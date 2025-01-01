Référence MQL5Variables Globales du TerminalGlobalVariableName
- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariableName
Rend le nom de la variable globale selon le numéro d'ordre.
|
string GlobalVariableName(
Paramètres
index
[in] Le numéro d'ordre dans le répertoire des variables globales. Doit être plus ou égal à 0 et moins que GlobalVariablesTotal().
La valeur rendue
Le nom de la variable globale selon le numéro d'ordre dans la liste des variables globales.Pour recevoir l'information sur l'erreur, il est nécessaire d'appeler la fonction GetLastError().
Note
Les variables globales existent dans le terminal de client les 4 semaines dès le moment du dernier appel, après cela elles se suppriment automatiquement.