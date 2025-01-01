void OnStart()

{

//--- variables string

string output_string;

string temp_string;

string format_string;

//--- preparamos encabezado de especificacion

temp_string=StringFormat("Especificación del contrato en %s:

",_Symbol);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- mostrar valor int

int digits=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_DIGITS = %d (número de dígitos tras la coma)

",

digits);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- mostrar valor double con el número variable de dígitos tras la coma decimal

double point_value=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT);

format_string=StringFormat(" SYMBOL_POINT = %%.%df (valor de un punto)

",

digits);

temp_string=StringFormat(format_string,point_value);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- mostrar valor int

int spread=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SPREAD);

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_SPREAD = %d (spread actual en puntos)

",

spread);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- mostrar valor int

int min_stop=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL = %d (sangría mínima en puntos para las órdenes stop)

",

min_stop);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- mostrar valor double sin parte fraccionada

double contract_size=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE = %.f (tamaño del contrato)

",

contract_size);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- mostrar valor double con la precisión predefinida

double tick_size=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE = %f (cambio mínimo del precio)

",

tick_size);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- determinar el modo para calcular los swaps

int swap_mode=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SWAP_MODE);

string str_swap_mode;

switch(swap_mode)

{

case SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED (no hay swaps)"; break;

case SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS (en puntos)"; break;

case SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL (en dinero, en la divisa base del símbolo)"; break;

case SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN (en dinero, en la divisa del margen del símbolo)"; break;

case SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT (en dinero, en la divisa del dipósito del cliente)"; break;

case SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT (en por cientos anuales del precio del instrumento para el momento del cálculo del swap)"; break;

case SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN (e por cientos anuales del precio de apertura de la posición para el símbolo)"; break;

case SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT (reapertura de la posición para el precio del cierre +/- número especificado de puntos)"; break;

case SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID: str_swap_mode="SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID (reapertura de la posición para el precio actual +/- número especificado de puntos)"; break;

}

//--- mostrar valor string

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_SWAP_MODE = %s

",

str_swap_mode);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- mostrar valor double con la precisión predefinida

double swap_long=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SWAP_LONG);

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_SWAP_LONG = %f (swap de compra)

",

swap_long);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- mostrar valor double con precisión predefinida

double swap_short=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SWAP_SHORT);

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_SWAP_SHORT = %f (swap de venta)

",

swap_short);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- determinar el modo de trading

int trade_mode=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_MODE);

string str_trade_mode;

switch(trade_mode)

{

case SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED: str_trade_mode="SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED (está prohibido tradear con el símbolo)"; break;

case SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY: str_trade_mode="SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY (están permitidas sólo las compras)"; break;

case SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY: str_trade_mode="SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY (están permitidas sólo las ventas)"; break;

case SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY: str_trade_mode="SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY (están permitidas sólo las operaciones del cierre de las posiciones)"; break;

case SYMBOL_TRADE_MODE_FULL: str_trade_mode="SYMBOL_TRADE_MODE_FULL (no hay limitaciones para las operaciones comerciales)"; break;

}

//--- mostrar valor string

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_TRADE_MODE = %s

",

str_trade_mode);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- mostrar valor double en modo compacto

double volume_min=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_VOLUME_MIN = %g (volumen mínimo de la transacción)

",volume_min);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- mostrar valor double en modo compacto

double volume_step=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP);

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_VOLUME_STEP = %g (paso mínimo del cambio del volumen de la transacción)

",volume_step);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- mostrar valor double en modo compacto

double volume_max=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX);

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_VOLUME_MAX = %g (volumen máximo de la transacción)

",volume_max);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- determinar el modo del cálculo de fondos del margen

int calc_mode=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_CALC_MODE);

string str_calc_mode;

switch(calc_mode)

{

case SYMBOL_CALC_MODE_FOREX:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_FOREX (Forex)";break;

case SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES (futuros)";break;

case SYMBOL_CALC_MODE_CFD:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_CFD (CFD)";break;

case SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX (CFD de índices)";break;

case SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE (CFD para el trading con apalancamiento)";break;

case SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS (trading con valores en la bolsa)";break;

case SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES (trading con contratos de futuros en la bolsa)";break;

case SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS:str_calc_mode="SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS (trading con contratos de futuros en FORTS)";break;

}

//--- mostra valor string

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_TRADE_CALC_MODE = %s

",

str_calc_mode);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- mostrar valor double con 2 dígitos tras la coma decimal

double margin_initial=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL);

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_MARGIN_INITIAL = %.2f (margen inicial)

",

margin_initial);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- mostrar valor double con 2 dígitos tras la coma decimal

double margin_maintenance=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE);

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE = %.2f (margen de soporte)

",

margin_maintenance);

StringAdd(output_string,temp_string);

//--- mostrar valor int

int freeze_level=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL);

temp_string=StringFormat(" SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL = %d (distancia de congelación de la operación en puntos)",

freeze_level);

StringAdd(output_string,temp_string);

Print(output_string);

Comment(output_string);

/* resultado de ejecución

Especificación del contrato para EURUSD:

SYMBOL_DIGITS = 5 (número de dígitos tras la coma)

SYMBOL_POINT = 0.00001 (valor de un punto)

SYMBOL_SPREAD = 10 (spread actual en puntos)

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL = 18 (sangría mínima en puntos para las órdenes stop)

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE = 100000 (tamaño del contrato)

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE = 0.000010 (cambio mínimo del precio)

SYMBOL_SWAP_MODE = SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS (en puntos)

SYMBOL_SWAP_LONG = -0.700000 (swap de compra)

SYMBOL_SWAP_SHORT = -1.000000 (swap de venta)

SYMBOL_TRADE_MODE = SYMBOL_TRADE_MODE_FULL (no hay limitaciones para las operaciones comerciales)

SYMBOL_VOLUME_MIN = 0.01 (valor mínimo de la transacción)

SYMBOL_VOLUME_STEP = 0.01 (paso mínimo del cambio del volumen de la transacción)

SYMBOL_VOLUME_MAX = 500 (valor máximo de la transacción)

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE = SYMBOL_CALC_MODE_FOREX (Forex)

SYMBOL_MARGIN_INITIAL = 0.00 (margen inicial)

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE = 0.00 (margen de soporte)

SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL = 0 (distancia de congelación de las operaciones en puntos)

*/

}