Manual de referencia de MQL5Trabajo con DirectXDXHandleType
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXHandleType
Retorna el tipo de manejador.
|
ENUM_DX_HANDLE_TYPE DXHandleType(
Parámetros
handle
[in] Manejador.
Valor retornado
Valor de la enumeración ENUM_DX_HANDLE_TYPE
|
Identificador
|
Valor
|
Descripción
|
DX_HANDLE_INVALID
|
0
|
Manejador no válido
|
DX_HANDLE_CONTEXT
|
1
|
Manejador para el contexto gráfico
|
DX_HANDLE_SHADER
|
2
|
Manejador para el sombreador
|
DX_HANDLE_BUFFER
|
3
|
Manejador para el búfer de vértices o de índices
|
DX_HANDLE_INPUT
|
4
|
Manejador para los parámetros de entrada del sombreador
|
DX_HANDLE_TEXTURE
|
5
|
Manejador para la textura