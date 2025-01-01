ObjectName

Devuelve el nombre del objeto correspondiente en el gráfico especificado (subventana del gráfico especificada) del tipo especificado.

string ObjectName(

long chart_id,

int pos,

int sub_window=-1,

int type=-1

);

Parámetros

chart_id

[in] Identificador del gráfico. 0 significa el gráfico actual.

pos

[in] Número ordinal del objeto de acuerdo con el filtro especificado según el número de subventana y tipo.

nwin=-1

[in] Número de subventana del gráfico. 0 significa la ventana principal, -1 significa todas las subventanas del gráfico, incluyendo la ventana principal.

type=-1

[in] Tipo del objeto. Su valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_OBJECT. -1 significa todos los tipos.

Valor devuelto

Nombre del objeto en caso del éxito.

Nota

La función usa una llamada sincrónica, esto significa que la función espera a la ejecución de todos los comandos que han sido ubicados en la cola del gráfico antes de su llamada, y por eso puede consumir un tiempo considerable. Hay que tener esta circunstancia en cuenta al trabajar con multitud de objetos en el gráfico.

Al renombrar un objeto gráfico, se generan al mismo tiempo dos eventos que pueden ser procesados en el Asesor Experto o el indicador usando la función OnChartEvent():

evento de eliminación del objeto con el nombre anterior;

evento de creación del objeto gráfico con el nombre nuevo.

Ejemplo: