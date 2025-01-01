Period

Devuelve el período de tiempo del gráfico corriente.

ENUM_TIMEFRAMES Period();

Valor devuelto

Contenido de la variable _Period en la que se almacena el valor del período de tiempo del gráfico corriente. Puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_TIMEFRAMES.

Observación

A diferencia de los asesores, indicadores y scripts, los servicios no están vinculados a un gráfico concreto. Por eso, para el servicio Period() retornará 0.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- obtenemos el valor del marco temporal del gráfico actual y su descripción

ENUM_TIMEFRAMES period = Period();

string timeframe = StringSubstr(EnumToString(period), 7);



//--- mostramos los datos obtenidos en el diario de registro

PrintFormat("Current chart timeframe: %s

Timeframe value: %s (%d)",

timeframe, EnumToString(period), period);

/*

resultado:

Current chart timeframe: H4

Timeframe value: PERIOD_H4 (16388)

*/

}

