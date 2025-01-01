- SymbolsTotal
MarketBookGet
Devuelve un array de estructuras del tipo MqlBookInfo que contiene datos de la profundidad de mercado de un símbolo especificado.
bool MarketBookGet(
Parámetros
symbol
[in] Nombre del símbolo.
book[]
[out] Referencia a un array del historial de profundidad de mercado. El array puede ser previamente distribuido para una cantidad suficiente de apuntes. Si un array dinámico no ha sido previamente distribuido en la memoria operativa,el terminal de cliente lo distribuirá por sí mismo.
Valor devuelto
Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.
Nota
La profundidad de mercado debe ser abierta previamente por la función MarketBookAdd().
Ejemplo:
MqlBookInfo priceArray[];
Véase también