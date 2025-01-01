Programas MQL5

Para que el programa mql5 pueda funcionar, tiene que estar compilado (botón "Compilar" o tecla F7). La compilación debe pasar sin errores(se admiten advertencias que hace falta analizar). Durante este proceso hay que crear un archivo ejecutable con el mismo nombre y la extensión EX5 en el directorio correspondiente, terminal_dir\MQL5\Experts, terminal_dir\MQL5\indicators o terminal_dir\MQL5\scripts. Precisamente este archivo puede ser ejecutado.

Las particularidades de funcionamiento de los programas mql5 se describen en los siguientes apartados:

Los Asesores Expertos, indicadores personalizados y scripts se adjuntan a uno de los gráficos abiertos arrastrándolos con el ratón desde la ventana "Navegador" del terminal de cliente hasta el gráfico correspondiente (tecnología Drag'n'Drop). Los programas mql5 pueden trabajar sólo con el terminal de cliente que esté en funcionamiento.

Para que el Asesor Experto deje de trabajar, hay que eliminarlo del gráfico seleccionando "Asesores Expertos - Eliminar" del menú contextual de gráfico. Además, el estado del botón "Activar/desactivar Asesores Expertos" también influye en el funcionamiento de Asesor.

Para que el indicador de usuario deje de trabajar, hay que eliminarlo del gráfico.

Los indicadores personalizados y Asesores Expertos están operativos hasta que no sean eliminados explícitamente del gráfico; la información sobre los Asesores Expertos e indicadores de usuario adjuntos se guarda entre los inicios del terminal de cliente.

Los scripts se ejecutan sólo una vez y se eliminan automáticamente al terminar su trabajo o después de que el estado del gráfico corriente haya sido cerrado o cambiado, o después del fin de funcionamiento del terminal de cliente. Durante el reinicio del terminal de cliente los scripts no se inician porque la información sobre ellos no se guarda.

Como máximo un Asesor Experto, un script y el número ilimitado de indicadores pueden estar operativos en un gráfico.

Para su trabajo, los servicios no requieren vinculación alguna al gráfico, y han sido pensados para ejecutar funciones auxiliares. Por ejemplo, en el servicio se puede crear un símbolo personalizado, abrir el gráfico del símbolo creado, obtener después los datos para él en un ciclo infinito con la ayuda de funciones de red y actualizar ininterrumpidamente.