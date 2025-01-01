- SymbolsTotal
MarketBookAdd
Proporciona la apertura de profundidad de mercado (Depth Market) para un símbolo indicado, además se encarga de la suscripción a las notificaciones acerca del cambio de esta profundidad de mercado.
|
bool MarketBookAdd(
Parámetros
symbol
[in] Nombre del símbolo cuya profundidad de mercado va a ser usada en el Asesor Experto o script.
Valor devuelto
Devuelve valor true en caso de apertura con éxito, de lo contrario devuelve false.
Nota
Normalmente, esta función debe invocarse desde la función OnInit() o en el constructor de clase. Para procesar las notificaciones que llegan en el programa de Asesor Experto tiene que haber la función void OnBookEvent(string& symbol).
Ejemplo:
|
#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"
Véase también