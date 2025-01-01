DocumentaciónSecciones
Devuelve el período de tiempo del gráfico corriente.

ENUM_TIMEFRAMES  Period();

Valor devuelto

Contenido de la variable _Period en la que se almacena el valor del período de tiempo del gráfico corriente. Puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_TIMEFRAMES.

Observación

A diferencia de los asesores, indicadores y scripts, los servicios no están vinculados a un gráfico concreto. Por eso, para el servicio Period() retornará 0.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtenemos el valor del marco temporal del gráfico actual y su descripción
   ENUM_TIMEFRAMES period    = Period();
   string          timeframe = StringSubstr(EnumToString(period), 7);
   
//--- mostramos los datos obtenidos en el diario de registro
   PrintFormat("Current chart timeframe: %s\nTimeframe value: %s (%d)",
               timeframeEnumToString(period), period);
   /*
   resultado:
   Current chart timeframeH4
   Timeframe valuePERIOD_H4 (16388)
   */
  }

Véase también

