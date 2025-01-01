- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXShaderCreate
Crea un sombreador del tipo indicado.
|
int DXShaderCreate(
Parámetros
context
[in] Manejador del contexto gráfico creado en DXContextCreate().
shader_type
[out] Valor de la enumeración ENUM_DX_SHADER_TYPE.
source
[in] Código fuente del sombreador escrito en HLSL 5.
entry_point
[in] Punto de entrada — nombre de la función en el código fuente.
compile_error
[in] Línea para obtener los errores de compilación.
Valor retornado
Manejador para el sombreador o INVALID_HANDLE en el caso de error. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().
Observación
Un manejador creado que ya no vaya a usarse más, deberá ser explícitamente liberado con la ayuda de la función DXRelease().
|
Identificador
|
Valor
|
Descripción
|
DX_SHADER_VERTEX
|
0
|
Sombreador de vértices
|
DX_SHADER_GEOMETRY
|
1
|
Sombreador geométrico
|
DX_SHADER_PIXEL
|
2
|
Sombreador de píxeles