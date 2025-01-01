GlobalVariableName

Rend le nom de la variable globale selon le numéro d'ordre.

string GlobalVariableName(

int index

);

Paramètres

index

[in] Le numéro d'ordre dans le répertoire des variables globales. Doit être plus ou égal à 0 et moins que GlobalVariablesTotal().

La valeur rendue

Le nom de la variable globale selon le numéro d'ordre dans la liste des variables globales.Pour recevoir l'information sur l'erreur, il est nécessaire d'appeler la fonction GetLastError().

Note

Les variables globales existent dans le terminal de client les 4 semaines dès le moment du dernier appel, après cela elles se suppriment automatiquement.