur un tableau de données

DXTextureCreate

Crée une texture 2D à partir d'un rectangle de la taille spécifiée à partir de l'image passée

DXInputCreate

Crée les entrées d'un shader

DXInputSet

Définit les entrées d'un shader

DXShaderCreate

Crée un shader du type spécifié

DXShaderSetLayout

Définit la mise en page du sommet pour le shader du sommet

DXShaderInputsSet

Définit les entrées d'un shader

DXShaderTexturesSet

Définit les textures du shader

DXDraw

Effectue le rendering des sommets du buffer du sommet définit avec DXBufferSet()

DXDrawIndexed

Effectue le rendering des primitives graphiques décrites par le buffer d'index depuis DXBufferSet()

DXPrimiveTopologySet

Définit le type des primitives du rendu en utilisant DXDrawIndexed()

DXBufferSet

Définit le buffer pour le rendu courant

DXShaderSet

Définit un shader pour le rendu

DXHandleType

Retourne le type du handle

DXRelease

Libère un handle