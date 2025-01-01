DXShaderCreate

Crea un sombreador del tipo indicado.

int DXShaderCreate(

int context,

ENUM_DX_SHADER_TYPE shader_type,

const string source,

const string entry_point,

string& compile_error

);

Parámetros

context

[in] Manejador del contexto gráfico creado en DXContextCreate().

shader_type

[out] Valor de la enumeración ENUM_DX_SHADER_TYPE.

source

[in] Código fuente del sombreador escrito en HLSL 5.

entry_point

[in] Punto de entrada — nombre de la función en el código fuente.

compile_error

[in] Línea para obtener los errores de compilación.

Valor retornado

Manejador para el sombreador o INVALID_HANDLE en el caso de error. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().

Observación

Un manejador creado que ya no vaya a usarse más, deberá ser explícitamente liberado con la ayuda de la función DXRelease().

ENUM_DX_SHADER_TYPE