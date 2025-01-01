DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Administrar señales 

Administrar señales

Este grupo de funciones sirve para gestionar las señales comerciales. Estas funciones permiten lo siguiente:

  • obtener la información sobre las señales disponibles para el copiado,
  • ver o configurar los ajustes del copiado de las señales,
  • suscribirse a la señal o darse de baja usando las funciones del lenguaje MQL5.

Función

Acción

SignalBaseGetDouble

Devuelve el valor de la propiedad del tipo double para la señal seleccionada

SignalBaseGetInteger

Devuelve el valor de la propiedad del tipo integer para la señal seleccionada

SignalBaseGetString

Devuelve el valor de la propiedad del tipo string para la señal seleccionada

SignalBaseSelect

Selecciona la señal de la base de datos de las señales disponibles en el terminal

SignalBaseTotal

Devuelve el número total de señales disponibles en el terminal

SignalInfoGetDouble

Devuelve el valor de la propiedad del tipo double de los ajustes del copiado de la señal

SignalInfoGetInteger

Devuelve el valor de la propiedad del tipo integer de los ajustes del copiado de la señal

SignalInfoGetString

Devuelve el valor de la propiedad del tipo string de los ajustes del copiado de la señal

SignalInfoSetDouble

Establece el valor de la propiedad del tipo double en los ajustes del copiado de la señal

SignalInfoSetInteger

Establece el valor de la propiedad del tipo integer en los ajustes del copiado de la señal

SignalSubscribe

Realiza la suscripción al copiado de la señal

SignalUnsubscribe

Da de baja la suscripción al copiado de la señal

 