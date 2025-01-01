DocumentaciónSecciones
Proporciona la apertura de profundidad de mercado (Depth Market) para un símbolo indicado, además se encarga de la suscripción a las notificaciones acerca del cambio de esta profundidad de mercado.

bool  MarketBookAdd(
   string  symbol      // símbolo
   );

Parámetros

symbol

[in]  Nombre del símbolo cuya profundidad de mercado va a ser usada en el  Asesor Experto o script.

Valor devuelto

Devuelve valor true en caso de apertura con éxito, de lo contrario devuelve false.

Nota

Normalmente, esta función debe invocarse desde la función OnInit() o en el constructor de clase. Para procesar las notificaciones que llegan en el programa de Asesor Experto tiene que haber la función void OnBookEvent(string& symbol).

Ejemplo:

#define   SYMBOL_NAME   "GBPUSD"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- abrimos la profundidad de mercado del símbolo SYMBOL_NAME
   if(!MarketBookAdd(SYMBOL_NAME))
     {
      PrintFormat("MarketBookAdd(%s) failed. Error "SYMBOL_NAMEGetLastError());
      return;
     }
 
//--- mostramos un mensaje en el diario de registro sobre la apertura exitosa de la profundidad de mercado.
   PrintFormat("The MarketBook for the '%s' symbol was successfully opened and a subscription to change it was received"SYMBOL_NAME);
   
//--- esperamos 2 segundos
   Sleep(2000);
   
//--- al finalizar, nos desuscribimos de la profundidad de mercado abierta
   ResetLastError();
   if(MarketBookRelease(SYMBOL_NAME))
      PrintFormat("MarketBook for the '%s' symbol was successfully closed"SYMBOL_NAME);
   else
      PrintFormat("Error %d occurred when closing MarketBook using the '%s' symbol"GetLastError(), SYMBOL_NAME);
      
   /*
   resultado:
   The MarketBook for the 'GBPUSDsymbol was successfully opened and a subscription to change it was received
   MarketBook for the 'GBPUSDsymbol was successfully closed
   */
  }

Véase también

Estructura de profundidad de mercado, Estructuras y clases