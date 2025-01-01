DocumentaciónSecciones
Devuelve un array de estructuras del tipo MqlBookInfo que contiene datos de la profundidad de mercado de un símbolo especificado.

bool  MarketBookGet(
   string        symbol,     // símbolo
   MqlBookInfo&  book[]      // referencia a un array
   );

Parámetros

symbol

[in]  Nombre del símbolo.

book[]

[out]  Referencia a un array del historial de profundidad de mercado. El array puede ser previamente distribuido para una cantidad suficiente de apuntes. Si un array dinámico no ha sido previamente distribuido en la memoria operativa,el terminal de cliente lo distribuirá por sí mismo.

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.

Nota

La profundidad de mercado debe ser abierta previamente por la función MarketBookAdd().

Ejemplo:

   MqlBookInfo priceArray[];
   bool getBook=MarketBookGet(NULL,priceArray);
   if(getBook)
     {
      int size=ArraySize(priceArray);
      Print("MarketBookInfo para ",Symbol());
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         Print(i+":",priceArray[i].price
               +"    Volume = "+priceArray[i].volume,
               " type = ",priceArray[i].type);
        }
     }
   else
     {
      Print("No se ha podido obtener el contenido de la profundidad de mercado para el símbolo ",Symbol());
     }

