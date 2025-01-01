- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLGetInfoInteger
Devuelve el valor de una propiedad de números enteros para el objeto o dispositivo OpenCL.
|
long CLGetInfoInteger(
Parámetros
handle
[in] Manejador para el objeto OpenCL o el número del dispositivo OpenCL. La numeración de los dispositivos OpenCL se empieza desde cero
prop
[in] Tipo de la propiedad solicitada desde la enumeración ENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER cuyo valor hay que recibir.
Valor devuelto
Valor de la propiedad especificada en caso del éxito, o -1 en caso del error. Para obtener la información sobre el error, utilice la función GetLastError().
|
Identificador
|
Descripción
|
Tipo
|
CL_DEVICE_COUNT
|
El número de dispositivos con soporte de OpenCL. Para esta propiedad no hace falta indicar el primer parámetro, es decir, se puede pasar el valor cero para el parámetro handle.
|
int
|
CL_DEVICE_TYPE
|
Tipo del dispositivo
|
CL_DEVICE_VENDOR_ID
|
Identificador único del fabricante
|
uint
|
CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS
|
Número de tareas paralelas calculadas en el dispositivo OpenCL. Un grupo de trabajo se encarga de una tarea computacional. El valor mínimo es igual a 1
|
uint
|
CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENCY
|
Frecuencia máxima establecida del dispositivo en MHz.
|
uint
|
CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE
|
Tamaño de la memoria global del dispositivo en bytes
|
ulong
|
CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE
|
Tamaño de la memoria local de datos procesados (escenarios) en bytes
|
uint
|
CL_BUFFER_SIZE
|
Tamaño real del búfer OpenCL en bytes
|
ulong
|
CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE
|
Número total de grupos locales de trabajo disponibles para un dispositivo OpenCL
|
ulong
|
CL_KERNEL_WORK_GROUP_SIZE
|
Número total de grupos locales de trabajo disponibles para un programa OpenCL
|
ulong
|
CL_KERNEL_LOCAL_MEM_SIZE
|
Tamaño de la memoria local en bytes usada por un programa OpenCL para todas las tareas simultáneas en el grupo. Use CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE para obtener el máximo disponible
|
ulong
|
CL_KERNEL_PRIVATE_MEM_SIZE
|
Tamaño mínimo de la memoria privada en bytes usado por cada tarea en el núcleo del programa OpenCL
|
ulong
|
CL_LAST_ERROR
|
Valor del último error de OpenCL
|
int
La enumeración ENUM_CL_DEVICE_TYPE contiene los posibles tipos de dispositivos con el soporte de OpenCL. Puede obtener el tipo del dispositivo según su número o el handle del objeto OpenCL llamando a CLGetInfoInteger(handle_or_deviceN, CL_DEVICE_TYPE).
|
Identificador
|
Descripción
|
CL_DEVICE_ACCELERATOR
|
Acelerador especializado OpenCL (por ejemplo, IBM CELL Blade).
|
CL_DEVICE_CPU
|
Uso de la CPU del ordenador como un dispositivo OpenCL. La CPU puede tener uno o más núcleos de cómputo.
|
CL_DEVICE_GPU
|
Un dispositivo OpenCL a base de una tarjeta de vídeo.
|
CL_DEVICE_DEFAULT
|
Dispositivo OpenCL por defecto. Un dispositivo CL_DEVICE_TYPE_CUSTOM no puede ser el dispositivo predefinido.
|
CL_DEVICE_CUSTOM
|
Los aceleradores especializados que no soportan los programas en OpenCL C.
Ejemplo:
|
void OnStart()