|
#property description "Ejemplo de uso de la función CalendarValueLastByEvent"
#property description " para captar la salida del informe del evento Nonfarm Payrolls."
#property description "Para ello, es necesario obtener el identificador actual de cambio"
#property description " de la base de datos del Calendario. Y después obtener con este identificador"
#property description " solo los nuevos eventos a través de una solicitud en el temporizador"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- create timer
EventSetTimer(60);
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//--- destroy timer
EventKillTimer();
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Timer function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
{
//--- identificador de cambio de la base de datos del Calendario
static ulong calendar_change_id=0;
//--- señal del primer inicio
static bool first=true;
//--- identificador del evento
static ulong event_id=0;
//--- nombre del evento
static string event_name=NULL;
//--- matriz de valores de los eventos
MqlCalendarValue values[];
//--- inicializamos - obtenemos el calendar_change_id actual
if(first)
{
MqlCalendarEvent events[];
//--- código del país para los EE.UU. según el estándar ISO 3166-1 Alpha-2
string USA_code="US";
//--- obtenemos los eventos para los Estados Unidos
int events_count=CalendarEventByCountry(USA_code,events);
//--- posición del evento que necesitamos en la matriz events
int event_pos=-1;
//--- mostramos los eventos de los Estados Unidos en el Registro
if(events_count>0)
{
PrintFormat("%s: Eventos para los Estados Unidos: %d",__FUNCTION__,events_count);
for(int i=0;i<events_count;i++)
{
string event_name_low=events[i].name;
//--- convertimos el nombre del evento en registro menor
if(!StringToLower(event_name_low))
{
PrintFormat("StringToLower() ha retornado el error %d",GetLastError());
//--- salimos de la función de forma anticipada
return;
}
//--- buscando el evento "Nonfarm Payrolls"
if(StringFind(event_name_low,"nonfarm payrolls")!=-1)
{
//--- evento localizado, guardamos su id
event_id=events[i].id;
//--- registramos su nombre para el evento "Nonfarm Payrolls"
event_name=events[i].name;
//--- guardamos la posición de los eventos en la matriz events[]
event_pos=i;
//--- en realidad, en el Calendario existen varios eventos que contienen en su nombre "nonfarm payrolls", téngalo en cuenta
PrintFormat("Evento \"Nonfarm Payrolls\" localizado: event_id=%d event_name=%s",event_id,event_name);
//--- mire todos los eventos tras comentar más abajo el operador break, para comprender mejor este ejemplo
break;
}
}
//--- reducimos la lista, eliminamos los eventos después del evento "Nonfarm Payrolls"
ArrayRemove(events,event_pos+1);
//--- para que el estudio sea más cómodo, dejamos los 9 eventos antes de "Nonfarm Payrolls"
ArrayRemove(events,0,event_pos-9);
ArrayPrint(events);
}
else
{
PrintFormat("%s: CalendarEventByCountry(%s) ha retornado 0 eventos, código de error=%d",
USA_code,__FUNCTION__,GetLastError());
//--- el trabajo ha finalizado de forma errónea, vamos a intentarlo de nuevo en la siguiente llamada del temporizador
return;
}
//--- obtenemos para el evento indicado el identificador de cambio de la base de datos del Calendario
if(CalendarValueLastByEvent(event_id,calendar_change_id,values)>0)
{
//--- este bloque de código no puede ejecutarse en el primer inicio, pero lo registramos de todas formas
PrintFormat("%s: Se ha obtenido el identificador actual de la base de datos del Calendario: change_id=%d",
__FUNCTION__,calendar_change_id);
//--- mostramos la bandera y salimos hasta el siguiente evento del temporizador
first=false;
return;
}
else
{
//--- los datos no han sido obtenidos (esto es normal para el primer inicio), comprobamos si hay errores
int error_code=GetLastError();
if(error_code==0)
{
PrintFormat("%s: Se ha obtenido el identificador actual de la base de datos del Calendario: change_id=%d",
__FUNCTION__,calendar_change_id);
//--- mostramos la bandera y salimos hasta el siguiente evento del temporizador
first=false;
//--- ahora tenemos el valor calendar_change_id
return;
}
else
{
//--- y esto es realmente un error
PrintFormat("%s: No se ha logrado obtener los valores para el evento event_id=%d",__FUNCTION__,event_id);
PrintFormat("Código de error: %d",error_code);
//--- el trabajo ha finalizado de forma errónea, vamos a intentarlo de nuevo en la siguiente llamada del temporizador
return;
}
}
}
//--- tenemos el último valor conocido del identificador de cambio del Calendario (change_id)
ulong old_change_id=calendar_change_id;
//--- comprobamos si ha aparecido un valor nuevo del evento "Nonfarm Payrolls"
if(CalendarValueLastByEvent(event_id,calendar_change_id,values)>0)
{
PrintFormat("%s: Se han obtenido nuevos eventos para \"%s\": %d",
__FUNCTION__,event_name,ArraySize(values));
//--- mostramos en el Registro la información de la matriz values
ArrayPrint(values);
//--- mostramos en el Registro los valores del identificador anterior y el actual del Calendario
PrintFormat("%s: Anterior change_id=%d, nuevo change_id=%d",
__FUNCTION__,old_change_id,calendar_change_id);
/*
escriba aquí su propio código para procesar la publicación de los datos de "Nonfarm Payrolls"
*/
}
//---
}
/*
Resultado:
OnTimer: Eventos para los EE.UU.: 202
Evento "Nonfarm Payrolls" localizado: event_id=840030016 event_name=Nonfarm Payrolls
[id] [type] [sector] [frequency] [time_mode] [country_id] [unit] [importance] [multiplier] [digits] [source_url] [event_code] [name] [reserved]
[0] 840030007 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-yy" "CPI y/y" 0
[1] 840030008 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-ex-food-energy-yy" "Core CPI y/y" 0
[2] 840030009 1 4 2 0 840 0 1 0 3 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-nsa" "CPI n.s.a." 0
[3] 840030010 1 4 2 0 840 0 1 0 3 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-ex-food-energy" "Core CPI" 0
[4] 840030011 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "import-price-index-mm" "Import Price Index m/m" 0
[5] 840030012 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "import-price-index-yy" "Import Price Index y/y" 0
[6] 840030013 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "export-price-index-mm" "Export Price Index m/m" 0
[7] 840030014 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "export-price-index-yy" "Export Price Index y/y" 0
[8] 840030015 1 3 2 0 840 1 2 0 1 "https://www.bls.gov" "unemployment-rate" "Unemployment Rate" 0
[9] 840030016 1 3 2 0 840 4 3 1 0 "https://www.bls.gov" "nonfarm-payrolls" "Nonfarm Payrolls" 0
OnTimer: Se ha obtenido el identificador actual de la base de datos del Calendario: change_id=33986560
*/