- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
Importa a un recuadro los datos de un archivo.
long DatabaseImport(
Parámetros
database
[in] Manejador de base de datos recibido en DatabaseOpen().
table
[in] Nombre del recuadro al que se añadirán los datos del archivo.
filename
[in] Archivo CSV o archivo ZIP para leer los datos, el nombre puede contener subcarpetas y se establece con respecto a la carpeta MQL5\Files.
flags
[in] Combinación de banderas de la enumeración ENUM_DATABASE_IMPORT_FLAGS.
separator
[in] Separador de datos en el archivo CSV.
skip_rows
[in] Número de líneas iniciales que se deben omitir al leer los datos del archivo.
skip_comments
[in] Línea de símbolos para designar las líneas como comentarios. Si al inicio de la línea se encuentra cualquier símbolo de skip_comments, esta línea se considerará un comentario y no será importada.
Valor retornado
Retorna el número de líneas importadas, o -1, en caso de error. Para obtener el código del error, use GetLastError(), posibles respuestas:
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) — el nombre del recuadro no ha sido establecido (línea vacía o NULL);
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) — error interno en la base de datos;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - manejador no válido de la base de datos.
Observación
Si el recuadro con el nombre table no existe, será creado de forma automática. El nombre y el tipo de los campos en el recuadro creado serán reconocidos automáticamente usando como base los datos contenidos en el archivo.
Identificador
Descripción
DATABASE_IMPORT_HEADER
La primera línea contiene los nombres de los campos del recuadro
DATABASE_IMPORT_CRLF
Para el traslado de líneas, se considera CRLF (por defecto, LF)
DATABASE_IMPORT_APPEND
Añadir datos al final de un recuadro existente
DATABASE_IMPORT_QUOTED_STRINGS
Los valores de tipo string van entre comillas dobles
DATABASE_IMPORT_COMMON_FOLDER
El archivo está ubicado en la carpeta general de todos los terminales de cliente \Terminal\Common\File.
Ejemplo de lectura de un recuadro desde un archivo creado usando el código del ejemplo en DatabaseExport :
//+------------------------------------------------------------------+
Ver también