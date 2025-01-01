- GetLastError
Devuelve el período de tiempo del gráfico corriente.
|
ENUM_TIMEFRAMES Period();
Valor devuelto
Contenido de la variable _Period en la que se almacena el valor del período de tiempo del gráfico corriente. Puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_TIMEFRAMES.
Observación
A diferencia de los asesores, indicadores y scripts, los servicios no están vinculados a un gráfico concreto. Por eso, para el servicio Period() retornará 0.
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Véase también
PeriodSeconds, Períodos de gráficos, Fecha y hora, Visibilidad de objetos