Permet d'obtenir l'heure de début et de fin des sessions de trading spécifiées pour un symbole et un jour de la semaine spécifiés.
bool SymbolInfoSessionTrade(
Paramètres
name
[in] Le nom du symbole.
ENUM_DAY_OF_WEEK
[in] Jour de la semaine, correspondant à l'une des valeurs de l'énumération ENUM_DAY_OF_WEEK.
uint
[in] Le numéro de la session, pour laquelle vous souhaitez obtenir l'heure du début et de fin. L'indexation des sessions commence à 0.
from
[out] L'heure de début de la session depuis 00:00. La date obtenue dans le résultat doit être ignorée.
to
[out] L'heure de fin de la session depuis 00:00. La date obtenue dans le résultat doit être ignorée.
Valeur de retour
Retourne true si les données pour la session indiquée, le symbole et le jour de la semaine ont été obtenue avec succès, sinon retourne false.
Exemple :
#define SYMBOL_NAME Symbol()
