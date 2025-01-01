Utilisation de DirectX

Les fonctions et shaders DirectX 11 sont conçus pour la visualisation 3D directement sur un graphique des prix.

La création de graphiques 3D nécessite un contexte graphique (DXContextCreate) avec la taille d'image correspondante. En outre, il est nécessaire de préparer les buffers de vertex et d'index (DXBufferCreate), ainsi que de créer les sommets et les shaders de pixel (DXShaderCreate). C'est tout ce qu'il suffit pour afficher des graphiques en couleur.

Le niveau graphique suivant nécessite les entrées (DXInputSet) pour passer des paramètres de rendus supplémentaires aux shaders. Ceci permet de définir le placement de la caméra et des objets 3D, de décrire les sources de lumière et d'implémenter le contrôle de la souris et du clavier.

Les fonctions MQL5 intégrées vous permettent donc de créer des graphiques 3D animés directement dans MetaTrader 5 sans devoir utiliser des outils externes. Votre carte vidéo doit supporter DX 11 et Shader Model 5.0 pour que les fonctions puissent être utilisées.

Pour commencer à travailler avec la bibliothèque, lisez simplement l'article Comment créer des graphiques 3D à l'aide de DirectX dans MetaTrader 5.