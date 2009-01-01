IndicatorRelease

Elimina el manejador del indicador y libera la parte calculadora del indicador si nadie la usa.

bool IndicatorRelease(

int indicator_handle

);

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.

Nota

Esta función permite eliminar el manejador del indicador si no se necesita más, y así permite ahorrar el espacio de la memoria. El manejador se elimina inmediatamente, mientras que la parte calculadora del indicador se elimina dentro de un rato (si no hay más llamadas a ésta).

Al trabajar en el simulador de estrategias, la función IndicatorRelease() no se ejecuta.

Ejemplo: