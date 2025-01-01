DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Trabajo con DirectXDXInputSet 

DXInputSet

Establece los parámetros de entrada del sombreador.

bool  DXInputSet(
   int          input,      // manejador para el contexto gráfico
   const void&  data        // datos para establecer  
   );

Parámetros

input

[in]  Manejador para los parámetros de entrada del sombreador obtenido en DXInputCreate().

data

[in]  Datos para establecer los parámetros de entrada del sombreador.

Valor retornado

Si se ejecuta con éxito, retorna true, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().