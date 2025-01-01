DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Trabajo con DirectXDXShaderCreate 

DXShaderCreate

Crea un sombreador del tipo indicado.

int  DXShaderCreate(
   int                  context,          // manejador para el contexto gráfico   
   ENUM_DX_SHADER_TYPE  shader_type,      // tipo de sombreado 
   const string         source,           // código fuente del sombreador
   const string         entry_point,      // punto de entrada
   string&              compile_error     // línea para obtener los mensajes del compilador
   );

Parámetros

context

[in]  Manejador del contexto gráfico creado en DXContextCreate().

shader_type

[out]  Valor de la enumeración ENUM_DX_SHADER_TYPE.

source

[in]  Código fuente del sombreador escrito en HLSL 5.

entry_point

[in]  Punto de entrada — nombre de la función en el código fuente.

compile_error

[in]  Línea para obtener los errores de compilación.

Valor retornado

Manejador para el sombreador o INVALID_HANDLE en el caso de error. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().

Observación

Un manejador creado que ya no vaya a usarse más, deberá ser explícitamente liberado con la ayuda de la función DXRelease().

ENUM_DX_SHADER_TYPE

Identificador

Valor

Descripción

DX_SHADER_VERTEX

0

Sombreador de vértices

DX_SHADER_GEOMETRY

1

Sombreador geométrico

DX_SHADER_PIXEL

2

Sombreador de píxeles