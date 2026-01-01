CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Acceda a CodeBase desde el terminal MetaTrader 5
¿No ha encontrado el código necesario? Deje su pedido en la sección Trabajo
Cómo escribir un Asesor Experto o un Indicador

Librería de códigos fuente en los lenguajes MQL4 y MQL5

icon

¿No sabe con qué empezar a estudiar el lenguaje de programación MQL5 o MQL4? Aquí encontrará una gran cantidad de programas para el terminal de cliente MetaTrader. Descargue y estudie los ejemplos publicados, escriba sus indicadores y Asesores Expertos. Sus trabajos publicados en la mayor librería de códigos en MQL5 y MQL4 estarán disponibles desde cualquier terminal MetaTrader y editor MetaEditor.

¡Sus ejemplos en MQL5 MQL4 correrán por todo el mundo y centenares de miles de operadores se enterarán de Usted!

Añadir código
Candle Time Count Down

Vela actual para cerrar en x tiempo

Professional Close All Positions Panel

Panel profesional para cerrar posiciones con 6 filtros inteligentes. Cierre todo, por tipo, por símbolo o por beneficio/pérdida. Visualización de pérdidas y ganancias en tiempo real. Perfecto para salidas de emergencia y gestión de riesgos. Incluye confirmaciones de seguridad.

Candlestick Body, High Low and Wick Range

Haga clic en la vela para ver el rango de su cuerpo, el rango alto bajo, el rango superior de la mecha y el valor inferior del rango de la mecha.

Aklamavo Quarters Theory

Este indicador aplica la "Teoría de los trimestres", un concepto de análisis técnico que divide el movimiento de los precios en cuatro trimestres en torno a un nivel base central. Está diseñado para trabajar con múltiples tipos de activos (divisas, acciones, materias primas, etc.) y proporciona niveles de trimestre visuales en el gráfico.

wd.Multi_LineMA

El indicador personalizado de MT5, denominado "wd.Multi_LineMA.mq5", está diseñado para ofrecer a los operadores información valiosa sobre los valores de las medias móviles desde un marco temporal superior (MTF Multi TimeFrame). Abarca características visuales adicionales para un análisis en profundidad, como la posibilidad de ver los recorridos para un número especificado de barras y una línea de precio horizontal MA dinámica.

Engulfing bar with rsi

Alertas en barra envolvente por debajo o por encima de los niveles rsi

Martingale Trade Simulator

un Simple Probador Visual de Estrategias / Entrenamiento Manual de Comercio usando Martingala.

Strategy Checklist

Este indicador le permite definir una lista de comprobación para que compruebe y confirme manualmente su estrategia antes de entrar en una operación.

DeltaFusionLite

DeltaFusion Lite es la versión simplificada del indicador DeltaFusionPro para MT4. Calcula y muestra el Delta Acumulativo y el Delta Neto, dando a los operadores una visión clara de la presión de compra y venta dentro de cada vela. Mediante el análisis de la distribución del volumen entre la oferta y la demanda, ayuda a identificar los cambios de sentimiento del mercado, los posibles retrocesos y varios tipos de divergencias entre el precio y el volumen.

Heikin Ashi Lines

Una forma más sencilla de mostrar Heikin Ashi

Canal de precios

Se trata de un sencillo indicador de canal de precios que permite al usuario personalizar los colores del periodo y de la línea. A menudo se utiliza en estrategias de ruptura de canal.

Candle Grids

Dibujar un rectángulo en el gráfico para trazar cuadrículas personalizadas basadas en el valor de los puntos de entrada

Plazo para abreviar

Esta función me da los nombres abreviados de los plazos Ejemplo: "M1" en lugar de "PERIOD_M1"

OnTickMulti

Multisímbolo OnTick.

Price Density - Market Noise Index

Una sofisticada herramienta que mide con precisión el ruido del mercado

Input and output of onnx model

El script es útil para inspeccionar la estructura de los modelos ONNX, proporcionando información sobre la entrada y la salida, sus nombres y sus propiedades. Resulta especialmente útil para depurar y comprender las características de los modelos ONNX utilizados en aplicaciones de aprendizaje automático.

Mi

En la representación gráfica, techanalysis representa la línea de tendencia a la derecha de las velas en la ruptura (en verde). Después de la ruptura, se supone el movimiento a lo largo de la línea roja.

Candle ZigZag

Vela ZigZag es un indicador que cambia su pierna si un cambio de color vela

COLLECT ALL INDICATORS DATA

Este Script recoge todos los buffers de indicadores incorporados en MQL5 y los almacena en un archivo CSV para su análisis

Volume Profile

Se trata de un indicador para mostrar el perfil de volumen en el gráfico, utilizando cálculos sencillos y una ejecución muy rápida.

Cosine distance and cosine similarity

Calcular la distancia coseno y la semejanza entre 2 vectores . La distancia coseno es 1-coseno_semejanza y la semejanza coseno es el producto punto de dos vectores por sus magnitudes multiplicadas.

Connect Disconnect Sound Alert

Esta utilidad es un simple ejemplo para añadir sonido de alerta en la conexión / desconexión

Tillson T3

Tillson T3 con cálculos EMA realizados sin tampones indicadores auxiliares.

wd.Multi_ClockPrice lite!

El 'wd.Multi_ClockPrice lite!' es la versión lite de 'wd.Multi_ClockPrice', proporcionando una representación visual de la hora del servidor y los precios de oferta en el gráfico. Se sincroniza con el reloj del PC cada segundo, permitiendo actualizaciones sin problemas incluso cuando MT5 está fuera de línea. Se muestran los precios de oferta en tiempo real, satisfaciendo eficientemente la necesidad de información de precios. Coloca etiquetas informativas en la sub-ventana especificada, ajustando las posiciones según sea necesario.

SymbolSyncEA

Sincroniza todos los símbolos del gráfico con el símbolo del gráfico al que está vinculado el EA.

Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history

Este es un script para imprimir todas las operaciones abiertas y sus PnLs en un momento específico de la historia.

Bandas de Bollinger coloreadas que indican las fases de estrechamiento y ensanchamiento

Un sencillo indicador basado en las Bandas de Bollinger que muestra sus fases de estrechamiento y ensanchamiento con colores rojo/verde.

Open Trade

Esta función realiza la lógica principal de apertura de una operación. Calcula el precio de apertura, los niveles de take profit y stop loss en base a la información del símbolo y los parámetros proporcionados por el usuario. Prepara una petición de operación (MqlTradeRequest) con la información necesaria, como símbolo, volumen, tipo de orden, desviación, comentario, número mágico, etc. Llama a la función OrderSend para enviar la petición de operación y obtener el resultado. Función SetTypeFillingBySymbol: Determina el tipo de ejecución de la orden (Fill o Kill, Immediate o Cancel, o Return) basándose en la política de ejecución del símbolo. Función GetMinTradeLevel: Calcula el nivel mínimo de operación basándose en el nivel de congelación y el nivel de paradas del símbolo. Ajusta el nivel mínimo para asegurarse de que está dentro de ciertos límites y devuelve el resultado.

Visualización del precio MA

El indicador se escribe a petición en el foro.

Estructura_de_entrada

Estructura de los parámetros de entrada

Sec-WebSocket-Key Generator

Generador de claves Sec-WebSocket

Simple_Pending_Orders_Time

El Asesor Experto trabaja con órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop según el tiempo especificado en sus parámetros de entrada.

wd.Range_BB

Proporciona Bandas de Bollinger con el cálculo del ancho de banda del rango como la diferencia en pips entre las Bandas superior e inferior. La apariencia y el comportamiento de las Bandas de Bollinger pueden personalizarse ajustando el periodo, el desplazamiento, la desviación y el precio aplicado, junto con el color y el estilo de línea. La etiqueta 'información de rango/ancho de banda' puede colocarse en la Sub-ventana especificada, permitiendo personalizar las posiciones de la etiqueta. En general, este indicador ayuda a los operadores a visualizar la flexibilidad y volatilidad del mercado basándose en el ancho de las Bandas de Bollinger.

Simple_Price_EA

El Asesor Experto más simple que analiza el movimiento del precio en un número determinado de barras y abre una posición correspondiente.

Confluence Index Stoch+RSI+MACD

MULTI TF Confluencia Índice Stoch+RSI+MACD

Moving Averages-14 different types

Este es un indicador para calcular 14 tipos de medias móviles basadas en el precio de cierre.

Control_Trade_Sessions

Biblioteca para el control de las sesiones de negociación. Al inicio cuenta el tiempo de las sesiones de negociación para los 7 días de la semana (los sábados y domingos puede haber negociación de criptomonedas), hasta 10 sesiones por día. Luego en OnTick() puede hacer chequeos, y si un tick llegó fuera de la sesión de negociación, puede salir de su procesamiento.

Candle Fitness

El concepto Candlestick Fitness se utiliza en la codificación de Algos HFT basados en algoritmos de optimización de poblaciones.

Filtro PHSB

Este Screener fue creado para simplificar el proceso de búsqueda de activos que cotizan a precios reducidos. El uso inicial puede tardar un poco más debido al proceso de carga de datos para todos los instrumentos seleccionados. La herramienta puede escanear todos los activos disponibles del broker o limitarse a clases de activos específicas.

Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5

Muestre la ganancia y la pérdida de velas en porcentaje.

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172