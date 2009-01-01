DocumentaciónSecciones
Elimina el manejador del indicador y libera la parte calculadora del indicador si nadie la usa.

bool  IndicatorRelease(
   int       indicator_handle     // manejador del indicador
   );

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.

Nota

Esta función permite eliminar el manejador del indicador si no se necesita más, y así permite ahorrar el espacio de la memoria. El manejador se elimina inmediatamente, mientras que la parte calculadora del indicador se elimina dentro de un rato (si no hay más llamadas a ésta).

Al trabajar en el simulador de estrategias, la función IndicatorRelease() no se ejecuta.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                        Test_IndicatorRelease.mq5 |
//|                        Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- input parameters
input int                MA_Period=15;
input int                MA_shift=0;
input ENUM_MA_METHOD     MA_smooth=MODE_SMA;
input ENUM_APPLIED_PRICE price=PRICE_CLOSE;
//--- vamos a almacenar el manejador del indicador
int MA_handle;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- creamos el manejador del indicador
   MA_handle=iMA(Symbol(),0,MA_Period,MA_shift,MA_smooth,price);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- si el valor de la variable global todavía no está indicado
   if(GlobalVariableCheck("MA_value")==0)
     {
      //--- array dinámico para los valores del indicador
      double v[];
      //--- obtenemos el valor del indicador en dos últimas barras
      if(CopyBuffer(MA_handle,0,0,2,v)==2 && v[1]!=EMPTY_VALUE)
        {
         //--- recordamos en la variable global valor en la penúltima barra
         if(GlobalVariableSet("MA_value",v[1]))
           {
            //--- liberamos el manejador del indicador
            if(!IndicatorRelease(MA_handle))
               Print("IndicatorRelease() failed. Error ",GetLastError());
           }
        }
     }
//---
  }