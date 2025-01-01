Référence MQL5Utilisation de DirectXDXInputCreate
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXInputCreate
Crée les entrées d'un shader.
|
int DXInputCreate(
Paramètres
context
[in] Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().
input_size
[in] Taille de la structure des paramètres en octets.
Valeur de Retour
Le handle pour les entrées du shader ou INVALID_HANDLE en cas d'erreur. Pour obtenir le code d'erreur, utilisez la fonction GetLastError().
Un handle créé qui n'est plus utilisé doit être libéré explicitement avec la fonction DXRelease().