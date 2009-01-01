- Dirección de indexación en los arrays y series temporales
- Organización de acceso a los datos
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
IndicatorRelease
Elimina el manejador del indicador y libera la parte calculadora del indicador si nadie la usa.
bool IndicatorRelease(
Valor devuelto
Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.
Nota
Esta función permite eliminar el manejador del indicador si no se necesita más, y así permite ahorrar el espacio de la memoria. El manejador se elimina inmediatamente, mientras que la parte calculadora del indicador se elimina dentro de un rato (si no hay más llamadas a ésta).
Al trabajar en el simulador de estrategias, la función IndicatorRelease() no se ejecuta.
Ejemplo:
//+------------------------------------------------------------------+