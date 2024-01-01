DocumentaciónSecciones
Establece la hora de comienzo y finalización  de la sesión de cotizaciones para los símbolos y el día de la semana indicados.

bool  CustomSymbolSetSessionQuote(
   const string      symbol_name,         // nombre del símbolo
   ENUM_DAY_OF_WEEK  day_of_week,         // día de la semana
   uint              session_index,       // número de la sesión
   datetime          from,                // hora de comienzo de la sesión
   datetime          to                   // hora de finalización de la sesión
   );

Parámetros

symbol_name

[in]  Nombre del símbolo personalizado.

ENUM_DAY_OF_WEEK

[in]  Día de la semana, valor de la enumeración ENUM_DAY_OF_WEEK.

uint

[in]  Número ordinal de la sesión para la que se necesita establecer la hora de comienzo y finalización. La indexación comienza a partir de 0.

from

[in]  Hora del comienzo de la sesión en segundos, desde las 00 horas 00 minutos, el valor de la fecha en la variable será ignorado.

to

[in]  Hora de la finalización de la sesión en segundos, desde las 00 horas 00 minutos, el valor de la fecha en la variable será ignorado.

Valor devuelto

true — en caso de éxito, de lo contrario, false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar la función GetLastError().

Nota

Si la sesión con el session_index indicado ya existe, la función simplemente editará el comienzo y la finalización de la sesión.

Si se han transmitido para la sesión parámetros cero de comienzo y finalización, es decir, se han establecido from=0 y to=0, entonces la sesión existente con el índice session_index se eliminará, y la propia numeración de la sesión se desplazará hacia abajo.

Solo se pueden añadir sesiones de forma consecutiva, es decir, una sesión con el índice session_index=1 se puede añadir solo en el caso de que exista una sesión con un índice igual a 0. Si se rompe esta regla, la nueva sesión no se creará, y la propia función retornará el valor false.

 

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                  CustomSymbolSetSessionQuote.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   CUSTOM_SYMBOL_NAME     Symbol()+".C"           // nombre del símbolo personalizado
#define   CUSTOM_SYMBOL_PATH     "Forex"                 // nombre del grupo en el que se creará el símbolo
#define   CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN   Symbol()                // nombre del símbolo a partir del cual se creará el símbolo personalizado
 
#define   SESSION_0_FROM         D'1970.01.01 00:15:00'  // hora de comienzo de la sesión 0
#define   SESSION_0_TO           D'1970.01.01 11:59:00'  // hora de finalización de la sesión 0
#define   SESSION_1_FROM         D'1970.01.01 12:15:00'  // hora de comienzo de la sesión 1
#define   SESSION_1_TO           D'1970.01.01 23:59:00'  // hora de finalización de la sesión 1
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtenemos el código de error al crear un símbolo personalizado
   int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_PATHCUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
   
//--- si el código de error no es 0 (el símbolo se ha creado con éxito) y no es 5304 (símbolo ya creado), salimos.
   if(create!=0 && create!=5304)
      return;
    
//--- imprimimos el encabezado con el símbolo básico y el índice de sesión y
//--- en un ciclo por los días de la semana de lunes a viernes, imprimimos en el registro las horas de inicio y fin de cada sesión de cotización
   for(int session=0session<2session++)
     {
      PrintFormat("Quote session %d of '%s' symbol from which the custom '%s' was created"sessionCUSTOM_SYMBOL_ORIGINCUSTOM_SYMBOL_NAME); 
      for(int day_of_week=MONDAYday_of_week<SATURDAYday_of_week++) 
         SymbolInfoSessionQuotePrint(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_weeksession);     
     }
     
//--- en un ciclo por las dos sesiones
   bool res=true;
   for(int session=0session<2session++)
     {
      datetime from = SESSION_0_FROM;
      datetime to   = SESSION_0_TO;
      if(session>0)
        {
         from = SESSION_1_FROM;
         to   = SESSION_1_TO;
        }
      //--- para el símbolo personalizado para cada día de la semana establecemos la hora de las sesiones de cotización
      ResetLastError();
      for(int day_of_week=MONDAYday_of_week<SATURDAYday_of_week++)
         res &=CustomSymbolSetSessionQuote(CUSTOM_SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_weeksessionfromto);
     }
 
//--- si se ha producido un error al configurar alguna de las sesiones, mostraremos un mensaje en el registro
   if(!res)
      Print("CustomSymbolSetSessionQuote() failed. Error "GetLastError());
   
//--- imprimimos el encabezado con el símbolo personalizado y el índice de sesión y
//--- en un ciclo por los días de la semana de lunes a viernes, imprimimos en el registro las horas de inicio y fin de cada sesión de cotización
   for(int session=0session<2session++)
     {
      PrintFormat("Quote session %d of custom symbol '%s' based on '%s'"sessionCUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_ORIGIN); 
      for(int day_of_week=MONDAYday_of_week<SATURDAYday_of_week++) 
         SymbolInfoSessionQuotePrint(CUSTOM_SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_weeksession);     
     }
     
//--- mostramos en el gráfico en el comentario la pista sobre las teclas de finalización del script
   Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit"CUSTOM_SYMBOL_NAME));
//--- en un ciclo infinito esperamos que Esc o Del para la salida
   while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
     {
      Sleep(16);
      //--- pulsando Del, eliminaremos el símbolo personalizado creado
      if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
        {
         if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
            PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully"CUSTOM_SYMBOL_NAME);
         break;
        }
     }
//--- antes de la salida, limpiamos el gráfico
   Comment("");
   /*
   resultado:
   Quote session 0 of 'EURUSDsymbol from which the custom 'EURUSD.Cwas created
   - Monday     00:15 - 23:55
   - Tuesday    00:15 - 23:55
   - Wednesday  00:15 - 23:55
   - Thursday   00:15 - 23:55
   - Friday     00:15 - 23:55
   Quote session 1 of 'EURUSDsymbol from which the custom 'EURUSD.Cwas created
   - Monday     Session not set
   - Tuesday    Session not set
   - Wednesday  Session not set
   - Thursday   Session not set
   - Friday     Session not set
   Quote session 0 of custom symbol 'EURUSD.Cbased on 'EURUSD'
   - Monday     00:15 - 11:59
   - Tuesday    00:15 - 11:59
   - Wednesday  00:15 - 11:59
   - Thursday   00:15 - 11:59
   - Friday     00:15 - 11:59
   Quote session 1 of custom symbol 'EURUSD.Cbased on 'EURUSD'
   - Monday     12:15 - 23:59
   - Tuesday    12:15 - 23:59
   - Wednesday  12:15 - 23:59
   - Thursday   12:15 - 23:59
   - Friday     12:15 - 23:59
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crea un símbolo personalizado, devuelve el código de error       |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_nameconst string symbol_pathconst string symbol_origin=NULL)
  {
//--- determinamos el nombre del símbolo a partir del cual se creará uno personalizado
   string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
   
//--- si no hemos podido crear el símbolo personalizado, y no se trata de un error 5304, informaremos sobre ello en el registro
   ResetLastError();
   int error=0;
   if(!CustomSymbolCreate(symbol_namesymbol_pathorigin))
     {
      error=GetLastError();
      if(error!=5304)
         PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d"symbol_namesymbol_pathoriginerror);
     }
//--- con éxito
   return(error);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Elimina el símbolo personalizado                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
  {
//--- ocultamos el símbolo de la ventana de Observación de mercado
   ResetLastError();
   if(!SymbolSelect(symbol_namefalse))
     {
      PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d"GetLastError());
      return(false);
     }
      
//--- si no se ha podido eliminar el símbolo personalizado, informaremos de ello en el registro y retornaremos false
   ResetLastError();
   if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
     {
      PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d"symbol_nameGetLastError());
      return(false);
     }
//--- con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mostramos en el registro la hora de inicio y finalización de     |
//| la sesión de cotización para los símbolos y días indicados       |
//+------------------------------------------------------------------+ 
void SymbolInfoSessionQuotePrint(const string symbolconst ENUM_DAY_OF_WEEK day_of_weekconst uint session_index
  { 
//--- declaramos las variables para registrar el inicio y el final de la sesión de cotización
   datetime date_from;  // hora de inicio de la sesión 
   datetime date_to;    // hora de finalización de la sesión
    
//--- creamos el nombre del día de la semana a partir de una constante de enumeración
   string week_day=EnumToString(day_of_week); 
   if(week_day.Lower()) 
      week_day.SetChar(0ushort(week_day.GetChar(0)-32)); 
  
//--- obtenemos los datos de la sesión de cotización
   if(!SymbolInfoSessionQuote(symbolday_of_weeksession_indexdate_fromdate_to)) 
     { 
      int err=GetLastError();
      string message=(err==4307 ? StringFormat("- %-10s Session not set"week_day) : 
                      StringFormat("SymbolInfoSessionQuote(%s, %s, session %d) failed. Error %d"symbolweek_daysession_indexGetLastError()));
      Print(message); 
      return
     } 
      
//--- mostramos en el registro los datos de la sesión de cotización
   PrintFormat("- %-10s %s - %s"week_dayTimeToString(date_fromTIME_MINUTES), TimeToString(date_toTIME_MINUTES)); 
  }

 

