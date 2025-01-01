DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Trabajo con DirectXDXHandleType 

DXHandleType

Retorna el tipo de manejador.

ENUM_DX_HANDLE_TYPE  DXHandleType(
   int  handle      // manejador 
   );

Parámetros

handle

[in]     Manejador.

Valor retornado

Valor de la enumeración ENUM_DX_HANDLE_TYPE

ENUM_DX_HANDLE_TYPE

Identificador

Valor

Descripción

DX_HANDLE_INVALID

0

Manejador no válido

DX_HANDLE_CONTEXT

1

Manejador para el contexto gráfico

DX_HANDLE_SHADER

2

Manejador para el sombreador

DX_HANDLE_BUFFER

3

Manejador para el búfer de vértices o de índices

DX_HANDLE_INPUT

4

Manejador para los parámetros de entrada del sombreador

DX_HANDLE_TEXTURE

5

Manejador para la textura