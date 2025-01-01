- MathAbs
MathMin
La función devuelve el valor mínimo de dos valores numéricos.
double MathMin(
Parámetros
value1
[in] Primer valor numérico.
value2
[in] Segundo valor numérico.
Valor devuelto
El número más pequeño de los dos.
Nota
En vez de la función MathMin() se puede usar la función fmin(). Las funciones fmax(), fmin(), MathMax(), MathMin() pueden trabajar con tipos enteros sin conversión al tipo double.
Si los parámetros de diferentes tipos se pasan a la función, el parámetro del tipo menor automáticamente se convierte al tipo mayor. El tipo de valor devuelto corresponde al tipo mayor.
Si se pasan los datos del mismo tipo, no se realiza ninguna conversión.
Ejemplo:
//--- input parameters