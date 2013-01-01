#property description "El indicador muestra las velas del mayor período en el período actual."

//--- ajustes del indicador

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 16

#property indicator_plots 8

//---- plot 1

#property indicator_label1 "BearBody"

#property indicator_color1 clrSeaGreen,clrSeaGreen

//---- plot 2

#property indicator_label2 "BearBodyEnd"

#property indicator_color2 clrSeaGreen,clrSeaGreen

//---- plot 3

#property indicator_label3 "BearShadow"

#property indicator_color3 clrSalmon,clrSalmon

//---- plot 4

#property indicator_label4 "BearShadowEnd"

#property indicator_color4 clrSalmon,clrSalmon

//---- plot 5

#property indicator_label5 "BullBody"

#property indicator_color5 clrOlive,clrOlive

//---- plot 6

#property indicator_label6 "BullBodyEnd"

#property indicator_color6 clrOlive,clrOlive

//---- plot 7

#property indicator_label7 "BullShadow"

#property indicator_color7 clrSkyBlue,clrSkyBlue

//---- plot 8

#property indicator_label8 "BullShadowEnd"

#property indicator_color8 clrSkyBlue,clrSkyBlue

//--- constante predefinida

#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0

//--- parámetros de entrada

input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod=PERIOD_H4; // Período para el cálculo del indicador

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // Fecha de inicio del análisis

//--- búferes de indicadores para las velas bajistas

double ExtBearBodyFirst[];

double ExtBearBodySecond[];

double ExtBearBodyEndFirst[];

double ExtBearBodyEndSecond[];

double ExtBearShadowFirst[];

double ExtBearShadowSecond[];

double ExtBearShadowEndFirst[];

double ExtBearShadowEndSecond[];

//--- búferes de indicadores para las velas alcistas

double ExtBullBodyFirst[];

double ExtBullBodySecond[];

double ExtBullBodyEndFirst[];

double ExtBullBodyEndSecond[];

double ExtBullShadowFirst[];

double ExtBullShadowSecond[];

double ExtBullShadowEndFirst[];

double ExtBullShadowEndSecond[];

//--- variables globales

datetime ExtTimeBuff[]; // búfer de tiempo del período mayor

int ExtSize=0; // tamaño del búfer de tiempo

int ExtCount=0; // índice dentro del búfer de tiempo

int ExtStartPos=0; // posición inicial para el cálculo del indicador

bool ExtStartFlag=true; // bandera auxiliar para recibir la posición inicial

datetime ExtCurrentTime[1]; // última hora de formación de la barra desde el período mayor

datetime ExtLastTime; // última hora desde el período mayor para el que se ha hecho el cálculo

bool ExtBearFlag=true; // bandera para determinar el orden de escritura de datos en los búferes de indicadores bajistas

bool ExtBullFlag=true; // bandera para determinar el orden de escritura de datos en los búferes de indicadores alcistas

int ExtIndexMax=0; // índice del elemento máximo del array

int ExtIndexMin=0; // índice del elemento mínimo del array

int ExtDirectionFlag=0; // dirección de movimiento del precio para la vela actual

//--- espacio entre el precio de apertura y cierre de la vela para una correcta representación gráfica

const double ExtEmptyBodySize=0.2*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);

//+------------------------------------------------------------------+

//| Coloreado de la parte básica de la vela |

//+------------------------------------------------------------------+

void FillCandleMain(const double &open[],const double &close[],

const double &high[],const double &low[],

const int start,const int last,const int fill_index,

int &index_max,int &index_min)

{

//--- buscamos los índices del elemento máximo y del mínimo en los arrays

index_max=ArrayMaximum(high,ExtStartPos,last-start+1); // el máximo en High

index_min=ArrayMinimum(low,ExtStartPos,last-start+1); // el mínimo en Low

//--- determinamos el número de barras desde el período actual que vamos a colear

int count=fill_index-start+1;

//--- si el precio de cierre de la primera barra supera el precio de cierre de la última - vela bajista

if(open[start]>close[last])

{

//--- si hasta este momento la vela era bajista, entonces limpiamos los valores de los búferes de indicadores bajistas

if(ExtDirectionFlag!=-1)

ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,start,count);

//--- vela bajista

ExtDirectionFlag=-1;

//--- formamos la vela

FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,open[start],

close[last],high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBearFlag);

//--- salida de la función

return;

}

//--- si el precio de cierre de la primera barra es inferior al precio de cierre de la última - vela alcista

if(open[start]<close[last])

{

//--- si hasta este momento la vela era alcistas, entonces limpiamos los valores de los búferes de indicadores alcistas

if(ExtDirectionFlag!=1)

ClearCandle(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,start,count);

//--- vela alcista

ExtDirectionFlag=1;

//--- formamos la vela

FormCandleMain(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,close[last],

open[start],high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBullFlag);

//--- salida de la función

return;

}

//--- si se encuentra en esta parte de la función, el precio de apertura de la primera barra es igual al

//--- precio de cierre de la última barra; vamos a considerar esta vela bajista

//--- si hasta este momento la vela era bajista, entonces limpiamos los valores de los búferes de indicadores bajistas

if(ExtDirectionFlag!=-1)

ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,start,count);

//--- vela bajista

ExtDirectionFlag=-1;

//--- si los precios de cierre y de apertura son iguales, utilizamos el desplazamiento (shift) para una correcta visualización

if(high[index_max]!=low[index_min])

FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,open[start],

open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBearFlag);

else

FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,

open[start],open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],

high[index_max]-ExtEmptyBodySize,start,count,ExtBearFlag);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Coloreado de la punta de la vela |

//+------------------------------------------------------------------+

void FillCandleEnd(const double &open[],const double &close[],

const double &high[],const double &low[],

const int start,const int last,const int fill_index,

const int index_max,const int index_min)

{

//--- no dibujamos en caso de sólo una barra

if(last-start==0)

return;

//--- si el precio de cierre de la primera barra supera el precio de cierre de la última - vela bajista

if(open[start]>close[last])

{

//--- formamos la punta de la vela

FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,

open[start],close[last],high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBearFlag);

//--- salida de la función

return;

}

//--- si el precio de cierre de la primera barra es inferior al precio de cierre de la última - vela alcista

if(open[start]<close[last])

{

//--- formamos la punta de la vela

FormCandleEnd(ExtBullBodyEndFirst,ExtBullBodyEndSecond,ExtBullShadowEndFirst,ExtBullShadowEndSecond,

close[last],open[start],high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBullFlag);

//--- salida de la función

return;

}

//--- si se encuentra en esta parte de la función, el precio de apertura de la primera barra es igual al

//--- precio de cierre de la última barra; vamos a considerar esta vela bajista

//--- formamos la punta de la vela

if(high[index_max]!=low[index_min])

FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,open[start],

open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBearFlag);

else

FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,open[start],

open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],high[index_max]-ExtEmptyBodySize,fill_index,ExtBearFlag);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- chequeo del período de tiempo del indicador

if(!CheckPeriod((int)Period(),(int)InpPeriod))

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

//--- visualización de los precios en el primer plano

ChartSetInteger(0,CHART_FOREGROUND,0,1);

//--- enlace de los búferes de indicadores

SetIndexBuffer(0,ExtBearBodyFirst);

SetIndexBuffer(1,ExtBearBodySecond);

SetIndexBuffer(2,ExtBearBodyEndFirst);

SetIndexBuffer(3,ExtBearBodyEndSecond);

SetIndexBuffer(4,ExtBearShadowFirst);

SetIndexBuffer(5,ExtBearShadowSecond);

SetIndexBuffer(6,ExtBearShadowEndFirst);

SetIndexBuffer(7,ExtBearShadowEndSecond);

SetIndexBuffer(8,ExtBullBodyFirst);

SetIndexBuffer(9,ExtBullBodySecond);

SetIndexBuffer(10,ExtBullBodyEndFirst);

SetIndexBuffer(11,ExtBullBodyEndSecond);

SetIndexBuffer(12,ExtBullShadowFirst);

SetIndexBuffer(13,ExtBullShadowSecond);

SetIndexBuffer(14,ExtBullShadowEndFirst);

SetIndexBuffer(15,ExtBullShadowEndSecond);

//--- fijamos algunos valores de propiedades para construir el indicador

for(int i=0;i<8;i++)

{

PlotIndexSetInteger(i,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_FILLING); // tipo de construcción gráfica

PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_STYLE,STYLE_SOLID); // estilo de la línea

PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_WIDTH,1); // grosor de la línea

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- si todavía no hay barras calculadas,

if(prev_calculated==0)

{

//--- obtenemos la hora de aparición de las barras desde el período mayor

if(!GetTimeData())

return(0);

}

//--- establecemos la dirección directa para la indexación

ArraySetAsSeries(time,false);

ArraySetAsSeries(high,false);

ArraySetAsSeries(low,false);

ArraySetAsSeries(open,false);

ArraySetAsSeries(close,false);

//--- variable de inicio para el cálculo de las barras

int start=prev_calculated;

//--- si la barra se está formando, volvemos a calcular el valor del indicador sobre esta barra

if(start!=0 && start==rates_total)

start--;

//--- ciclo de cálculo de los valores del indicador

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

//--- llenamos los elementos "i" de los búferes de indicadores con valores vacíos

FillIndicatorBuffers(i);

//--- hacemos el cálculo para las barras a partir de la fecha InpDateStart

if(time[i]>=InpDateStart)

{

//--- definimos por primera vez la posición a partir de la cual empezamos a mostrar valores

if(ExtStartFlag)

{

//--- recordamos el número de la barra inicial

ExtStartPos=i;

//--- determinamos la primera fecha desde el período mayor que supera time[i]

while(time[i]>=ExtTimeBuff[ExtCount])

if(ExtCount<ExtSize-1)

ExtCount++;

//--- cambiamos el valor de la bandera para no volver a entrar en este bloque

ExtStartFlag=false;

}

//--- comprobamos si hay más elementos en el array

if(ExtCount<ExtSize)

{

//--- esperamos hasta que el valor de tiempo del período actual alcance el valor del período mayor

if(time[i]>=ExtTimeBuff[ExtCount])

{

//--- dibujamos la parte básica de la vela (sin colorear entre la última barra y la penúltima)

FillCandleMain(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-2,ExtIndexMax,ExtIndexMin);

//--- coloreamos la punta de la vela (área entre la última barra y la penúltima)

FillCandleEnd(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-1,ExtIndexMax,ExtIndexMin);

//--- movemos la posición inicial para dibujar la siguiente barra

ExtStartPos=i;

//--- aumentamos el contador del array

ExtCount++;

}

else

continue;

}

else

{

//--- anulamos los valores del error

ResetLastError();

//--- obtenemos la última fecha del período mayor

if(CopyTime(Symbol(),InpPeriod,0,1,ExtCurrentTime)==-1)

{

Print("Error del copiado de datos, código = ",GetLastError());

return(0);

}

//--- si nueva fecha es mayor, terminamos la formación de la vela

if(ExtCurrentTime[0]>ExtLastTime)

{

//--- limpiamos el área entre la última barra y la penúltima en los búferes de indicadores principales

ClearEndOfBodyMain(i-1);

//--- coloreamos esta área utilizando los búferes de indicadores auxiliares

FillCandleEnd(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-1,ExtIndexMax,ExtIndexMin);

//--- movemos la posición inicial para dibujar la siguiente barra

ExtStartPos=i;

//--- reseteamos la bandera de dirección del precio

ExtDirectionFlag=0;

//--- recordamos la última fecha nueva

ExtLastTime=ExtCurrentTime[0];

}

else

{

//--- formamos la vela

FillCandleMain(open,close,high,low,ExtStartPos,i,i,ExtIndexMax,ExtIndexMin);

}

}

}

}

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Prueba de la corrección del período del indicador introducido |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CheckPeriod(int current_period,int high_period)

{

//--- el período del indicador tiene que ser más grande que el período de tiempo (time frame) en el que se visualiza

if(current_period>=high_period)

{

Print("¡Error! ¡El valor del período del indicador tiene que superar al valor del período de tiempo actual!");

return(false);

}

//--- si el período del indicador es una semana o un mes, entonces el período es correcto

if(high_period>32768)

return(true);

//--- convertimos los valores de los períodos a los minutos

if(high_period>30)

high_period=(high_period-16384)*60;

if(current_period>30)

current_period=(current_period-16384)*60;

//--- el período del indicador debe de ser múltiple del período de tiempo en el que se visualiza

if(high_period%current_period!=0)

{

Print("¡Error! ¡El valor del período del indicador tiene que múltiple del valor del período de tiempo actual!");

return(false);

}

//--- el período del indicador tiene que superar al período de tiempo (time frame) en el que se visualiza 3 o más veces

if(high_period/current_period<3)

{

Print("¡Error! ¡El valor del período del indicador tiene que superar al valor del período de tiempo actual 3 o más veces!");

return(false);

}

período del indicador es correcto para el período de tiempo actual

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Recepción de datos de tiempo desde el período de tiempo mayor |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetTimeData(void)

{

//--- resetear el valor del error

ResetLastError();

//--- copiamos todos los datos para la hora actual

if(CopyTime(Symbol(),InpPeriod,InpDateStart,TimeCurrent(),ExtTimeBuff)==-1)

{

//--- obtenemos el código del error

int code=GetLastError();

//--- imprimimos el texto del error

PrintFormat("¡Error al copiar datos! %s",code==4401

? "¡El historial se sigue cargando!"

: "Código = "+IntegerToString(code));

//--- devolvemos false para volver a intentar cargar datos

return(false);

}

//--- obtenemos el tamaño del array

ExtSize=ArraySize(ExtTimeBuff);

//--- ponemos el índice del ciclo para el array igual a cero

ExtCount=0;

//--- ponemos la posición de la vela actual en este período de tiempo igual a cero

ExtStartPos=0;

ExtStartFlag=true;

//--- recordamos el último valor de tiempo desde el período de tiempo mayor

ExtLastTime=ExtTimeBuff[ExtSize-1];

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| La función forma la parte básica de la vela. Dependiendo del valor de|

//| la bandera, la función determina qué datos y en qué arrays deben |

//| escribirse para una visualización correcta. |

//+------------------------------------------------------------------+

void FormCandleMain(double &body_fst[],double &body_snd[],

double &shadow_fst[],double &shadow_snd[],

const double fst_value,const double snd_value,

const double fst_extremum,const double snd_extremum,

const int start,const int count,const bool flag)

{

//--- comprobamos el valor de la bandera

if(flag)

{

//--- formamos el cuerpo de la vela

FormMain(body_fst,body_snd,fst_value,snd_value,start,count);

//--- formamos la sombra de la vela

FormMain(shadow_fst,shadow_snd,fst_extremum,snd_extremum,start,count);

}

else

{

//--- formamos el cuerpo de la vela

FormMain(body_fst,body_snd,snd_value,fst_value,start,count);

//--- formamos la sombra de la vela

FormMain(shadow_fst,shadow_snd,snd_extremum,fst_extremum,start,count);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| La función forma la punta de la vela. Dependiendo del valor de la bandera, |

//| la función determina qué datos y en qué arrays deben |

//| escribirse para una visualización correcta. |

//+------------------------------------------------------------------+

void FormCandleEnd(double &body_fst[],double &body_snd[],

double &shadow_fst[],double &shadow_snd[],

const double fst_value,const double snd_value,

const double fst_extremum,const double snd_extremum,

const int end,bool &flag)

{

//--- comprobamos el valor de la bandera

if(flag)

{

//--- formamos el fin del cuerpo de la vela

FormEnd(body_fst,body_snd,fst_value,snd_value,end);

//--- formamos el fin de la sombra de la vela

FormEnd(shadow_fst,shadow_snd,fst_extremum,snd_extremum,end);

//--- cambiamos el valor de la bandera al opuesto

flag=false;

}

else

{

//--- formamos el fin del cuerpo de la vela

FormEnd(body_fst,body_snd,snd_value,fst_value,end);

//--- formamos el fin de la sombra de la vela

FormEnd(shadow_fst,shadow_snd,snd_extremum,fst_extremum,end);

//--- cambiamos el valor de la bandera al opuesto

flag=true;

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Limpiamos la punta de la vela (área entre la última barra y la penúltima |

//| barra) |

//+------------------------------------------------------------------+

void ClearEndOfBodyMain(const int ind)

{

ClearCandle(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,ind,1);

ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,ind,1);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Limpieza de la vela |

//+------------------------------------------------------------------+

void ClearCandle(double &body_fst[],double &body_snd[],double &shadow_fst[],

double &shadow_snd[],const int start,const int count)

{

//--- prueba

if(count!=0)

{

//--- llenamos los búferes indicadores con valores vacíos

ArrayFill(body_fst,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

ArrayFill(body_snd,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

ArrayFill(shadow_fst,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

ArrayFill(shadow_snd,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Formación de la parte básica de la vela |

//+------------------------------------------------------------------+

void FormMain(double &fst[],double &snd[],const double fst_value,

const double snd_value,const int start,const int count)

{

//--- prueba

if(count!=0)

{

//--- llenamos los búferes indicadores con valores

ArrayFill(fst,start,count,fst_value);

ArrayFill(snd,start,count,snd_value);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Formación de la punta de la vela |

//+------------------------------------------------------------------+

void FormEnd(double &fst[],double &snd[],const double fst_value,

const double snd_value,const int last)

{

//--- llenamos los búferes indicadores con valores

ArrayFill(fst,last-1,2,fst_value);

ArrayFill(snd,last-1,2,snd_value);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Llenar los elementos "i" de los búferes de indicadores con valores vacíos|

//+------------------------------------------------------------------+

void FillIndicatorBuffers(const int i)

{

//--- establecemos un valor vacío en la cédula de búferes de indicadores

ExtBearBodyFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearBodySecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearShadowFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearShadowSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearBodyEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearBodyEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearShadowEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearShadowEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullBodyFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullBodySecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullShadowFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullShadowSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullBodyEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullBodyEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullShadowEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullShadowEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

}