#property description "Ejemplo de uso de la función CalendarValueLastByEvent"

#property description " para captar la salida del informe del evento Nonfarm Payrolls."

#property description "Para ello, es necesario obtener el identificador actual de cambio"

#property description " de la base de datos del Calendario. Y después obtener con este identificador"

#property description " solo los nuevos eventos a través de una solicitud en el temporizador"

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- create timer

EventSetTimer(60);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- destroy timer

EventKillTimer();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---



}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Timer function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTimer()

{

//--- identificador de cambio de la base de datos del Calendario

static ulong calendar_change_id=0;

//--- señal del primer inicio

static bool first=true;

//--- identificador del evento

static ulong event_id=0;

//--- nombre del evento

static string event_name=NULL;

//--- matriz de valores de los eventos

MqlCalendarValue values[];

//--- inicializamos - obtenemos el calendar_change_id actual

if(first)

{

MqlCalendarEvent events[];

//--- código del país para los EE.UU. según el estándar ISO 3166-1 Alpha-2

string USA_code="US";

//--- obtenemos los eventos para los Estados Unidos

int events_count=CalendarEventByCountry(USA_code,events);

//--- posición del evento que necesitamos en la matriz events

int event_pos=-1;

//--- mostramos los eventos de los Estados Unidos en el Registro

if(events_count>0)

{

PrintFormat("%s: Eventos para los Estados Unidos: %d",__FUNCTION__,events_count);

for(int i=0;i<events_count;i++)

{

string event_name_low=events[i].name;

//--- convertimos el nombre del evento en registro menor

if(!StringToLower(event_name_low))

{

PrintFormat("StringToLower() ha retornado el error %d",GetLastError());

//--- salimos de la función de forma anticipada

return;

}

//--- buscando el evento "Nonfarm Payrolls"

if(StringFind(event_name_low,"nonfarm payrolls")!=-1)

{

//--- evento localizado, guardamos su id

event_id=events[i].id;

//--- registramos su nombre para el evento "Nonfarm Payrolls"

event_name=events[i].name;

//--- guardamos la posición de los eventos en la matriz events[]

event_pos=i;

//--- en realidad, en el Calendario existen varios eventos que contienen en su nombre "nonfarm payrolls", téngalo en cuenta

PrintFormat("Evento \"Nonfarm Payrolls\" localizado: event_id=%d event_name=%s",event_id,event_name);

//--- mire todos los eventos tras comentar más abajo el operador break, para comprender mejor este ejemplo

break;

}

}

//--- reducimos la lista, eliminamos los eventos después del evento "Nonfarm Payrolls"

ArrayRemove(events,event_pos+1);

//--- para que el estudio sea más cómodo, dejamos los 9 eventos antes de "Nonfarm Payrolls"

ArrayRemove(events,0,event_pos-9);

ArrayPrint(events);

}

else

{

PrintFormat("%s: CalendarEventByCountry(%s) ha retornado 0 eventos, código de error=%d",

USA_code,__FUNCTION__,GetLastError());

//--- el trabajo ha finalizado de forma errónea, vamos a intentarlo de nuevo en la siguiente llamada del temporizador

return;

}



//--- obtenemos para el evento indicado el identificador de cambio de la base de datos del Calendario

if(CalendarValueLastByEvent(event_id,calendar_change_id,values)>0)

{

//--- este bloque de código no puede ejecutarse en el primer inicio, pero lo registramos de todas formas

PrintFormat("%s: Se ha obtenido el identificador actual de la base de datos del Calendario: change_id=%d",

__FUNCTION__,calendar_change_id);

//--- mostramos la bandera y salimos hasta el siguiente evento del temporizador

first=false;

return;

}

else

{

//--- los datos no han sido obtenidos (esto es normal para el primer inicio), comprobamos si hay errores

int error_code=GetLastError();

if(error_code==0)

{

PrintFormat("%s: Se ha obtenido el identificador actual de la base de datos del Calendario: change_id=%d",

__FUNCTION__,calendar_change_id);

//--- mostramos la bandera y salimos hasta el siguiente evento del temporizador

first=false;

//--- ahora tenemos el valor calendar_change_id

return;

}

else

{

//--- y esto es realmente un error

PrintFormat("%s: No se ha logrado obtener los valores para el evento event_id=%d",__FUNCTION__,event_id);

PrintFormat("Código de error: %d",error_code);

//--- el trabajo ha finalizado de forma errónea, vamos a intentarlo de nuevo en la siguiente llamada del temporizador

return;

}

}

}



//--- tenemos el último valor conocido del identificador de cambio del Calendario (change_id)

ulong old_change_id=calendar_change_id;

//--- comprobamos si ha aparecido un valor nuevo del evento "Nonfarm Payrolls"

if(CalendarValueLastByEvent(event_id,calendar_change_id,values)>0)

{

PrintFormat("%s: Se han obtenido nuevos eventos para \"%s\": %d",

__FUNCTION__,event_name,ArraySize(values));

//--- mostramos en el Registro la información de la matriz values

ArrayPrint(values);

//--- mostramos en el Registro los valores del identificador anterior y el actual del Calendario

PrintFormat("%s: Anterior change_id=%d, nuevo change_id=%d",

__FUNCTION__,old_change_id,calendar_change_id);

/*

escriba aquí su propio código para procesar la publicación de los datos de "Nonfarm Payrolls"

*/

}

//---

}

/*

Resultado:

OnTimer: Eventos para los EE.UU.: 202

Evento "Nonfarm Payrolls" localizado: event_id=840030016 event_name=Nonfarm Payrolls

[id] [type] [sector] [frequency] [time_mode] [country_id] [unit] [importance] [multiplier] [digits] [source_url] [event_code] [name] [reserved]

[0] 840030007 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-yy" "CPI y/y" 0

[1] 840030008 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-ex-food-energy-yy" "Core CPI y/y" 0

[2] 840030009 1 4 2 0 840 0 1 0 3 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-nsa" "CPI n.s.a." 0

[3] 840030010 1 4 2 0 840 0 1 0 3 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-ex-food-energy" "Core CPI" 0

[4] 840030011 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "import-price-index-mm" "Import Price Index m/m" 0

[5] 840030012 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "import-price-index-yy" "Import Price Index y/y" 0

[6] 840030013 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "export-price-index-mm" "Export Price Index m/m" 0

[7] 840030014 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "export-price-index-yy" "Export Price Index y/y" 0

[8] 840030015 1 3 2 0 840 1 2 0 1 "https://www.bls.gov" "unemployment-rate" "Unemployment Rate" 0

[9] 840030016 1 3 2 0 840 4 3 1 0 "https://www.bls.gov" "nonfarm-payrolls" "Nonfarm Payrolls" 0

OnTimer: Se ha obtenido el identificador actual de la base de datos del Calendario: change_id=33986560



*/