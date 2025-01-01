- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
Utilisation de DirectX
Les fonctions et shaders DirectX 11 sont conçus pour la visualisation 3D directement sur un graphique des prix.
La création de graphiques 3D nécessite un contexte graphique (DXContextCreate) avec la taille d'image correspondante. En outre, il est nécessaire de préparer les buffers de vertex et d'index (DXBufferCreate), ainsi que de créer les sommets et les shaders de pixel (DXShaderCreate). C'est tout ce qu'il suffit pour afficher des graphiques en couleur.
Le niveau graphique suivant nécessite les entrées (DXInputSet) pour passer des paramètres de rendus supplémentaires aux shaders. Ceci permet de définir le placement de la caméra et des objets 3D, de décrire les sources de lumière et d'implémenter le contrôle de la souris et du clavier.
Les fonctions MQL5 intégrées vous permettent donc de créer des graphiques 3D animés directement dans MetaTrader 5 sans devoir utiliser des outils externes. Votre carte vidéo doit supporter DX 11 et Shader Model 5.0 pour que les fonctions puissent être utilisées.
Pour commencer à travailler avec la bibliothèque, lisez simplement l'article Comment créer des graphiques 3D à l'aide de DirectX dans MetaTrader 5.
Fonction
Action
Crée un contexte gaphique pour le rendu des cadres de la taille spécifiée
Change la taille du cadre du contexte graphique créé avec DXContextCreate()
Retourne la taille du cadre d'un contexte graphique créé avec DXContextCreate()
Applique la couleur spécifiée à tous les pixels pour le buffer de rendu
Efface le buffer de profondeur
Retourne l'image de la taille et du décalage spécifiés pour un contexte graphique
Retourne le buffer de profondeur du cadre rendu
Crée le buffer d'un type spécifié basé sur un tableau de données
Crée une texture 2D à partir d'un rectangle de la taille spécifiée à partir de l'image passée
Crée les entrées d'un shader
Définit les entrées d'un shader
Crée un shader du type spécifié
Définit la mise en page du sommet pour le shader du sommet
Définit les entrées d'un shader
Définit les textures du shader
Effectue le rendering des sommets du buffer du sommet définit avec DXBufferSet()
Effectue le rendering des primitives graphiques décrites par le buffer d'index depuis DXBufferSet()
Définit le type des primitives du rendu en utilisant DXDrawIndexed()
Définit le buffer pour le rendu courant
Définit un shader pour le rendu
Retourne le type du handle
Libère un handle