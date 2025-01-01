DXInputCreate

Crée les entrées d'un shader.

int DXInputCreate(

int context,

uint input_size

);

Paramètres

context

[in] Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().

input_size

[in] Taille de la structure des paramètres en octets.

Valeur de Retour

Le handle pour les entrées du shader ou INVALID_HANDLE en cas d'erreur. Pour obtenir le code d'erreur, utilisez la fonction GetLastError().

Un handle créé qui n'est plus utilisé doit être libéré explicitement avec la fonction DXRelease().