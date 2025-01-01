- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
Administrar señales
Este grupo de funciones sirve para gestionar las señales comerciales. Estas funciones permiten lo siguiente:
- obtener la información sobre las señales disponibles para el copiado,
- ver o configurar los ajustes del copiado de las señales,
- suscribirse a la señal o darse de baja usando las funciones del lenguaje MQL5.
|
Función
|
Acción
|
Devuelve el valor de la propiedad del tipo double para la señal seleccionada
|
Devuelve el valor de la propiedad del tipo integer para la señal seleccionada
|
Devuelve el valor de la propiedad del tipo string para la señal seleccionada
|
Selecciona la señal de la base de datos de las señales disponibles en el terminal
|
Devuelve el número total de señales disponibles en el terminal
|
Devuelve el valor de la propiedad del tipo double de los ajustes del copiado de la señal
|
Devuelve el valor de la propiedad del tipo integer de los ajustes del copiado de la señal
|
Devuelve el valor de la propiedad del tipo string de los ajustes del copiado de la señal
|
Establece el valor de la propiedad del tipo double en los ajustes del copiado de la señal
|
Establece el valor de la propiedad del tipo integer en los ajustes del copiado de la señal
|
Realiza la suscripción al copiado de la señal
|
Da de baja la suscripción al copiado de la señal