Vela actual para cerrar en x tiempo
Panel profesional para cerrar posiciones con 6 filtros inteligentes. Cierre todo, por tipo, por símbolo o por beneficio/pérdida. Visualización de pérdidas y ganancias en tiempo real. Perfecto para salidas de emergencia y gestión de riesgos. Incluye confirmaciones de seguridad.
Haga clic en la vela para ver el rango de su cuerpo, el rango alto bajo, el rango superior de la mecha y el valor inferior del rango de la mecha.
Este indicador aplica la "Teoría de los trimestres", un concepto de análisis técnico que divide el movimiento de los precios en cuatro trimestres en torno a un nivel base central. Está diseñado para trabajar con múltiples tipos de activos (divisas, acciones, materias primas, etc.) y proporciona niveles de trimestre visuales en el gráfico.
El indicador personalizado de MT5, denominado "wd.Multi_LineMA.mq5", está diseñado para ofrecer a los operadores información valiosa sobre los valores de las medias móviles desde un marco temporal superior (MTF Multi TimeFrame). Abarca características visuales adicionales para un análisis en profundidad, como la posibilidad de ver los recorridos para un número especificado de barras y una línea de precio horizontal MA dinámica.
Alertas en barra envolvente por debajo o por encima de los niveles rsi
un Simple Probador Visual de Estrategias / Entrenamiento Manual de Comercio usando Martingala.
Este indicador le permite definir una lista de comprobación para que compruebe y confirme manualmente su estrategia antes de entrar en una operación.
DeltaFusion Lite es la versión simplificada del indicador DeltaFusionPro para MT4. Calcula y muestra el Delta Acumulativo y el Delta Neto, dando a los operadores una visión clara de la presión de compra y venta dentro de cada vela. Mediante el análisis de la distribución del volumen entre la oferta y la demanda, ayuda a identificar los cambios de sentimiento del mercado, los posibles retrocesos y varios tipos de divergencias entre el precio y el volumen.
Una forma más sencilla de mostrar Heikin Ashi
Se trata de un sencillo indicador de canal de precios que permite al usuario personalizar los colores del periodo y de la línea. A menudo se utiliza en estrategias de ruptura de canal.
Dibujar un rectángulo en el gráfico para trazar cuadrículas personalizadas basadas en el valor de los puntos de entrada
Esta función me da los nombres abreviados de los plazos Ejemplo: "M1" en lugar de "PERIOD_M1"
Multisímbolo OnTick.
Una sofisticada herramienta que mide con precisión el ruido del mercado
El script es útil para inspeccionar la estructura de los modelos ONNX, proporcionando información sobre la entrada y la salida, sus nombres y sus propiedades. Resulta especialmente útil para depurar y comprender las características de los modelos ONNX utilizados en aplicaciones de aprendizaje automático.
En la representación gráfica, techanalysis representa la línea de tendencia a la derecha de las velas en la ruptura (en verde). Después de la ruptura, se supone el movimiento a lo largo de la línea roja.
Vela ZigZag es un indicador que cambia su pierna si un cambio de color vela
Este Script recoge todos los buffers de indicadores incorporados en MQL5 y los almacena en un archivo CSV para su análisis
Se trata de un indicador para mostrar el perfil de volumen en el gráfico, utilizando cálculos sencillos y una ejecución muy rápida.
Calcular la distancia coseno y la semejanza entre 2 vectores . La distancia coseno es 1-coseno_semejanza y la semejanza coseno es el producto punto de dos vectores por sus magnitudes multiplicadas.
Esta utilidad es un simple ejemplo para añadir sonido de alerta en la conexión / desconexión
Tillson T3 con cálculos EMA realizados sin tampones indicadores auxiliares.
El 'wd.Multi_ClockPrice lite!' es la versión lite de 'wd.Multi_ClockPrice', proporcionando una representación visual de la hora del servidor y los precios de oferta en el gráfico. Se sincroniza con el reloj del PC cada segundo, permitiendo actualizaciones sin problemas incluso cuando MT5 está fuera de línea. Se muestran los precios de oferta en tiempo real, satisfaciendo eficientemente la necesidad de información de precios. Coloca etiquetas informativas en la sub-ventana especificada, ajustando las posiciones según sea necesario.
Sincroniza todos los símbolos del gráfico con el símbolo del gráfico al que está vinculado el EA.
Este es un script para imprimir todas las operaciones abiertas y sus PnLs en un momento específico de la historia.
Un sencillo indicador basado en las Bandas de Bollinger que muestra sus fases de estrechamiento y ensanchamiento con colores rojo/verde.
Esta función realiza la lógica principal de apertura de una operación. Calcula el precio de apertura, los niveles de take profit y stop loss en base a la información del símbolo y los parámetros proporcionados por el usuario. Prepara una petición de operación (MqlTradeRequest) con la información necesaria, como símbolo, volumen, tipo de orden, desviación, comentario, número mágico, etc. Llama a la función OrderSend para enviar la petición de operación y obtener el resultado. Función SetTypeFillingBySymbol: Determina el tipo de ejecución de la orden (Fill o Kill, Immediate o Cancel, o Return) basándose en la política de ejecución del símbolo. Función GetMinTradeLevel: Calcula el nivel mínimo de operación basándose en el nivel de congelación y el nivel de paradas del símbolo. Ajusta el nivel mínimo para asegurarse de que está dentro de ciertos límites y devuelve el resultado.
El indicador se escribe a petición en el foro.
Estructura de los parámetros de entrada
Generador de claves Sec-WebSocket
El Asesor Experto trabaja con órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop según el tiempo especificado en sus parámetros de entrada.
Proporciona Bandas de Bollinger con el cálculo del ancho de banda del rango como la diferencia en pips entre las Bandas superior e inferior. La apariencia y el comportamiento de las Bandas de Bollinger pueden personalizarse ajustando el periodo, el desplazamiento, la desviación y el precio aplicado, junto con el color y el estilo de línea. La etiqueta 'información de rango/ancho de banda' puede colocarse en la Sub-ventana especificada, permitiendo personalizar las posiciones de la etiqueta. En general, este indicador ayuda a los operadores a visualizar la flexibilidad y volatilidad del mercado basándose en el ancho de las Bandas de Bollinger.
El Asesor Experto más simple que analiza el movimiento del precio en un número determinado de barras y abre una posición correspondiente.
MULTI TF Confluencia Índice Stoch+RSI+MACD
Este es un indicador para calcular 14 tipos de medias móviles basadas en el precio de cierre.
Biblioteca para el control de las sesiones de negociación. Al inicio cuenta el tiempo de las sesiones de negociación para los 7 días de la semana (los sábados y domingos puede haber negociación de criptomonedas), hasta 10 sesiones por día. Luego en OnTick() puede hacer chequeos, y si un tick llegó fuera de la sesión de negociación, puede salir de su procesamiento.
El concepto Candlestick Fitness se utiliza en la codificación de Algos HFT basados en algoritmos de optimización de poblaciones.
Este Screener fue creado para simplificar el proceso de búsqueda de activos que cotizan a precios reducidos. El uso inicial puede tardar un poco más debido al proceso de carga de datos para todos los instrumentos seleccionados. La herramienta puede escanear todos los activos disponibles del broker o limitarse a clases de activos específicas.
Muestre la ganancia y la pérdida de velas en porcentaje.