PositionSelect
Elige una posición abierta para trabajar posteriormente con ella. Retorna true en caso de que la función se ejecute con éxito. Retorna false en caso de que la función no se ejecute con éxito. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().
bool PositionSelect(
Parámetros
symbol
[in] Nombre del instrumento financiero.
Valor devuelto
Valor del tipo bool.
Observación
En el registro de posiciones con "compensación" (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING y ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) de cada símbolo en cualquier momento solo puede abrirse una posición, que es el resultado de una o más operaciones. Es mejor no confundir las posiciones con las órdenes pendientes en activo, que también se muestran en la pestaña "Trading" en el panel "Herramientas".
En el caso de que las posiciones se representen independientemente (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), de cada símbolo pueden abrirse a la vez varias posiciones. En este caso, PositionSelect seleccionará la posición con el ticket menor.
La función PositionSelect() copia los datos sobre la posición en el entorno programático, y las siguientes llamadas de PositionGetDouble(), PositionGetInteger() y PositionGetString() retornarán los valores copiados anteriormente. Esto significa que la propia posición podría no existir ya (o haber modificado su volumen, dirección, etc.), pero sus datos podrían ser obtenidos todavía. Para obtener de forma garantizada datos recientes sobre una posición, se recomienda llamar a la función PositionSelect() justo antes de solicitarlos.
Ejemplo:
#define SYMBOL_NAME "EURUSD"
Véase también
PositionGetSymbol(), PositionsTotal(), Propiedades de las posiciones