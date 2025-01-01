//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- obtenemos el código de motivo de desinicialización en la variable de motivo

int reason=UninitializeReason();

//--- creamos una línea de mensaje con el motivo de la desinicialización y enviamos el mensaje al diario de registro

string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__, reason, UninitializeReasonDescription(reason));

Print(message);

//--- con éxito

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- creamos una línea de mensaje con el código de motivo de desinicialización de la variable de motivo formal y enviamos el mensaje al diario de registro

string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__, reason, UninitializeReasonDescription(reason));

Print(message);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna la descripción del motivo de desinicialización |

//+------------------------------------------------------------------+

string UninitializeReasonDescription(const int reason)

{

switch(reason)

{

//--- el experto ha detenido su funcionamiento llamando a la función ExpertRemove()

case REASON_PROGRAM :

return("Expert Advisor terminated its operation by calling the ExpertRemove() function");

//--- programa eliminado del gráfico

case REASON_REMOVE :

return("Program has been deleted from the chart");

//--- programa recompilado

case REASON_RECOMPILE :

return("Program has been recompiled");

//--- el símbolo o periodo del gráfico ha sido modificado

case REASON_CHARTCHANGE :

return("Symbol or chart period has been changed");

//--- el gráfico ha sido cerrado

case REASON_CHARTCLOSE :

return("Chart has been closed");

//--- los parámetros de entrada han sido modificados por el usuario

case REASON_PARAMETERS :

return("Input parameters have been changed by a user");

//--- se ha activizado otra cuenta, o bien ha tenido lugar la reconexión al servidor comercial como consecuencia del cambio de ajustes de la cuenta

case REASON_ACCOUNT :

return("Another account has been activated or reconnection to the trade server has occurred due to changes in the account settings");

//--- se ha aplicado otra plantilla del gráfico

case REASON_TEMPLATE :

return("A new template has been applied");

//--- señal de que el manejador OnInit() ha retornado un valor distinto a cero

case REASON_INITFAILED :

return("This value means that OnInit() handler has returned a nonzero value");

//--- el terminal se ha cerrado

case REASON_CLOSE :

return("Terminal has been closed");

}



//--- motivo de desinicialización desconocido

return("Unknown reason");

}