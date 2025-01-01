- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileFlush
Esta función guarda en el disco todos los datos que se han quedado en el búfer de entrada/salida.
|
void FileFlush(
Parámetros
file_handle
[in] Descriptor de archivo devuelto por la función FileOpen().
Valor devuelto
No hay valor devuelto.
Nota
Cuando se ejecuta la operación de escrituro en el archivo, los datos físicos pueden aparecer en él sólo dentro de un período de tiempo. Para que los datos se guarden en el archivo en el acto, hay que utilizar la función FileFlush(). Si esta función no se utiliza, una parte de datos que todavía no han llegado al disco se graban en él forzadamente sólo cuando la función FileClose() cierra el archivo.
Es necesario utilizar esta función cuando los datos que se graban representan un cierto valor. Y hay que tener en cuenta que las llamadas frecuentes a esta función pueden reflejarse en la velocidad del programa.
Hay que llamar a la función FileFlush() entre las operaciones de lectura y escritura de un archivo.
Ejemplo:
|
//--- mostramos la ventana de parámetros de entrada al arranciar el script
Véase también