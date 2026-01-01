Candle Time Count Down Vela actual para cerrar en x tiempo

Professional Close All Positions Panel Panel profesional para cerrar posiciones con 6 filtros inteligentes. Cierre todo, por tipo, por símbolo o por beneficio/pérdida. Visualización de pérdidas y ganancias en tiempo real. Perfecto para salidas de emergencia y gestión de riesgos. Incluye confirmaciones de seguridad.

Candlestick Body, High Low and Wick Range Haga clic en la vela para ver el rango de su cuerpo, el rango alto bajo, el rango superior de la mecha y el valor inferior del rango de la mecha.

Aklamavo Quarters Theory Este indicador aplica la "Teoría de los trimestres", un concepto de análisis técnico que divide el movimiento de los precios en cuatro trimestres en torno a un nivel base central. Está diseñado para trabajar con múltiples tipos de activos (divisas, acciones, materias primas, etc.) y proporciona niveles de trimestre visuales en el gráfico.

wd.Multi_LineMA El indicador personalizado de MT5, denominado "wd.Multi_LineMA.mq5", está diseñado para ofrecer a los operadores información valiosa sobre los valores de las medias móviles desde un marco temporal superior (MTF Multi TimeFrame). Abarca características visuales adicionales para un análisis en profundidad, como la posibilidad de ver los recorridos para un número especificado de barras y una línea de precio horizontal MA dinámica.

Engulfing bar with rsi Alertas en barra envolvente por debajo o por encima de los niveles rsi

Martingale Trade Simulator un Simple Probador Visual de Estrategias / Entrenamiento Manual de Comercio usando Martingala.

Strategy Checklist Este indicador le permite definir una lista de comprobación para que compruebe y confirme manualmente su estrategia antes de entrar en una operación.

DeltaFusionLite DeltaFusion Lite es la versión simplificada del indicador DeltaFusionPro para MT4. Calcula y muestra el Delta Acumulativo y el Delta Neto, dando a los operadores una visión clara de la presión de compra y venta dentro de cada vela. Mediante el análisis de la distribución del volumen entre la oferta y la demanda, ayuda a identificar los cambios de sentimiento del mercado, los posibles retrocesos y varios tipos de divergencias entre el precio y el volumen.

Heikin Ashi Lines Una forma más sencilla de mostrar Heikin Ashi

Canal de precios Se trata de un sencillo indicador de canal de precios que permite al usuario personalizar los colores del periodo y de la línea. A menudo se utiliza en estrategias de ruptura de canal.

Candle Grids Dibujar un rectángulo en el gráfico para trazar cuadrículas personalizadas basadas en el valor de los puntos de entrada

Plazo para abreviar Esta función me da los nombres abreviados de los plazos Ejemplo: "M1" en lugar de "PERIOD_M1"

OnTickMulti Multisímbolo OnTick.

Price Density - Market Noise Index Una sofisticada herramienta que mide con precisión el ruido del mercado

Input and output of onnx model El script es útil para inspeccionar la estructura de los modelos ONNX, proporcionando información sobre la entrada y la salida, sus nombres y sus propiedades. Resulta especialmente útil para depurar y comprender las características de los modelos ONNX utilizados en aplicaciones de aprendizaje automático.

Mi En la representación gráfica, techanalysis representa la línea de tendencia a la derecha de las velas en la ruptura (en verde). Después de la ruptura, se supone el movimiento a lo largo de la línea roja.

Candle ZigZag Vela ZigZag es un indicador que cambia su pierna si un cambio de color vela

COLLECT ALL INDICATORS DATA Este Script recoge todos los buffers de indicadores incorporados en MQL5 y los almacena en un archivo CSV para su análisis